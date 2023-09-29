Пице́ны

Пице́ны ( лат. picentes/piceni, иногда также praetuttii) — население Пицена, региона древней Италии. В эпоху Августа с севера Пицен ограничивался долиной р. Эзино, на юге — долиной р. Салине, на западе — восточными склонами Апеннинских гор. Античные авторы ( Страбон, Фест) при изложении традиции о происхождении П. связывали их название с picus ( лат . «дятел», одно из тотемных животных Марса). Между VI и V вв. до н. э. в этом регионе прослеживается существование двух различных этнических групп населения, таким образом, исследователи различают южных и северных П. На основании эпиграфических данных известно, что язык южных П. индоевропейский, его относят к оско-умбрской группе италийских языков. Язык северных П. не родственен языку южных, однозначно классифицировать его сложно. С северными П. связана Пиценская культура (культура Новилара), ранние следы которой датируются IX в. до н. э. В конце V–IV вв. до н. э. П. расширяли свои торговые связи, влияние на регион также оказывали вторгшиеся в северный Пицен кельты-­сеноны и греки из Сиракуз , основавшие на юге Пицена колонию Анкон. Пицен был подчинен римлянами к концу III в. до н. э. П. поддержали Рим во время второй Пунической вой­ны , после Союзнической вой­ны они получили римское гражданство. Из Пицена происходил род Гнея Помпея Магна .

Лит .: The Peoples of Ancient Italy / Ed. G. D. Farney, G. Bradley. Boston–Berlin, 2018. М. Н. Кириллова.