ГАЛАТЫ

ГАЛАТЫ - пле­ме­на кель­тов (трок­мы, то­ли­стоа­ги, тек­то­са­ги), пе­ре­пра­вив­шие­ся с Бал­кан­ско­го полуострова и осев­шие по­сле 278–270 годов до нашей эры в Ма­лой Азии на Ана­то­лий­ском на­го­рье, в сред­нем те­че­нии рек Сан­га­рий (ны­не Са­ка­рья) и Га­лис (ны­не Кы­зы­лыр­мак); от их име­ни по­лу­чи­ла название об­ласть их рас­се­ле­ния Га­ла­тия (ны­не Тур­ция).

Воо­руженные от­ря­ды Галатов слу­жи­ли в ар­ми­ях эл­ли­ни­стических пра­ви­те­лей (у ца­ря Ви­фи­нии Ни­ко­ме­да I , пра­вив­ше­го в 1-й половине III века до нашей эры, около 20 тысяч вои­нов бы­ли Галатами). В бит­ве при Маг­не­сии в 190 году до нашей эры Галаты вы­сту­па­ли про­тив рим­лян на сто­ро­не се­лев­кид­ско­го ца­ря Ан­ти­оха III Ве­ли­ко­го, а по­сле его по­ра­же­ния ста­ли со­юз­ни­ка­ми Ри­ма.

Название "Галаты" у ря­да ан­тич­ных ав­то­ров ( По­ли­бий , II век до нашей эры) рас­про­стра­ня­ет­ся на всех кель­тов как си­но­ним гал­лов.

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