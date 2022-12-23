МАНЛИЙ КАПИТОЛИЙСКИЙ, МАРК

Манлий Капитолийский ( лат. Manlius Capitolinus) , Марк (IV в. до н. э.) — легендарный герой защиты Капитолия от галлов в 390 до н. э. Патрицианская ветвь рода Манлиев, по-видимому, получила прозвище Капитолийских, так как имела дом в этой цитадели Рима. В 392 до н. э. М. К. в должности консула одерживает победу над эквами, за что удостаивается овации. В 390 до н. э., при осаде галлами Капитолия, первым был разбужен ночью священными гусями богини Юноны и один противостоял прокравшимся на холм врагам, пока не подошла помощь. За это был удостоен от каждого защитника Капитолия «по полуфунту полбы и по кварте вина» ( Ливий ). В 385 до н. э., объявив себя судебным защитником попавшего в долговую кабалу плебса, на личные средства освободил из рабства около 400 должников. Назначенный сенатом диктатор бросил его в тюрьму, но плебс, облачившись в траурные одежды, добился его освобождения. В 384 до н. э., предложив уже общее снятие всех долгов, М. К. по обвинению вступивших в сговор с патрициями плебейских трибунов был обвинен в стремлении к царской власти и осужден народом к смерти. Капитолийский дом М. К. был разрушен, а его имя был предано забвению.

Лит .: Munzer F. M. Manlius Capitolinus // Paulys Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft (=RE). Stuttgart, 1928. Hbd. 27. S. 1167—1174; Кофанов Л. Л. Обязательственное право в архаическом Риме (VI—IV вв. до н. э.). М., 1994. С. 158—162. Л. Л. Кофанов .