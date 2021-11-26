ЕГИПЕТ ДРЕВНИЙ-IX

Часть 9. Римский и византийский Египет (30 до н. э. — 641—642 н. э.). Ссылки на другие части см. в конце статьи.

Временем перехода от птолемеевского Египта к римскому принято считать 30 до н. э., когда Египет был завоеван Октавианом Августом , погибли последние представители династии Птолемеев (Клеопатра VII покончила с собой, ее сын был убит по приказу Октавиана), а страна официально превратилась в римскую провинцию. Переход от римского к византийскому периоду был постепенным и определялся общими социально-политическими изменениями, происходившими в Римской империи. В папирологии византийский период в истории Египта (который в западной историографии часто именуется позднеантичным) принято отсчитывать с начала царствования императора Диоклетиана (284), поскольку в его правление были проведены те политические реформы, которые определили развитие Восточноримской / Византийской империи в последующие столетия.

В целом, история римского и византийского Египта небогата на крупные политические события. После превращения страны в римскую провинцию слабые попытки сопротивления на северо-востоке и юге были подавлены первым римским префектом Египта Корнелием Галлом. На долю третьего префекта, Петрония выпало усмирение кушитов: они были разбиты в битве при Псельхисе, древняя столица государства кушитов Напата была взята и разрушена, царица кушитов (кандака) вернула награбленную в Египте добычу, которую кушиты захватили, вторгшись в Фиваиду во время второго префекта Египта, Элия Галла. В итоге римляне закрепились в так называемом Додекасхойне (приграничной с Египтом зоне между Сиеной и Иера Сикамином) и удерживали его вплоть до правления Диоклетиана. Основным фактором напряженности внутри Египта в I—II вв. было греческое население Александрии. Конфликт между греками и иудеями, нашедший свое отражение в «Актах александрийцев» («Acta Alexandrinorum»), как принято полагать, был не столько столкновением на этнической почве, сколько скрытой формой проявления антиримских настроений, направленных против лояльных к римским властям иудеев. Однако после событий Иудейской войны, встретившей сочувствие у части иудейского населения Египта, положение иудеев в империи изменилось. После разрушения Иерусалимского храма, иудеи Египта, как и повсюду в империи, были обложены так называемым «иудейским налогом» («ioudaikon telesma»). Значительная их часть была вынуждена покинуть столицу Египта в патриаршество Кирилла Александрийского (412—444) из-за начавшихся беспорядков.

Ко времени Марка Аврелия относится восстание буколов (172—173). Возглавил восставших жрец по имени Исидор. На усмирение мятежа был послан наместник Сирии Авидий Кассий , разбивший восставших, но после провозгласивший себя императором. Несмотря на поддержку, оказанную ему в Египте, он также был разбит верными императору войсками. Наиболее важные последствия для римского Египта имело правление Северов. Септимий Север даровал Александрии и, вероятно, метрополиям право на городской совет (т. е. на частичную автономию), а при его сыне Каракалле население Египта получило право римского гражданства, как и жители других провинций империи (212). Тем не менее во время Каракаллы в Александрии вспыхнули волнения, которые он в 215 жестоко подавил. В 268—271 Египет пытались захватить пальмирцы, однако их походы не увенчались успехом. Примерно в это же время на юге Египта активизировались кочевники блеммии.

В царствование императора Диоклетиана вспыхнуло восстание под руководством претендента на престол Луция Домиция Домициана. Восстание продолжалось три или четыре года и охватило Александрию, Фаюм и район Гермополя (Фиваида). В ходе боевых действий были разрушены города Бусирис (Дельта Нила) и Копт (район Фив). После 8-месячной осады весной 297 Александрия была взята римскими войсками под личным командованием Диоклетиана. Опасное волнение произошло в Нижнем Египте при императоре Маврикии. Во время гражданской войны при императоре Фоке Египет стал ареной борьбы между военачальниками Никитой, племянником будущего императора Ираклия, и Боносом (Вонозом), сторонником Фоки.

Основной внешнеполитической опасностью для Египта в IV — середине V в. были кочевые племена на южных границах, прежде всего блеммии. С 250 блеммии постоянно вторгались в Додекасхойн и Фиваиду. По этой причине Диоклетиан отказывается от Додекасхойна, так как его защита требовала больших людских и материальных ресурсов. В 298 император переселил в район между I и II порогами Нила нобатов (нубатов) и распорядился платить им и блеммиям определенное количество золота ежегодно (формально как вознаграждение за оборону границ). Однако во 2-й четверти IV в. блеммии активизировались. В 70-х и 90-х IV в. они провели несколько успешных военных операций, нападая в том числе на монастыри Верхнего Египта. Но после 453 их набеги прекратились.

Около 615 (по другим данным, 617) в Египет вторгаются войска персов. К 618 в их руках оказывается вся страна. Однако в 629 императору Ираклию удалось вернуть Египет под власть Византии. Восстановление византийского господства оказалось недолгим. 12 декабря 639 с относительно немногочисленной армией в Египет вторгся арабский полководец Амр. 9 апреля 641 был захвачен эль-Фустат (Вавилон), 17 сентября 642 пала Александрия. С этого времени начинается новый период истории Египта.

