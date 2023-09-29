Пирр

Пирр ( греч. Πύρρος) (319–272 до н. э.) — царь из династии Эакидов, правившей в Молоссии в Эпире. Царствование П. делится на два этапа: 307–302 и 297–272 до н. э. После первого юный П. был изгнан противниками, ориентировавшимися на Македонию. В 297 до н. э. П. при поддержке Птолемея I вернулся на родину. В 290–280‑х до н. э., воспользовавшись ослаблением Македонии, П. завершил объединение Эпира и присоединил к нему ряд сопредельных территорий. Формально П. был царем молоссов и гегемоном эпиротов. В 280–275 до н. э. воевал в Италии против римлян и на Сицилии против карфагенян под предлогом защиты греческих полисов (Тарент, Сиракузы и др.). Кампании П. на Западе после первых успехов окончились неудачами, а авторитарная политика царя вызвала недовольство местных греков. Вернувшись в Эпир, П. в 274 до н. э. совершил вторжение в Македонию, нанес поражение Антигону II Гонату , который, однако, удержал часть своих владений. Затем П. отправился на Пелопоннес с целью утвердить в Спарте своего ставленника Клеонима, а также нанести удар по позициям Антигона в этом регионе. После неудачного штурма Спарты в 272 до н. э. П. попытался захватить Аргос , но погиб во время сражения с жителями города и вой­сками помогавшего им Антигона Гоната. П. был талантливым полководцем, но все его основные военные и внешнеполитические начинания закончились неудачами. Вероятно, что П. написал трактат о военном деле и биографические «Записки».

Лит .: Lévêque P. Pyrrhos. Paris, 1957; Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982; Казаров С. С. История царя Пирра Эпирского. СПб., 2009. Ю. Н. Кузьмин .