МАРСЫ

МАРСЫ - од­но из древ­не­ита­лий­ских пле­мён са­бел­лов.

Рас­се­ля­лись во­круг озера Фучи­но в Средней Ита­лии. В IV веке до н. э. вхо­ди­ли в во­енный со­юз пле­мён - т. н. Сам­нит­скую фе­де­ра­цию (во гла­ве с сам­ни­та­ми), вое­вав­шую про­тив Ри­ма . Со второй половины IV века до н. э. вме­сте с другими пле­ме­на­ми са­бел­лов ве­ли ожес­то­чён­ную борь­бу с рим­ля­на­ми. По­сле по­бе­ды Ри­ма и при­сое­ди­не­ния к не­му боль­шей час­ти тер­ри­то­рии их рас­се­ле­ния марсы с 304 года до н. э. бы­ли со­юз­ни­ка­ми Ри­ма, од­на­ко пер­вы­ми вос­ста­ли про­тив не­го [Со­юз­ни­че­ская вой­на 90 года (или 91 года) - 88 года до н. э.; по ак­тив­ной ро­ли марсов в этой вой­не она по­лу­чи­ла так­же название Мар­сий­ской].

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