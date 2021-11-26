АНГЛО-ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1906

Соглашение, отражающее планы трех держав в отношении Эфиопии и определяющее сферу экономического влияния каждой из них в этой стране.

Было направлено также против укрепления в Эфиопии других европейских государств и США . Подтверждались интересы Великобритании в районе Нила, интересы Италии, связанные с проблемой Эритреи и Итальянского Сомали, интересы Франции, касающиеся Французского Сомали и района прохождения железной дороги Джибути–Аддис-Абеба. Содержался пункт о запрещении ввоза в страну огнестрельного оружия . Эфиопия получила определенные гарантии о невмешательстве западных держав в ее внутренние дела и о сохранении в ее пределах «политического и территориального статус-кво», т. е. подтверждался и гарантировался статус Эфиопии как политически независимого государства .

Автор статьи: Цыпкин Г.В.

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