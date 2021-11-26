ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА 66‒74

Иудейская война 66—74 — восстание палестинских иудеев против Рима, вызванное обострением национальных, социальных и религиозных противоречий в Иудее.

В 66 повстанцы захватили Иерусалим , казнили лидеров проримской знати и сожгли архив с долговыми обязательствами. Затем восстание охватило все области Палестины с еврейским населением. В 67—68 Флавий Веспасиан захватил Галилею и собственно Иудею, за исключением Иерусалима и нескольких крепостей. Однако гибель Нерона и провозглашение Веспасиана императором заставили приостановить военные действия.

Тем временем в Иерусалиме развернулась борьба между радикальными группировками зелотов и «умеренными». Из-за междоусобиц сгорели запасы продовольствия. В 70 Тит Флавий осадил Иерусалим и через пять месяцев боев захватил его. Иерусалимский храм был сожжен, а город разрушен. Окончательно сопротивление повстанцев было подавлено лишь после захвата в 74 крепости Масада .

Лит.: Aberbach M. The Roman Jewish War. London, 1966. Goodman M. The Ruling Class of Judaea. The Origins of the Revolt against Rome A.D. 66—70. Cambridge, 1987.