ЕССЕИ
ЕССЕИ - иудейская религиозная секта, сформировавшаяся в начале II века до н. э.
Известна преимущественно по описаниям Иосифа Флавия, Филона Александрийского, Плиния Старшего. Образуя замкнутые сообщества (например, ряд учёных отождествляет с Ессеями Кумранскую общину, хотя единства мнений по этому вопросу нет), придавали особое значение благочестию (запрет клятв, жертвоприношений, изготовления оружия, участия в торговле, потребления в пищу мяса и продуктов, изменивших свою природу при приготовлении) и удалению от мирской скверны, верили в посмертное воздаяние и телесное воскресение мёртвых. Для внутренней жизни ессейских общин характерно строжайшее соблюдение законов Торы, и прежде всего предписаний Левита, связанных с соблюдением ритуальной чистоты и дня субботнего. По сообщению Филона Александрийского, в его время насчитывалось около 4000 Ессеев, общины которых были сосредоточены преимущественно к северо-западу от Мёртвого моря. Ессеи жили в обособленных мужских коммунах, в основном в безбрачии, хотя некоторые из них брали жён для продолжения рода; занимались сельско-хозяйственным трудом; имущество, а также трапеза, молитвы, ритуальные омовения были общими. Руководство внутриобщинной жизнью осуществлялось так называемыми судьями. Новые члены принимались только после трёхлетнего испытательного срока.