Второй шаг: Самнитские войны Рима После двух победоносных Латинских войн окрепший Рим, стремясь получить новые земли для заселения колонистами, обратил взоры на Кампанию – плодородную область Средней Италии. Но тут их интересы столкнулись с желанием воинственных племён самнитов, также желавших прибрать столь богатую область к рукам.

После двух победоносных Латинских войн окрепший Рим, стремясь получить новые земли для заселения колонистами, обратил взоры на Кампанию – плодородную область Средней Италии. Но тут их интересы столкнулись с желанием воинственных племён самнитов, также желавших прибрать столь богатую область к рукам.

Самний был гористой страной с превосходным климатом, где не было ни клочка не возделанной земли. Земледелие было общим ремеслом, поэтому у самнитов почти не было городов (разве что в качестве укреплённых неприступных убежищ), а жили они в сельских общинах. Скотоводство было развито настолько, что на протяжении всей древней истории Рим закупал скот именно оттуда. Самний был населён столь густо, что при чрезмерном увеличении населения назначался религиозный праздник "священной весны", где давался обет, что через 20 лет все достигшие этого возраста молодые люди будут отосланы на поселение в новые земли. Именно для этого самнитам и нужна была Кампанья.

Первая Самнитская война

Первая Самнитская война началась с того, что в Рим прибыли послы из Капуи, умолявшей защитить её от набегов воинственных самнитов. Это противоречило договору Рима с самнитами от 354г.до н.э., но уж слишком желанным призом была Капуя – богатейший город Кампаньи. В итоге решили так: жители Капуи фактически получали римское гражданство, но сохраняли внутреннее самоуправление, а в город вводится римский гарнизон. Узнав об этом, самниты демонстративно пошли грабить Кампанью, вынудив римлян объявить им войну.

Войско консула Марка Валерия Корва встретило врага у покрытой тогда виноградниками горы Гавра и ожесточённая битва принесла ему победу - самниты отступили к Суэссулу. Вторая римская армия консула Авла Корнелия Косса едва не погибла, зайдя в теснину между Сатикулой и Беневентом, но было спасено мужеством военного трибуна Публия Деция Мусса, с отрядом занявшего господствующую высоту и отбившего все атаки самнитов. Соединившись, оба римских войска атаковали при входе в Кавдийское ущелье объединённое войско самнитов и разбили его: консул Косс взял на поле битвы 40 тыс. щитов и 170 знамён.

Итогом Первой Самнитской войны стал договор, по которому римляне оставались в Капуе, получив от самнитов годичное жалование и провиант на 3 месяца, а самниты получали право завоевать Теан Сидицинский ( Teanum Sidicinum , город Кампании и главный город сидицинцев , на северном склоне Массика) .

Вторая Самнитская война

Вторая Самнитская война началась из-за последнего независимого греческого города на побережье - богатого Неаполя. Там соперничали две партии "римская" и "самнитская". Вторая призвала в город самнитский гарнизон, и тогда в 327г до н.э. римляне осадили Неаполь, и их сторонники, страдая от убытков в морской торговле и самоуправства самнитского гарнизона, открыли им ворота. В благодарность договор с Неаполем заключили на очень выгодных условиях: полная равноправность и освобождение неаполитанцев от обязанности посылать войско для помощи Риму на суше. Впоследствии к союзу присоединились луканцы, города: Нола, Геркуланум, Помпея и Нуцерия.

Самниты начали войну, но последующие 5 лет в основном несли поражения, и, пав духом, даже согласились выдать Риму своего храбрейшего полководца Папия Брутула. Который, правда, лишил себя жизни, но тело его, как и всех римских пленных, выдали Риму. Который не соглашался на мир иначе чем при полном подчинении Самния, и тогда самниты, собрав все свои силы и поставив командующим храброго воина Гавия Понция, продолжили войну.

