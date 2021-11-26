КОГОРТА
КОГОРТА (лат. cohors, родительный падеж cohortis, буквально - огороженное место, двор; толпа, стая; десятая часть легиона) - одно из главных тактических подразделений армии Древнего Рима.
Численность когорты - 360-600 воинов. Когорту ввёл в 107 году до нашей эры консул Г. Марий в связи с переходом в Древнем Риме от милиционной к наёмной армии. Включала 3 манипулы, 10 когорт составляли легион. Командовал когортой военный трибун.
Объединение манипул в когорте повысило самостоятельность и ударную силу отдельных подразделений легиона и улучшило управление ими, положив начало развитию когортной тактики римской армии. Когорты позволяли более гибко приспосабливать боевой порядок легиона для действий в различных условиях боевой обстановки, строить его в 3-2 линии и даже сводить в одну линию, выделять часть сил в резерв, допускали перестроение боевого порядка легиона в ходе боя.
Наряду с легионными пехотными когортами существовали также вспомогательные конные когорты, иррегулярные легионные конные когорты, иррегулярные штурмовые когорты, разведывательные когорты (в армии М. Антония), когорты римской городской стражи и др. Отдельно выделялись так называемые преторианские когорты - эскорт претора (губернатора римской провинции). Когортная организация легиона сохранялась до конца II века нашей эры.
В переносном смысле когорта - крепко сплочённая группа людей, соратников.