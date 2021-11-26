ЕССЕИ

ЕССЕИ - иудейская религиозная секта, сформировавшаяся в начале II века до н. э.

Из­вест­на пре­имущественно по опи­са­ни­ям Ио­си­фа Фла­вия , Фи­ло­на Алек­сан­д­рий­ско­го, Пли­ния Стар­ше­го. Об­ра­зуя замк­ну­тые со­об­ще­ст­ва (например, ряд учё­ных ото­жде­ст­в­ля­ет с Ессеями Кум­ран­скую об­щи­ну, хо­тя един­ст­ва мне­ний по это­му воп­ро­су нет), при­да­ва­ли осо­бое зна­че­ние бла­го­чес­тию (за­прет клятв, жерт­во­при­но­ше­ний, из­го­тов­ле­ния ору­жия, уча­стия в тор­гов­ле, по­треб­ле­ния в пи­щу мя­са и про­дук­тов, из­ме­нив­ших свою при­ро­ду при при­го­тов­ле­нии) и уда­ле­нию от мир­ской сквер­ны, ве­ри­ли в по­смерт­ное воз­дая­ние и те­лес­ное вос­кре­се­ние мёрт­вых. Для внутренней жиз­ни ес­сей­ских об­щин ха­рак­тер­но стро­жай­шее со­блю­де­ние за­ко­нов То­ры, и пре­ж­де все­го пред­пи­са­ний Ле­ви­та, свя­зан­ных с со­блю­де­ни­ем ри­ту­аль­ной чис­то­ты и дня суб­бот­не­го. По со­об­ще­нию Фи­ло­на Алек­сан­д­рий­ско­го, в его вре­мя на­счи­ты­ва­лось около 4000 Ессеев, об­щи­ны ко­то­рых бы­ли со­сре­до­то­че­ны пре­имущественно к се­ве­ро-за­па­ду от Мёрт­во­го мо­ря. Ессеи жи­ли в обо­соб­лен­ных муж­ских ком­му­нах, в основном в без­бра­чии, хо­тя не­ко­то­рые из них бра­ли жён для про­дол­же­ния ро­да; за­ни­ма­лись сельско-хозяйственным тру­дом; иму­ще­ст­во, а так­же тра­пе­за, мо­лит­вы , ри­ту­аль­ные омо­ве­ния бы­ли об­щи­ми. Ру­ко­во­дство внут­ри­об­щин­ной жиз­нью осу­ще­ст­в­ля­лось так называемыми судь­я­ми. Но­вые чле­ны при­ни­ма­лись толь­ко по­сле трёх­лет­не­го ис­пы­та­тель­но­го сро­ка.

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