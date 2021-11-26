МАРК

Еван­ге­лист, ав­тор Еван­ге­лия от Мар­ка, в хри­сти­ан­ской тра­ди­ции по­чи­та­ет­ся в чис­ле 70 апо­сто­лов.

По про­ис­хо­ж­де­нию иу­дей, из ко­ле­на Ле­вия, пле­мян­ник ап. Вар­на­вы (Кол. 4:10). Ро­дил­ся в Ие­ру­са­ли­ме. По од­но­му из пре­да­ний, в до­ме его ма­те­ри в Ие­ру­са­ли­ме Ии­сус Хри­стос со­вер­шил Тай­ную ве­че­рю; позд­нее в этом до­ме со­би­ра­лась ран­не­хри­сти­ан­ская об­щи­на (Де­ян. 12:12). Су­ще­ст­ву­ет тра­ди­ция, ото­жде­ст­в­ляю­щая ав­то­ра Еван­ге­лия от Мар­ка с на­гим юно­шей, бе­жав­шим из Геф­си­ман­ско­го са­да во вре­мя аре­ста Хри­ста (Мк. 14:51–52), а так­же с «Ио­ан­ном, на­зы­вае­мым Мар­ком» из кн. Дея­ний апо­сто­лов (Де­ян. 12:12, 25). Этот Ио­анн – Марк вме­сте с ап. Вар­на­вой и ап. Пав­лом уча­ст­во­вал в т. н. пер­вом мис­сио­нер­ском пу­те­ше­ст­вии апостол Пав­ла (Де­ян. 12:25, 13:5), впо­след­ст­вии стал од­ним из бли­жай­ших со­труд­ни­ков ап. Пав­ла (Кол. 4:10; Флм. 24; 2 Тим. 4:11). Ап. Пётр так­же сви­де­тель­ст­во­вал о сво­ей ду­хов­ной бли­зо­сти с М., на­зы­вая его сы­ном (1 Пет. 5:13). Са­мое ран­нее, до­шед­шее че­рез Ев­се­вий Ке­са­рий­ский , ука­за­ние на М. как на ав­то­ра Еван­ге­лия вос­хо­дит к сви­де­тель­ст­ву (ок. 130) Па­пия Ие­ра­поль­ско­го. М. счи­та­ет­ся пер­вым епи­ско­пом Алек­сан­д­рии, ос­но­ва­те­лем Алек­сан­д­рий­ской пра­во­слав­ной церк­ви. Со­глас­но цер­ков­но­му пре­да­нию, он при­нял му­че­ни­че­скую кон­чи­ну.

В Еван­ге­лии от Мар­ка нет ука­за­ния на ав­тор­ст­во, его на­зва­ние опи­ра­ет­ся на цер­ков­ное пре­да­ние. Со­глас­но ран­не­хри­сти­ан­ским ис­точ­ни­кам (Ев­се­вий Ке­са­рий­ский, Ири­ней Ли­он­ский), оно бы­ло на­пи­са­но ещё при жиз­ни ап. Пет­ра или вско­ре по­сле его смер­ти (по­сле­до­вав­шей в сер. 60-х гг. 1 в.); со­глас­но Фео­фи­лак­ту Бол­гар­ско­му (2-я пол. 11 – нач. 12 вв.) – спус­тя 10 лет по Воз­не­се­нии Хри­сто­вом. В совр. биб­лей­ской кри­ти­ке гос­под­ству­ют две тео­рии да­ти­ров­ки Еван­ге­лия от Мар­ка: до на­ча­ла Иу­дей­ской вой­ны (до 66) или сра­зу по­сле раз­ру­ше­ния Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма (70), хо­тя про­тив вто­рой вер­сии мо­жет вы­сту­пать речь Ии­су­са Хри­ста о пред­стоя­щем раз­ру­ше­нии Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма (Мк. 13:1–2). Ме­стом на­пи­са­ния счи­та­ют Рим, ре­же – Алек­сан­д­рию. Еван­ге­лие от Мар­ка на­пи­са­но на об­ще­гре­че­ском яз. – кой­не, без тща­тель­но­го со­блю­де­ния грам­ма­тич. норм. Со­глас­но Ев­се­вию Ке­са­рий­ско­му, а так­же «Ка­но­ну Му­ра­то­ри» (кон. 2 – нач. 3 вв.), всё ска­зан­ное и сде­лан­ное Хри­стом М. за­пи­сал со слов ап. Пет­ра. М. не­ред­ко име­ну­ет­ся «пе­ре­во­дчи­ком» или «ис­тол­ко­ва­те­лем» (ἑρμηνευτής) ап. Пет­ра: воз­мож­но, он пе­ре­во­дил Пет­ра, го­во­рив­ше­го на ара­мей­ском яз., на греч. яз. или в ка­че­ст­ве сек­ре­та­ря и по­мощ­ни­ка ис­тол­ко­вы­вал его вос­по­ми­на­ния о Хри­сте.

