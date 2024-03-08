САМНИТЫ

Самни́ты ( лат. Samnites) — группа италийцев, населявших Самний, область Центральной Италии между горным массивом Маелла на севере и Пичентини на юге. Археологические исследования памятников, датируемых VI–V вв. до н. э., позволяют говорить о постепенном формировании на этой территории общности, объединенной сходством материальной и духовной культуры. Наиболее ранние исторические свидетельства о С. связаны с захватом ими этрусской колонии Капуя (423 до н. э.) и греческой колонии Кумы (421 до н. э.). Интерес римлян к Кампании привел к их конфликту с С., выразившемуся в трех Самнитских вой­нах (343‒341; 326‒304; 298‒290 до н. э.). Исход римско-самнитского противостояния во многом был определен результатами битвы при Сентине (295 до н. э.). Тем не менее, на протяжении всего III в. до н. э. отношения римлян и С. оставались напряженными. С. поддержали Пирра во время его вторжения в Италию (280–275 до н. э.), некоторые С., в частности гирпины, перешли на сторону Ганнибала после поражения римлян в битве при Каннах (216 до н. э.). За это они были наказаны римлянами земельными конфискациями. С. сыграли важную роль в Союзнической вой­не : сохранилось несколько монет с именем предводителя их вой­ск, Гая Папия Мутила, и титулом императора. В ходе противостояния Мария и Суллы С. приняли сторону Мария, но потерпели поражение в битве у Коллинских ворот, после чего подверглись жестоким репрессиям со стороны Суллы. В I в. до н. э. упоминания С. исчезают из ­источников.

Лит .: Salmon E. T. Samnium and the Samnites. Cambridge, 1967; The Peoples of Ancient Italy / Eds. G. D. Farney, G. Bradley. Berlin–Boston, 2017. М. Н. Кириллова.