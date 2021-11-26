ПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО

ПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО - государство, существовавшее с середины III века до нашей эры до 226/227 годов нашей эры.

Максимальные гра­ни­цы: от реки Ев­фрат до реки Инд и среднего те­че­ния Аму­да­рьи, от пус­ты­ни Ка­ра­кум и За­кав­ка­зья до Ин­дий­ско­го океана. Основными ис­точ­ни­ка­ми для ре­кон­ст­рук­ции ис­то­рии Парфянского царства слу­жат све­де­ния ино­зем­ных (в основном вра­ж­деб­ных Парфянскому царству) ав­то­ров. С XX века в вос­соз­да­нии куль­ту­ры и внутренней жиз­ни Парфянского царства всё боль­шую роль иг­ра­ют дан­ные ар­хео­ло­гии, эпи­гра­фи­ки, ну­миз­ма­ти­ки . Осо­бен­но важ­ны рас­коп­ки в круп­ных цен­трах Парфянского царства - Ни­са, Ду­ра-Ев­ро­пос и другие. Мно­гие во­про­сы ис­то­рии Парфянского царства ос­та­ют­ся дис­кус­си­он­ны­ми (в том числе суть со­бы­тия, по­ло­жив­ше­го на­ча­ло «пар­фян­ской эре» (с 247 года до нашей эры), пол­ный спи­сок ца­рей). В от­но­ше­нии ста­нов­ле­ния Парфянского царства боль­шин­ст­во современных ис­сле­до­ва­те­лей при­ня­ло кон­цеп­цию польского ис­то­ри­ка Й. Воль­ско­го, по­ка­зав­ше­го, что дан­ные тра­ди­ции, пред­став­лен­ной у Юс­ти­на и Стра­бо­на, бо­лее дос­то­вер­ны, чем све­де­ния Ар­риа­на и за­ви­ся­щих от не­го позд­них ав­то­ров.

В середине III века до нашей эры, вос­поль­зо­вав­шись ос­лаб­ле­ни­ем вни­ма­ния Се­лев­ки­дов к восточным об­лас­тям их дер­жа­вы, от центральной вла­сти от­де­лил­ся сат­рап Пар­фии Ан­д­ра­гор. Вско­ре он по­гиб в борь­бе с ко­чев­ни­ка­ми-пар­на­ми (часть да­хов, близ­ких мас­са­ге­там). Их пред­во­ди­тель Ар­шак (смотреть Ар­ша­ки­ды пар­фян­ские ) ос­но­вал собственное не­за­ви­си­мое Парфянское царство, не­ко­то­рое вре­мя спус­тя при­сое­ди­нив­шее Гир­ка­нию. По­сле смер­ти Ар­шак был обо­же­ст­в­лён, его имя ста­ло трон­ным име­нем всех по­сле­дую­щих пра­ви­те­лей Парфянского царства. При пре­ем­ни­ке Ар­ша­ка, его сы­не Ар­ша­ке II, но­вое го­су­дар­ст­во бы­ло под­чи­не­но се­лев­кид­ским ца­рём Ан­ти­охом III (смотреть Ан­ти­ох), но со­хра­ни­ло свою це­ло­ст­ность, хо­тя его пра­ви­тель ли­шил­ся цар­ско­го ти­ту­ла и пра­ва че­ка­нить мо­не­ту. По­ра­же­ние Ан­ти­оха от рим­лян в бит­ве при Маг­не­сии при­ве­ло к но­во­му от­па­де­нию пар­фян, а за­тем к по­сте­пен­но­му воз­ро­ж­де­нию их мо­щи. Царь пар­фян Мит­ри­дат I (около 171-138 годов) за­вое­вал Мар­гиа­ну и, воз­мож­но, Арейю (вхо­ди­ли в Гре­ко-Бак­трий­ское цар­ст­во), при­над­ле­жав­шие Се­лев­ки­дам Ми­дию, Ва­ви­ло­нию, Эли­маи­ду. По­пыт­ки Се­лев­ки­дов при Де­мет­рии II в 140 году и Ан­ти­охе VII в 130-129 годы вер­нуть ут­ра­чен­ное за­кон­чи­лись не­уда­чей. Даль­ней­шим за­вое­ва­ни­ям по­ме­ша­ло по­яв­ле­ние на вос­то­ке Парфянского царства ко­чев­ни­ков, в вой­нах с ко­то­ры­ми по­гиб­ли два пар­фян­ских ца­ря. В ко­неч­ном счё­те ко­чев­ни­ки осе­ли на восточных ру­бе­жах Парфянского царства в об­лас­ти, ко­то­рая ста­ла на­зы­вать­ся Са­ка­стан (ны­не Сис­тан), и при­зна­ли сю­зе­ре­ни­тет Ар­ша­ки­дов. При Мит­ри­да­те II (около 123-88/87) Парфянское царство дос­тиг­ло тер­ри­то­ри­аль­но­го мак­си­му­ма. Бы­ли ус­та­нов­ле­ны ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Ки­та­ем и Ри­мом, на­чал ак­тив­но функ­цио­ни­ро­вать Ве­ли­кий шёл­ко­вый путь, став­ший важ­ным ис­точ­ни­ком до­хо­дов Парфянского царства. Под ко­нец жиз­ни Мит­ри­дат II при­нял ти­тул «царь ца­рей». По­сле его смер­ти в Парфянском царстве на­сту­пил пе­ри­од смут и усо­биц, за­кон­чив­ших­ся при Си­нат­ру­ке (около 77-70).