При­чи­ной на­пи­са­ния Еван­ге­лия от Мар­ка, со­глас­но Ев­се­вию Ке­са­рий­ско­му и Фео­фи­лак­ту Бол­гар­ско­му, бы­ла прось­ба рим. хри­сти­ан к М. за­пи­сать рас­ска­зан­ное ап. Пет­ром. О том, что Еван­ге­лие от Мар­ка бы­ло на­пи­са­но не для иу­де­ох­ри­сти­ан, а для об­ра­щён­ных ко Хри­сту языч­ни­ков, сви­де­тель­ст­ву­ет ряд фак­тов, со­дер­жа­щих­ся в Еван­ге­лии: со­хра­нив­шие­ся в тек­сте ара­мей­ские вы­ра­же­ния пе­ре­ве­де­ны на греч. яз. (Мк. 5:41; 7:34; 15:34); иу­дей­ские тра­ди­ции и обы­чаи ис­тол­ко­вы­ва­ют­ся и объ­яс­ня­ют­ся (7:3–4); по срав­не­нию с др. си­ноп­ти­че­ски­ми Еван­ге­лия­ми встре­ча­ет­ся го­раз­до мень­ше ссы­лок на Вет­хий За­вет, име­ет­ся боль­шее ко­ли­че­ст­во ла­ти­низ­мов (5:9; 12:42; 15:39 и др.); упо­ми­на­ют­ся пер­со­на­жи, но­ся­щие лат. име­на и, по-ви­ди­мо­му, зна­ко­мые чи­та­те­лям (15:21); встре­ча­ют­ся реа­лии, по­нят­ные жи­те­лям зап. час­ти Рим. им­пе­рии (7:26; 12:42 и др.). Ряд ис­сле­до­ва­те­лей (Ж. Ши­ле, Д. Гат­ри) счи­та­ют, что рас­по­ло­же­ние час­ти ма­те­риа­ла по те­ма­тич. груп­пам (прит­чи – в 4-й гла­ве, на­став­ле­ния про­по­вед­ни­кам – в 6-й гла­ве) со­от­вет­ст­ву­ет це­ли об­лег­че­ния ка­те­хи­за­ции чи­та­те­лей. Вы­дви­га­лись так­же тео­рии о ли­тур­гич. (для ис­поль­зо­ва­ния в бо­го­слу­же­нии) и апо­ло­ге­тич. (для по­ле­ми­ки с ере­ся­ми и не­пра­во­мыс­ли­ем) це­лях Еван­ге­лия от Мар­ка.

В древ­но­сти счи­та­лось, что М. на­пи­сал своё Еван­ге­лие вслед за еван­ге­ли­стом Мат­фе­ем. Боль­шин­ст­во совр. биб­леи­стов скло­ня­ют­ся к хро­но­ло­гич. при­ори­те­ту Еван­ге­лия от Мар­ка по от­но­ше­нию к Еван­ге­лию от Мат­фея и Еван­ге­лию от Лу­ки (од­ним из пер­вых эту ги­по­те­зу пред­ло­жил в 19 в. К. Лах­ман). Др. си­ноп­ти­ки ис­поль­зо­ва­ли текст Еван­ге­лия от Мар­ка (или, воз­мож­но, текст, по­слу­жив­ший ис­точ­ни­ком для не­го), а так­же ма­те­ри­ал т. н. ис­точ­ни­ка Q (см. в ст. Еван­ге­лие).

