АРШАКИДЫ (Арсакиды, Ашганиды)

Династия правителей Парфянского царства (250 до н. э. — 224 н. э.).

Родоначальником династии и основателем Парфянского царства считается Аршак (греч. Арсак). Он был человеком «неизвестного происхождения, но большой доблести», как писал римский историк Юстин, хотя сами А. возводили свой род к иранскому шахиншаху Артаксерксу II Ахемениду (смотрите Ахемениды ) (404–358/359 до н. э.). Вместе с братом, Тиридатом, Аршак был вождем племени парнов и, возможно, являлся наместником (сатрапом) бактрийских греков. Опираясь на союз племен дахов, Аршак поднял восстание против Селевкидов и ок. 247 до н. э. вывел Бактрию и Парфию из-под их власти. Аршак I погиб во время одного из военных походов (246). После его смерти власть в стране наследовал Тиридат, также принявший имя Аршак (Аршак II; правил в 246—211 до н. э.), ставшее тронным для всех последующих парфянских царей. Подлинное могущество Парфянского царства связано с именем Митридата I (Аршака VI). В годы его правления (ок. 171—138/137 до н. э.) государство А. превратилось в мировую державу. Ок. 151 до н. э. он захватил Мидию, а в завоевательных походах на восток дошел до границ Индии. Летом 141 до н. э. Митридат I вступил в Селевкию на р. Тигр, а через год в Вавилоне разбил селевкидскую армию и стал рассматривать себя в качестве наследника власти Ахеменидов и преемника Александра Македонского . При преемниках Митридата I, его сыне Фраате II (138—128 до н. э.) и брате Артабане II (128—123 до н. э.), часть завоеванных территорий была утрачена, однако уже Митридат II (123—87 до н. э.) восстановил могущество государства. В годы расцвета (I в. до н. э.) границы Великой Парфии простирались от Месопотамии на западе до р. Инд на востоке. К концу своего правления Митридат II подчинил себе Армению и взял в заложники юного царевича Тиграна, впоследствии царя Армении Тиграна II Великого (95—56 до н. э.). Позже (с 54 до н. э.) родственная парфянским А. династия армянских А. (Аршакуни) стала правящей в Армении. Весь этот и последующий период развития Парфянского царства сопровождается острым противостоянием Риму. В мае 53 до н. э. в битве при Каррах (Харране) войска парфянского царя Орода II (ок. 58 — ок. 39 до н. э. наголову разбили армию знаменитого Марка Лициния Красса (ок. 115—53 до н. э.). Период после этой битвы и вплоть до падения Парфянского царства А. провели в перманентных войнах с Римской империей . Римляне трижды захватывали столицу Парфии Ктесифон (116, 164, 198 н. э.). Постепенно А. утратили былое могущество, решающий удар им нанесли аршакидские наместники (сатрапы) Парсы (Персиды) из рода Сасанидов. 20 апреля 224 на равнине Хормиздаган сасанидский правитель Ардашир I Папакан разгромил войско Артабана V (212—224). Последний представитель правящей династии А. был подвергнут жестокой казни: с него живого содрали кожу. Сын Артабана V, Артавазд (226–227), уже не располагал фактической властью, и территория Парфянского царства вошла в состав сасанидского Ирана. Династия А., по разным подсчетам, состояла из 34—38 царей. В их числе: Аршак I (250—246 до н. э.), Тиридат I (246—211 до н. э.), Артабан I (211—191 до н. э.), Приапат (Фриапатий, 191—176 до н. э.), Митридат I (171—138/137 до н. э.), Фраат II (138/37—128 до н. э.), Артабан II (128—123 до н. э.), Митридат II (123—87 до н. э.), Ород II (57—37 до н. э.), Фраат IV (38—2 до н. э.), Артабан III (12—38), Вологез I (51—81), Вологез II (105—147), Вологез III (148—192), Артабан V (212—224), Артавазд (226—227).

Автор статьи: Алиев А.А.-Г.

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