Вско­ре Парфянское царство столк­ну­лось с Ри­мом, раз­гро­мив­шим Пон­тий­ское цар­ст­во , Ар­ме­нию, окон­ча­тель­но ос­лаб­ших Се­лев­ки­дов. Про­ти­во­стоя­ние двух дер­жав ста­ло од­ним из важ­ней­ших фак­то­ров ис­то­рии Древ­не­го ми­ра. Вес­ной 53 римская ар­мия Крас­са дви­ну­лась в глубь Парфянского царства, но бы­ла раз­гром­ле­на под Кар­ра­ми. Од­на­ко и по­сле­до­вав­шие втор­же­ния пар­фян в Си­рию, Па­ле­сти­ну, Ма­лую Азию за­кон­чи­лись их по­ра­же­ни­ем. В 36 рим­ля­не под пред­во­ди­тель­ст­вом Мар­ка Ан­то­ния пред­при­ня­ли но­вый по­ход на Парфянское царство, и опять не­удач­но. В 20 до нашей эры ме­ж­ду ца­рём ца­рей Парфянского царства Фраа­том IV и римским императором Ав­гу­стом был за­клю­чён «веч­ный» мир.

По­сле ди­на­стического кри­зи­са в начале I века нашей эры трон Парфянского царства за­нял гла­ва бо­ко­вой вет­ви Ар­ша­ки­дов Ар­та­бан II. Пра­ви­те­ли про­вин­ций по­лу­чи­ли боль­шие при­ви­ле­гии, обо­со­би­лись са­ки, ос­но­вав­шие Ин­до-Пар­фян­ское цар­ст­во. Воз­ник­ли соб­ственные ди­на­стии в Мер­ве, Гир­ка­нии и других об­лас­тях. Во­зоб­но­ви­лись столк­но­ве­ния с Ри­мом - в ре­зуль­та­те войн в 36 году и 58-63 годы в Ар­ме­нии ут­вер­ди­лась ветвь Ар­ша­ки­дов, но она при­ня­ла римский про­тек­то­рат. В 114-117 годы римский император Тра­ян за­хва­тил ряд об­лас­тей Парфянского царства и вы­шел к Пер­сид­ско­му заливу, но при­об­ре­те­ния бы­ли ут­ра­че­ны. В 161 году пар­фя­не вторг­лись в Си­рию, од­на­ко вско­ре бы­ли из­гна­ны. В хо­де по­сле­дую­щих войн II - начала III веков рим­ля­не не­од­но­крат­но за­хва­ты­ва­ли Ме­со­по­та­мию, но удер­жать­ся там не смог­ли. Вой­ны силь­но ос­ла­би­ли Парфянское царство (его западную сто­ли­цу Кте­си­фон во II веке рим­ля­не за­хва­ты­ва­ли три­ж­ды), Ри­му и Ку­шан­ско­му цар­ст­ву уда­лось на­пра­вить часть тор­го­вых по­то­ков Ве­ли­ко­го шёл­ко­во­го пу­ти в об­ход Парфянского царства, а во II веке из-за не­уря­диц в Ки­тае по­сту­п­ле­ние китайскмх то­ва­ров пре­кра­ти­лось, что ещё бо­лее ос­ла­би­ло эко­но­ми­ку Парфянского царства. В начале III века под­нял вос­ста­ние пра­ви­тель Пар­са Ар­та­шир (Ар­да­шир) из ро­да Са­са­ни­дов. Боль­шин­ст­во влия­тель­ных ро­дов, в том числе пар­фян­ских, за­ня­ло вы­жи­да­тель­ную по­зи­цию. Царь ца­рей Ар­шак, из­вест­ный и под лич­ным име­нем Ар­та­бан (Ар­та­ван; раз­ные ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют его IV или V) по­гиб в бою. Ар­та­шир под­чи­нил всё го­су­дар­ст­во и в 227 году тор­же­ст­вен­но ко­ро­но­вал­ся в Кте­си­фо­не, по­ло­жив на­ча­ло но­вой им­пе­рии - Са­са­нид­ской.