Схе­ма по­ве­ст­во­ва­ния яв­ля­ет­ся об­щей для всех си­ноп­ти­че­ских Еван­ге­лий. В от­ли­чие от двух дру­гих, Еван­ге­лие от Мар­ка на­чи­на­ет­ся сра­зу с про­по­ве­ди Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1:1–8), кре­ще­ния Ии­су­са Хри­ста (1:9–11), ис­ку­ше­ния в пус­ты­не (1:12–13) и при­зва­ния пер­вых уче­ни­ков (1:16–20). Оно со­дер­жит ряд сю­же­тов, от­сут­ст­вую­щих у др. си­ноп­ти­ков: ис­це­ле­ние тё­щи Си­мо­на Пет­ра (1:31); прит­ча о про­рас­таю­щем се­ме­ни (4:26–29); уми­ре­ние бу­ри (4:38); ис­це­ле­ние глу­хо­го и кос­ноя­зыч­но­го че­ло­ве­ка (7:31–37); ис­це­ле­ние сле­по­го в Виф­саи­де (8:22–26). В этом Еван­ге­лии уче­ние Хри­ста де­лом (опи­са­но 18 со­вер­шён­ных Хри­стом чу­дес) пре­об­ла­да­ет над уче­ни­ем сло­вом (9 притч). Хри­стос пред­ста­ёт со­вер­шаю­щим чу­де­са, ко­то­рые мо­жет тво­рить толь­ко Сын Бо­жий (Еван­ге­лие на­чи­на­ет­ся с име­но­ва­ния Хри­ста Сы­ном Бо­жи­им – 1:1). Пер­вое же из опи­сан­ных чу­дес – из­гна­ние бе­са (1:23–28) сви­де­тель­ст­ву­ет, что при­ше­ст­вие Хри­ста оз­на­ча­ет ко­нец вла­сти са­та­ны над ми­ром и че­ло­ве­ком (ср.: 5:1–17). О мн. чу­де­сах по­ве­ст­ву­ет­ся бо­лее под­роб­но по срав­не­нию с др. си­ноп­ти­ка­ми. При­во­ди­мая в 13-й гла­ве эс­ха­то­ло­ги­че­ская речь Хри­ста ино­гда на­зы­ва­ет­ся «ма­лым апо­ка­лип­си­сом». Вме­сте с тем в Еван­ге­лии от Мар­ка Хри­стос час­то име­ну­ет Се­бя «Сы­ном Че­ло­ве­че­ским» (2:10, 28; 8:31, 38 и др.). М. ча­ще дру­гих еван­ге­ли­стов об­ра­ща­ет вни­ма­ние на про­яв­ле­ние че­ло­ве­че­ских чувств Хри­ста (1:41, 43; 3:5; 8:12, 33; 10:14 и др.) и на Его не­уто­ми­мость в со­вер­ше­нии слу­же­ния (1:35; 3:20; 6:31). За­кан­чи­ва­ет­ся Еван­ге­лие от Мар­ка от­прав­ле­ни­ем уче­ни­ков на все­мир­ную про­по­ведь (16:15–18) и опи­са­ни­ем Воз­не­се­ния Хри­ста (16:19). В це­лом М. боль­ше ин­те­ре­су­ет не хро­но­ло­гич. точ­ность опи­са­ния, а бо­го­слов­ские идеи, ко­то­рые он хо­чет до­не­сти до чи­та­те­ля. Напр., ис­ку­ше­ния в пус­ты­не у М. опи­са­ны очень крат­ко, но с до­бав­ле­ни­ем не­ко­то­рых со­дер­жа­тель­ных мо­мен­тов, по­ка­зы­ваю­щих цар­ское ве­ли­чие Хри­ста (пре­бы­ва­ние Хри­ста со зве­ря­ми, слу­же­ние Ему ан­ге­лов – 1:12–13).

