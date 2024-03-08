САБИНЫ

Саби́ны (иногда сабиняне, лат. Sabini) — древнее италийское население Центральной Италии. Названная в честь С. историческая область Сабина на юге граничила с Лацием, на западе с Этрурией, на севере с Умбрией и на востоке с Пиценом. Согласно римской традиции, после похищения римлянами сабинских женщин и битвы при Курциевом озере часть С. вошли в состав римской общины, сабинский царь Тит Таций стал править Римом наравне с его основателем Ромулом, в списке римских царей еще двое были С. — Нума Помпилий и Анк Марций. Согласно нарративной традиции, окончательно С. были завоеваны в 290 до н. э. Марком Курием Дентатом, в 268 до н. э. им было дано римское гражданство sine suffragio. Вскоре после этого С. были романизированы. С С. связывали свое происхождение патрицианские роды Клавдиев, Валериев, Эмилиев, Пинариев, Марциев Рексов и плебейские роды Марциев, Помпониев и Кальпурниев. Варрон приписывает сабинское происхождение богам Диане, Феронии и Квирину.

Лит.: The Peoples of Ancient Italy / Eds. G. D. Farney, G. Bradley. Berlin–Boston, 2017. М. Н. Кириллова.