Римское войско консулов Спурия Постумия и Тита Ветурия, идя на помощь осаждённой Луцерии, в Кавдийском ущелье попало в засаду и оказалось в безвыходном положении, окружённое многократно сильнейшим противником. Римляне бились героически, но оставшимся всё равно предстояло умереть – либо от вражеских стрел, либо от голода. И в итоге консулам пришлось согласиться на капитуляцию и заключить с самнитами договор "на равных", при этом отдать им свои колонии Калес и Фригеллы и отдать в заложники 600 своих всадников. При этом всех римлян от консулов до рядовых солдат, обобрав до нитки, заставили пройти под символическим "ярмом" из трех копий в форме буквы "п", внешне напоминавшие ярмо, надевавшееся на волов, когда их впрягали в плуг или в телегу. Ничего более унизительного римляне не знали никогда.

В Риме был траур – отменили все праздники и свадьбы. Договор, заключённый консулами, объявили неправомочным (его не утвердило народное собрание), а их самих отдали самнитам как заложников. К чести Понция, ни консулов, ни 600 заложников он не убил. Сам он соблюдал заключённый с консулами мир, при этом сколачивая новый антиримский союз, взял Люцерию, Фригеллы и Сатрик. Но ситуацию исправил талантливый римский полководец Папирий Курсор, который, совершив марш вдоль Адриатического моря, разбил самнитов под стенами Люцерии, взял эту горную крепость и освободил содержавшихся там 600 римских заложников. При этом, отомстив за позор Кавдийского ущелья, он велел прогнать под "ярмо" 7000 самнитских пленников. Затем римляне взяли отпавшие от них Сатрик и Сатикулу, жестоко наказав их за измену (имя Сатрика вообще после этого исчезло из истории).

Но война продолжалась, поскольку кампанцы, сидицины и авзоны, забыв прежнюю вражду, выступили на стороне самнитов. Шедший подавить восстание диктатор Фабий Максим Руллиан в 315 году до н.э. был разбит. Однако во второй битве римляне победили, жестоко покарав отпавшие от Рима города побережья. Когда в Капуе узнали, что на них войско ведёт диктатор Гай Мений, все лидеры "самнитской" партии сами лишили себя жизни. Затем самнитов разбили при Кавдии (313 году до н.э.) и оттеснили в горы. Попутно одного за другим разгромили всех союзников самнитов, беда которых была в том, что выступали против Рима они поодиночке, а не все вместе. Консул Квинт Фабий Руллиан, совершив смелый поход через Циминский лес, где не было дорог, в упорной битве разгромил союзных самнитам этрусков, а бывший дважды диктатором Папирий Курсор в 308г до н.э. разбил самое лучшее войско самнитов, имевшее оружие, украшенное золотом и серебром.

Результатом Второй Самнитской войны стало упрочение власти Рима над Кампаньей: везде ставились гарнизоны или основывались военные колонии, а для снабжения была построена знаменитая Аппиева дорога. В итоге изнемогавшие от 15-летней войны самниты запросили мира: Самнитская федерация сохранялась только на землях, ещё не отнятых римлянами и обязалась отказаться от союзов со всеми враждебными Риму племенами.

Третья Самнитская война

Третья Самнитская война началась через 6 лет. Самниты, понимая, что ещё немного, и весь полуостров окажется под властью Рима, решили попытать счастья и создали в 298 году до н.э. для войны с ним мощный союз с галлами и этрусками. Римляне мобилизовали в войско всех боеспособных мужчин, включая "отпущенников" (получивших свободу рабов) и призвали союзников, собрав до 60 тыс. солдат, из которых треть составляли римские граждане. Возглавили армии их лучшие полководцы – Фабий Максим Руллиан и Деций Мус.

Решающая битва состоялась в 295 году до н.э. под Сентином. Фабий стоял против самнитов, Деций – против галлов. На него пришлась атака кельтских боевых колесниц, войско заколебалось, и тогда Деций, как в своё время его отец, велел находящемуся там же первосвященнику посвятить его в жертву подземным богам, после чего бросился в битву и погиб. Римляне ринулись отомстить за своего полководца, и в итоге победили: на поле осталось 9000 убитых римлян, а их враги, считая пленных, потеряли втрое больше. Убит был самнитский военачальник Геллий Эгнаций.

Сломленные галлы и этруски заключили мир с Римом. Самниты ещё несколько лет сопротивлялись, но в конце концов капитулировали. Римляне отобрали их лучшие земли, снесли крепости, создали на их территории несколько военных колоний, отделявших друг от друга самнитские племена. Самнитский союз был распущен, и власть Рима над Аппенинским полуостровом стала полной.