Осо­бен­но­стью Еван­ге­лия от Мар­ка яв­ля­ет­ся то, что на про­тя­же­нии поч­ти все­го по­ве­ст­во­ва­ния Хри­стос из­бе­га­ет го­во­рить о Сво­ём мес­си­ан­ст­ве, от­ка­зы­ва­ет­ся при­ни­мать име­но­ва­ние Се­бя Мес­си­ей, за­пре­щая го­во­рить об этом уве­ро­вав­шим уче­ни­кам (9:9), ис­це­лён­ным Им лю­дям (7:36) и да­же бе­сам (1:25; 3:11–12). Са­мо­ис­по­ве­да­ние зву­чит из уст Хри­ста толь­ко в мо­мент наи­боль­ше­го уни­чи­же­ния (14:62). Эту осо­бен­ность при­ня­то на­зы­вать «мес­си­ан­ской тай­ной». Осо­бый ак­цент в Еван­ге­лии от Мар­ка сде­лан на при­зы­ве к ве­ре (напр., 9:23). Хри­стос уко­ря­ет за не­ве­рие иу­де­ев (6:6; 8:11–12), уче­ни­ков (6:49–52; 8:17–18; 9:19; 16:14), ав­тор не скры­ва­ет фак­тов не­ве­рия да­же не­ко­то­рых чле­нов се­мьи Хри­ста (3:21). Хри­стос не тво­рит чу­дес (6:6), ко­гда встре­ча­ет не­ве­рие в Не­го, по­сколь­ку то­гда чу­де­са не мо­гут быть вос­при­ня­ты как сви­де­тель­ст­во о Его Бо­го­сы­нов­ст­ве (8:12). В це­лом ве­ра в Еван­ге­лии вос­при­ни­ма­ет­ся как не­пре­мен­ное ус­ло­вие и ос­но­ва­ние спа­се­ния (5:34; 10:52).

Для тек­сто­ло­гии про­бле­му пред­став­ля­ет окон­ча­ние 16-й гла­вы Еван­ге­лия от Мар­ка (16:9–20), по­сколь­ку мн. древ­ние ма­ну­ск­рип­ты (Алек­сан­д­рий­ский, Ва­ти­кан­ский, Си­най­ский, древ­ние ар­мян­ские) со­дер­жат толь­ко пер­вые 8 сти­хов. Вы­дви­гал­ся ряд ар­гу­мен­тов, при­зван­ных объ­яс­нить во­зоб­нов­ле­ние по­ве­ст­во­ва­ния, на­чи­ная с 9-го сти­ха. Од­на­ко этот во­прос до кон­ца не ре­шён.

Дни па­мя­ти М. по ка­лен­да­рю Рус. пра­во­слав­ной церк­ви 25 апр. (8 мая), 4(17) янв. – в Со­бо­ре 70 апо­сто­лов; по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви – 25 ап­ре­ля. Мо­щи М. ны­не на­хо­дят­ся в со­бо­ре Св. Мар­ка в Ве­не­ции.

Автор раздела: Свя­щен­ник К. Поль­сков.