Парфянское царство име­ло слож­ную об­щест­вен­но-по­ли­тическую струк­ту­ру. Пли­ний Стар­ший на­зы­вал его объ­е­ди­не­ни­ем 18 царств. Бы­ли со­хра­не­ны многие государственные ин­сти­ту­ты, су­ще­ст­во­вав­шие при Се­лев­ки­дах. Ви­ди­мо, сре­ди пар­фян бы­то­ва­ло пред­став­ле­ние о при­над­леж­но­сти цар­ской вла­сти все­му ро­ду Ар­ша­ки­дов, что при­во­ди­ло к ди­на­стическим кон­флик­там. При ца­ре су­ще­ст­во­ва­ли два со­ве­та, один со­сто­ял из его род­ст­вен­ни­ков, дру­гой - из ма­гов. Счи­та­ет­ся, что ог­ром­ным влия­ни­ем поль­зо­ва­лись 7 знат­ных фа­ми­лий, об­ла­дав­ших тра­диционными при­ви­ле­гия­ми. Пред­ста­ви­те­ли ро­да Су­ре­нов, в ча­ст­но­сти, по­лу­чи­ли пра­во по­вя­зы­вать диа­де­му на го­ло­ву вновь из­бран­но­го Ар­ша­ка. На вос­то­ке Парфянского царства бы­ли силь­ны по­зи­ции ко­че­вой ари­сто­кра­тии. Греческие по­ли­сы, вклю­чён­ные в Парфянское царство, во вре­мя войн с Се­лев­ки­да­ми не­ред­ко вы­сту­па­ли про­тив пар­фян. В об­мен на ло­яль­ность пар­фя­не во мно­гом со­хра­ни­ли тра­диционный ук­лад гре­чес­ких, а до середины I века и ва­ви­лон­ских го­ро­дов. На­ря­ду с пар­фян­ским, офи­ци­аль­ным яв­лял­ся греческий язык. Был ши­ро­ко рас­про­стра­нён и ара­мей­ский язык. Со­блю­да­лась ве­ро­тер­пи­мость.

