АБД АЛЬ-КАДИР

Национальный герой Алжира и с 1831 вождь борьбы алжирского народа против французских колонизаторов.

Родился в Вадиаль-Хаммам близ города Маскара на западе Алжира в семье Махи ад-Дина, шейха племени Хашим и главы (мукаддама) военно-религиозного братства Кадырийя. Получив религиозно-философское образование в Алжире, совершил вместе с отцом в 1825–1828 поездку по странам арабского Востока. С 1831 принимал участие в сопротивлении вторгшимся в Алжир французам. В ноябре 1832 избран племенами Зап. Алжира эмиром и создал государство , существовавшее до 1847. А. аль-К. дважды (в 1834 и 1837) вынуждал французов заключать с ним мир. Одаренный поэт, оратор и тонкий знаток арабо-исламской литературы, собиратель ценных книг и рукописей. В 1847–1852 жил в плену во Франции, в 1853–1855 в Брусса, в Турции, а затем до конца жизни — в Дамаске, занимаясь литературой и богословием. Вел переписку с Шамилем, сосланным в Калугу. В 1860 спас от смерти тысячи христиан Дамаска во время вспышки религиозной розни, за что получил награды множества стран, включая Россию. Пользовался значительным авторитетом как в мусульманском мире, так и в Европе. Вокруг него сформировалась в Дамаске многочисленная алжирская диаспора, издавал газету «Аль-Мухаджир» («Эмигрант»).

Автор статьи: Р. Г. Ланда.