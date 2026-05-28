Непобедимый римский легион Воевать Риму приходилось постоянно. Причём, на первом этапе своей истории это были войны с окрестными племенами за выживание. Армия римская при этом чем дальше, тем больше отличалась от армий соседних народов, и в конце концов эволюционировала в практически непобедимую военную машину.

Воевать Риму приходилось постоянно. Причём, на первом этапе своей истории это были войны с окрестными племенами за выживание. Армия римская при этом чем дальше, тем больше отличалась от армий соседних народов, и в конце концов эволюционировала в практически непобедимую военную машину.

Между греков и этрусков

Поначалу, в Царский период своей истории (т.е. до 510 года до н.э.) войско по сути являлось ополчением, построенным по передовому на тот момент греческому образцу. Как и греки, полноправные римские граждане покупали вооружение на свои средства. Богатые римляне, которые могли позволить себе коня и хорошие доспехи, служили в коннице и даже составляли отдельное сословие всадников. Но в те времена конница служила больше для разведки и внезапных нападений на врага, а потому в римской армии выполняла скорее вспомогательную роль, не смотря на свою элитарность.

Главной же силой была пехота. В бою использовалось построение фалангой, но была она существенно слабее и греческой, и, тем более прогрессивной македонской фаланги с её 6-метровыми копьями. Основным оружием римлян была "гаста" – довольно короткое ударное копьё, а также короткие мечи и кинжалы. Тактика, сначала заимствованная у греков, вскоре сменилась новой идеей: спрва забросать врага камнями из пращей и дротиками (этим занималась лёгкая пехота, набираемая из "пролетариев" – от римского "пролос" – потомство, ибо никакого достатка кроме потомства у бедноты не было), а потом тяжёлая пехота сходилась в тесном бою, где работало римское короткое оружие и ставка делалась на римскую доблесть.

А с доблестью у римлян уже тогда было всё в порядке. Не случайно одним из героев древнего Рима считался юноша-патриций Гай Муций Сцевола, пробравшийся в лагерь осадивших в 509 году до н.э. Рим этрусков и попытавшийся убить их царя Порсену. Покушение не удалось, римлянина поймали, но он бесстрашно отвечал, что ещё десятки других римских юношей повторят его попытку, если Порсена не уйдёт. А когда на опрос принесли жаровню с углями, тот сам со смехом опустил в огонь и сжёг свою правую руку (отсюда и прозвище – "Сцевола" – "левша"). Потрясённый его мужеством, Порсена не только отпустил героя, но и снял осаду с Рима.

На пути к классическому легиону

Первую серьёзную реформу армии при Республике провёл полководец Марк Фурий Камилл (на русский оно переводится с латыни примерно как "Марк Дикий Верблюд"). Он первым ввёл жалование для солдат: до этого они кормились грабежом, а когда наступало время обработки земли, боеспособность войска резко падала. Но главным новшеством Фурия стало преобразование фаланги в легион и появление метательного копья "пилума".

Низовым подразделением был "контуберний", включавший 8-10 человек. 10 контуберниев образовывали центурию – аналог современной роты, а две центурии – манипулу. Центурии возглавляли опытные воины – центурионы, причём старший из них в бою находился в первой шеренге, а младший – в последней, готовый заменить командира в случае его гибели. Несколько манипул составляли "когорту", причём "первая" когорта легиона достигала 960 человек, остальные – 480-500 человек. За отбор воинов отвечали "трибуны" – знатные люди, прослужившие минимум 5 лет, их на легион имелось 6 человек.

Но главное – принципиально изменилась тактика. Манипулы строились отдельными прямоугольниками (что повышало их мобильность) в шахматном порядке, и при нужде вторая линия выдвигалась вперёд и построение становилось сплошным. Иногда прямоугольники строились сразу когортами.

Начинали бой "велиты" – всё та же лёгкая пехота. За ними первую линию образовывали молодые тяжёлые пехотинцы – "гастаты", вооружённые овальными щитами высотой порядка 120 см, пилумами (205 см) и "испанскими", то есть, заимствованными у иберийских племен обоюдоострыми мечами "гладиусами" (60 см). При столкновении с противником пилумы часто метали в противника, они застревали в щитах и вынуждали врагов бросать щиты и гастаты своими короткими мечами в сомкнутом строю выкашивали все первые ряды, где у варваров обычно шли самые храбрые и опытные воины, включая командиров. Вторую линию за гастатами составляли "принципы" – более опытные воины, имевшие боевой опыт в 5 и более лет. Вооружены они были так же. И, наконец, третью линию составляли "триарии" (по латыни – "последние") – воины ветераны, вооружённые гастами, ибо метать пилумы из заднего ряда несподручно.

Римляне отличались исключительной выносливостью. Считалось, что если более крупные галлы или германцы дрались более двух часов, они выдыхались и отступали. Римляне же делали в полном вооружении марши по 30-40 км в день (Суворов учился у них), а потом ещё обязательно перед ночлегом строили укреплённый лагерь, окружая его рвом и валом, для чего помимо вооружения и запаса продовольствия каждый легионер тащил с собой лопатку и пару заострённых жердей. Лагерь после марша строить трудно, но это –гарантия от ночных нападений.

Особое внимание уделялось боевой подготовке. Именно римляне придумали использовать для обучения молодых воинов чучела, по которым новобранец часами тренировал удары мечом из-за щита, стараясь не раскрывать себя (именно поэтому римляне предпочитали удобный в тесном бою колющий, а не рубящий удар, требующий большего замаха). Тренировали и выносливость: всех легионеров регулярно заставляли пробегать по несколько километров полном вооружении в, иногда – по песку или по воде вдоль берега моря.

Сколько служили в легионе? В начале Римской республики легионы набирались на год. Потом для воина устанавливалась "миссия" - 20 походов для пехоты и 10 — для конницы. По окончании службы воины получали денежное вознаграждение (т.н. "стипендию") и участок земли – от 10 до 50 югеров (1 югер – это 13 современных соток).

Принципиальное изменение в военную организацию легиона внёс во II веке до н.э. консул Гай Марий. Он стал набирать в легионы на 20-летний контракт людей без собственности, вооружение которым давала казна. При этом прослуживший в армии 15 лет человек из числа "союзников" награждался римским гражданством. При Марии отказались от манипул, легион составлял 6000 человек и был разделён на 10 когорт по 600 человек, а те – на сотни (центурии). От построения "по возрасту" отказались, но в легионе первая центурия была престижнее второй, вторая – третьей и т.д. С когортами – так же. Соответственно, центурион, командовавший первой центурией первой когорты, был практически вторым человеком по статусу после командира легиона. Именно с данной организацией легионов побеждал Гай Юлий Цезарь и все последующие римские полководцы.