При Октавиане Августе Египет являлся императорской провинцией, въезд в него сенаторам и знатным всадникам был запрещен, а для египтян был усложнен выезд за ее пределы. Первоначально территория Египта была разделена на три части: Фиваида (Верхний Египет), Гептаномия (Средний Египет), и Дельта (Нижний Египет). Было сохранено деление на номы и топархии. Во главе провинции стоял префект Александрии и Египта, назначавшийся из римских всадников. В административный аппарат новой власти входили юридик, в ведении которого находились гражданские дела, диойкет, ведавший регулярными доходами, эпистратиги (главы крупных административных подразделений), стратиги (начальники номов) и др. Особенностью римского правления являлось то, что значительная часть административного аппарата состояла не из профессиональных чиновников, получавших жалованье, а из жителей провинции, которым было предписано безвозмездно выполнять различные административные функции в зависимости от размеров их имущества.

Новые административные реформы начались при Диоклетиане. Египет превратился в одну из провинций диоцеза Востока. Префект Египта потерял право командовать войсками, которое было передано дуксу. Вместо старых эпистратигий в Египте создаются три провинции: Aegyptus Jovia, Aegyptus Herculia и Фиваида, в 341 на основе Aegyptus Herculia была создана Августамника, затем на части территории Августамники была образована Аркадия. В начале 370—380-х Египет стал самостоятельным диоцезом, а префект Египта получил титул августала. Впоследствии нестабильная ситуация как внутри Египта, так и на его южных границах, вынудила администрацию империи пойти на временное объединение военной и гражданской власти. Следующие крупные административные реформы в Египте относятся ко времени императора Юстиниана . Он разделил Египет на провинции Египет (I, II), Августамника (I, II), Аркадия, Фиваида (I, II). Во главе были поставлены дуксы, подчинявшиеся префекту претория Востока.

Процесс муниципализации Египта начался при Диоклетиане, но был завершен позже, при его преемниках. Столицы номов получили статус полисов, а номы превратились в подвластную им территорию. Старое деление на топархии было упразднено, вместо них были созданы более мелкие административные подразделения — паги, возглавляемые пагархами. Однако в конце V в. вместо пагов стали создаваться более крупные единицы — пагархии, территория которых в основном совпадала с территориями бывших номов.

В юридическом отношении все население Египта делилось на свободных и рабов. В римское время в Египте выделялись три основных социальных группы: римляне — римские граждане (высшая администрация, армия, в том числе ветераны), составлявшие меньшинство, «александрийцы» — привилегированный эллинизированный слой, стоявший, однако, рангом ниже римлян, и «египтяне», куда входили не только этнические египтяне, но также греки и эллинизированное население метрополий. В византийское время, в связи с прекращением политики искусственной консервации социальных групп началось размывание барьеров между ними и возникла несколько иная социальная стратификация. Характерной чертой являлось отсутствие четкого соотношения между этнической принадлежностью и социально-экономическим положением. В римском и византийском Египте также имелась значительная иудейская община, представители которой жили, в основном, в Александрии. Помимо этого, в папирусах эллинистического, римского и византийского времени упоминаются другие этнические группы: самаритяне, фракийцы, персы, «эфиопы», арабы, германцы, даки и др. В византийское время серьезные изменения происходят в городах. Несмотря на то, что ремесло и торговля остаются на прежнем высоком уровне, городское развитие характеризуется постепенным упадком муниципальной организации (городских советов) и сословия куриалов. В городах постепенно усиливается роль церкви, все большую роль в них начинают играть епископы.

В римское время религиозная картина Египта отличается пестротой. Веротерпимые римляне, тем не менее, требовали соблюдения формальностей в отношении императорского культа. Наряду с традиционными древнеегипетскими и греко-римскими культами распространился синкретизм, особенно в Александрии и других крупных городах. Из Египта происходит ряд важных письменных источников по гностицизму и манихейству , сохранившихся в коптских версиях. Начало проникновения христианства в Египет связывают с проповедью евангелиста Марка в Александрии (30—60-е). До середины III в. нет надежных источников о развитии христианства в Египте и его проникновении в хору. После Миланского эдикта (313) начинается быстрый рост числа епархий. В конце III — IV в. в Египте, наряду с другими регионами империи (например, Сирией), возникает монашество. IV век характеризуется борьбой александрийских патриархов, прежде всего Афанасия Великого , с мелитианством и арианством. После Халкидонского собора (451) бо`льшая часть египетского епископата, клира и монашества отказалась принять его христологические определения и создала параллельную церковную структуру, которую в историографии принято именовать нехалкидонской, миафизитсткой или монофизитской (последнее определение не совсем корректно). Лит.: Фихман И. Ф. Введение в документальную папирологию. М., 1987. С. 156—214; Bagnall R. S. Egypt in Late Antiquity. Princeton, 1993; The Oxford Handbook of Roman Egypt / Ed. by Ch. Riggs. Oxford, 2012; Wipszycka E. The Alexandrian Church. People and Institutions. Warsaw, 2015.