Пар­фян­ское ис­кус­ст­во в ши­ро­ком смыс­ле - искусство на­ро­дов, вхо­див­ших в Парфянское царство. При та­ком под­хо­де мож­но го­во­рить о «пар­фян­ском» пе­рио­де в искусстве многих ре­гио­нов и на­ро­дов. При другом под­хо­де это - син­те­зи­ро­ван­ное исксусство, соз­дан­ное в рам­ках Парфянского царства и ори­ен­ти­ро­ван­ное на за­про­сы цар­ско­го дво­ра и государственной эли­ты, пред­став­лен­ной в основном пар­фя­на­ми. На ран­них эта­пах его ос­но­ву со­став­ля­ло эл­ли­ни­стическое искусство. Ран­не­пар­фян­ская ар­хи­тек­ту­ра из­вест­на по па­мят­ни­кам Ни­сы и Ку­хе-Ход­жа. Для неё ха­рак­тер­но со­че­та­ние ахе­ме­нид­ских и ближ­не­во­сточ­ных черт (мас­сив­ные ку­бо­вид­ные объ­ё­мы, 4-столп­ные за­лы) с де­ко­ра­тив­ным оформ­ле­ни­ем, за­им­ст­во­ван­ным из эл­ли­ни­стического ре­пер­туа­ра (эле­мен­ты клас­сических ор­де­ров, мо­ну­мен­таль­ная скульп­ту­ра, на­стен­ная рос­пись). Греческие мас­те­ра стоя­ли у ис­то­ков многих от­рас­лей пар­фян­ско­го искусства (вая­ние, глип­ти­ка, ко­ро­пла­сти­ка и другие). По­сте­пен­но их дос­ти­же­ния пе­ре­ни­ма­ли и пе­ре­ос­мыс­ля­ли ме­ст­ные ху­дож­ни­ки и ре­мес­лен­ни­ки. В I-II веках ве­ду­щая роль в соз­да­нии про­из­ве­де­ний пар­фян­ско­го искусства уже при­над­ле­жа­ла иран­цам и се­ми­там, оби­тав­шим в Парфянском царстве. В скульп­ту­ре и жи­во­пи­си фор­ми­ру­ет­ся «пар­фян­ский стиль», основными осо­бен­но­стя­ми ко­то­ро­го М.И. Рос­тов­цев счи­тал фрон­таль­ность, ие­ра­тич­ность, спи­ри­туа­лизм. В ар­хи­тек­ту­ре са­мо­быт­ность ме­ст­ной куль­ту­ры на­шла от­ра­же­ние в соз­да­нии осо­бо­го кон­ст­рук­тив­но­го эле­мен­та - свод­ча­то­го ай­ва­на, став­ше­го ук­ра­ше­ни­ем многих двор­цо­вых и куль­то­вых по­стро­ек, например двор­ца в Аш­шу­ре (I века). Важ­ным де­ко­ра­тив­ным эле­мен­том в ар­хи­тек­ту­ре Парфянского царства, а по­сле его па­де­ния - ря­да других на­ро­дов ста­ла резь­ба по сту­ку (стук­ко). Многие тен­ден­ции пар­фян­ско­го искусства по­лу­чи­ли раз­ви­тие в са­са­нид­ский пе­ри­од.

Му­зы­каль­ная куль­ту­ра. Для пар­фян ха­рак­тер­но со­су­ще­ст­во­ва­ние восточных музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (вер­ти­каль­ная уг­ло­вая ар­фа, лют­ня с длин­ной шей­кой, бу­бен, та­рел­ки - ме­со­по­там­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния; лют­ня с ко­рот­кой шей­кой сред­не­ази­ат­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния) с древне-греческими ин­ст­ру­мен­та­ми (ки­фа­ра, ав­лос, си­рин­га). Со­хра­ни­лись изо­бра­же­ния му­зы­кан­тов в сце­нах дио­ни­сий­ских празд­неств на ри­то­нах сло­но­вой кос­ти из Ста­рой Ни­сы, тер­ра­ко­то­вые фи­гур­ки му­зы­кан­тов из Мер­ва Древ­не­го (в том числе жен­ские фи­гур­ки с лют­ней средне-азиатского про­ис­хо­ж­де­ния с боль­шим ок­руг­лым кор­пу­сом и ко­рот­кой шей­кой), па­мят­ни­ки Хат­ры (2 мра­мор­ные жен­ские порт­рет­ные ста­туи с греческой ли­рой и восточным буб­ном; рель­еф­ный хра­мо­вый фриз пред­по­ло­жи­тель­но со сце­ной свадь­бы, с изо­бра­же­ни­ем му­зы­кан­тов с буб­на­ми, та­рел­ка­ми и ду­хо­вы­ми ин­ст­ру­мен­та­ми).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)