Ико­но­гра­фия. Изо­бра­же­ния М. в чис­ле др. апо­сто­лов из­вест­ны с 3–4 вв. (рос­пи­си ран­не­хри­сти­ан­ских ка­та­комб, рель­е­фы сар­ко­фа­гов, мо­заи­ки ц. Сан­та-Пу­ден­циа­на в Ри­ме, 5 в.). Ча­ще он пред­ста­ёт без­бо­ро­дым юно­шей в ан­тич­ных оде­ж­дах – хи­то­не и пла­ще-ги­ма­тии, ино­гда в ту­ни­ке с кла­вом и пал­лиу­ме. В Сред­не­ве­ко­вье фор­ми­ру­ет­ся ус­той­чи­вая ико­но­гра­фия М. – зре­ло­го му­жа с ко­рот­кой ок­руг­лой (в вос­точ­нохри­сти­ан­ском иск-ве) или с длин­ной (в Зап. Ев­ро­пе) бо­ро­дой. Обыч­ный ат­ри­бут М. как еван­ге­ли­ста – кни­га, ре­же сви­ток, а так­же при­над­леж­но­сти для пись­ма. Сим­во­лы М. – лев, ино­гда кры­ла­тый (по тол­ко­ва­нию Ие­ро­ни­ма Бла­жен­но­го), или орёл (по тол­ко­ва­нию Ири­нея Ли­он­ско­го) (см. в ст. Еван­ге­ли­сты). В зап.-ев­роп. иск-ве до 8 в., а в пра­во­слав­ном до сер. 17 в. сим­во­лом М. мог слу­жить как орёл (ми­ниа­тю­ра Кни­ги Дур­роу, 7 в., б-ка Три­ни­ти-кол­лед­жа, Дуб­лин), так и лев (ми­ниа­тю­ра в Еван­ге­ла­рии Го­де­скаль­ка, соз­дан­ном по за­ка­зу Кар­ла I Ве­ли­ко­го в 783, и др.); в Но­вое вре­мя орёл ос­тал­ся сим­во­лом М. толь­ко у ста­ро­об­ряд­цев.

В ми­ниа­тю­рах Еван­ге­лий об­раз М. не­ред­ко со­про­во­ж­да­ет­ся пер­со­ни­фи­ка­ци­ей Пре­муд­ро­сти (жен­ская фи­гу­ра, позд­нее – ан­гел в звезд­ча­том ним­бе), вос­хо­дя­щей к ан­тич­но­му об­ра­зу му­зы. М. изо­бра­жа­ют сре­ди др. еван­ге­ли­стов в мо­ну­мен­таль­ных рос­пи­сях (пре­им. на под­ку­поль­ных па­ру­сах), сре­ди 12 апо­сто­лов в сю­же­тах еван­гель­ско­го цик­ла, в ком­по­зи­ции «Со­бор апо­сто­лов» и в её ва­ри­ан­те, по­лу­чив­шем назв. «Сою­зом люб­ве свя­зуе­ми апо­сто­ли». Ико­на М. вхо­ди­ла в со­став «апо­столь­ско­го» де­ису­са. В сю­же­тах «Апо­столь­ских стра­да­ний», из­вест­ных в ви­зант. ико­но­гра­фии с 10–11 вв. (Ми­но­ло­гий Ва­си­лия II, 976–1025, Б-ка Ва­ти­ка­на), изо­бра­жа­ли убие­ние М. в Алек­сан­д­рии (ико­на «Рас­пя­тие с апо­столь­ски­ми стра­стя­ми», Фё­дор Ни­ки­тин Рож­нов, 1699, Му­зеи Мо­с­ков­ско­го Крем­ля).

В зап.-ев­роп. иск-ве сце­ны из жи­тия М., из­ло­жен­но­го в «Зо­ло­той ле­ген­де» Яко­ва Во­ра­гин­ско­го, встре­ча­ют­ся в ча­со­сло­вах (ми­ниа­тю­ра «Му­че­ни­че­ская смерть св. Мар­ка» в «Рос­кош­ном ча­со­сло­ве гер­цо­га Бер­рий­ско­го», 1416, му­зей Кон­де, Шан­тийи), в ал­тар­ных об­раз­ах («Ма­дон­на Ли­най­уо­ли», 1433–36; ал­тарь Св. Мар­ка, 1438–40; оба – Фра Анд­же­ли­ко, Му­зей Сан-Мар­ко, Фло­рен­ция). Во Фло­рен­ции М. счи­тал­ся по­кро­ви­те­лем це­ха тор­гов­цев шер­стью, его ста­туя бы­ла по­ме­ще­на в од­ной из ниш на фа­са­де ц. Ор­сан­ми­ке­ле (скульп­тор До­на­тел­ло, 1411–13, му­зей Ор­сан­ми­ке­ле). Ико­но­гра­фия М. бы­ла осо­бен­но раз­ви­та в гл. ев­роп. цен­тре по­чи­та­ния свя­то­го – Ве­не­ции. Од­на из ста­рей­ших мо­за­ик на фа­са­де Свя­то­го Мар­ка со­бо­ра – «Об­ре­те­ние мо­щей св. Мар­ка в но­вой ба­зи­ли­ке» (1260); его ста­туя (13 в.) воз­вы­ша­ет­ся на пи­нак­ле центр. пор­та­ла со­бо­ра. В ин­терь­е­ре его жи­тие пред­став­ле­но в мо­заи­ках центр. ап­си­ды (11 в.), од­но­го из ку­по­лов со­бо­ра (12 в.), на зап. сте­не юж­но­го тран­сеп­та (1250), на клей­мах ал­тар­но­го об­раза «Па­ла д’Оро» (10–14 вв.), в ниж­нем ре­ги­ст­ре соз­дан­но­го для со­бо­ра по­лип­ти­ха Пао­ло Ве­не­циа­но (1345, му­зей со­бо­ра). Для ве­не­ци­ан­ской Скуо­лы-Гран­де-ди-Сан-Мар­ко в 16 в. бы­ла соз­да­на се­рия мо­ну­мен­таль­ных пан­но с отд. эпи­зо­да­ми из жиз­ни свя­то­го («Про­по­ведь св. Мар­ка в Алек­сан­д­рии» Джен­ти­ле и Джо­ван­ниБел­ли­ни, 1504–1507, га­ле­рея Бре­ра, Ми­лан; «Св. Марк, спа­саю­щий ра­ба», 1548; «Св. Марк спа­са­ет са­ра­ци­на от ко­раб­ле­кру­ше­ния» и «По­хи­ще­ние те­ла св. Мар­ка», оба – 1562–66, три по­след­них – худ. Я. Тин­то­рет­то, га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция, и др.); на ба­рель­е­фах фа­са­да пред­став­ле­ны «Ис­це­ле­ние» и «Об­ра­ще­ние Аниа­на св. Мар­ком» (скульп­тор Т. Лом­бар­до, 1489–90). Об­раз М. как по­кро­ви­те­ля Ве­не­ции при­сут­ст­ву­ет в ал­ле­го­рии Ве­не­ции в ком­по­зи­ции «Дож Ан­то­нио Гри­ма­ни, пре­кло­няю­щий ко­ле­на пе­ред ве­рой» (Ти­ци­ан и мас­тер­ская) для «За­ла че­ты­рёх две­рей» во Двор­це до­жей в Ве­не­ции; сце­на «Об­ра­ще­ние св. Мар­ком Аниа­на» – в над­гро­бии до­жа Джо­ван­ни Мо­че­ни­го (арх. и скульп­тор Т. Лом­бар­до, ок. 1481, ц. Сан­ти-Джо­ван­ни-э-Пао­ло, Ве­не­ция). М. по­свя­ще­ны так­же мно­го­числ. про­из­ве­де­ния ху­дож­ни­ков ве­не­ци­ан­ской шко­лы («Св. Марк на тро­не с пред­стоя­щи­ми свя­ты­ми» Ти­циа­на, 1510, ц. Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Са­лу­те; «Три­п­тих св. Мар­ка» Б. Ви­ва­ри­ни, 1474, ц. Сан­та-Ма­рия-Гло­рио­за-деи-Фра­ри, Ве­не­ция; «Св. Фо­ма Ак­вин­ский во сла­ве со свя­ты­ми Мар­ком и Лю­до­ви­ком Ту­луз­ским» В. Кар­пач­чо, 1507, Ху­дож. га­ле­рея, Штут­гарт, и др.).

Автор раздела: И. Л. Бу­се­ва-Да­вы­до­ва (ран­не­хри­сти­ан­ское, ви­зан­тий­ское и вос­точ­но­хри­сти­ан­ское ис­кус­ст­во).