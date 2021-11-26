МАРК
Евангелист, автор Евангелия от Марка, в христианской традиции почитается в числе 70 апостолов.
По происхождению иудей, из колена Левия, племянник ап. Варнавы (Кол. 4:10). Родился в Иерусалиме. По одному из преданий, в доме его матери в Иерусалиме Иисус Христос совершил Тайную вечерю; позднее в этом доме собиралась раннехристианская община (Деян. 12:12). Существует традиция, отождествляющая автора Евангелия от Марка с нагим юношей, бежавшим из Гефсиманского сада во время ареста Христа (Мк. 14:51–52), а также с «Иоанном, называемым Марком» из кн. Деяний апостолов (Деян. 12:12, 25). Этот Иоанн – Марк вместе с ап. Варнавой и ап. Павлом участвовал в т. н. первом миссионерском путешествии апостол Павла (Деян. 12:25, 13:5), впоследствии стал одним из ближайших сотрудников ап. Павла (Кол. 4:10; Флм. 24; 2 Тим. 4:11). Ап. Пётр также свидетельствовал о своей духовной близости с М., называя его сыном (1 Пет. 5:13). Самое раннее, дошедшее через Евсевий Кесарийский, указание на М. как на автора Евангелия восходит к свидетельству (ок. 130) Папия Иерапольского. М. считается первым епископом Александрии, основателем Александрийской православной церкви. Согласно церковному преданию, он принял мученическую кончину.
В Евангелии от Марка нет указания на авторство, его название опирается на церковное предание. Согласно раннехристианским источникам (Евсевий Кесарийский, Ириней Лионский), оно было написано ещё при жизни ап. Петра или вскоре после его смерти (последовавшей в сер. 60-х гг. 1 в.); согласно Феофилакту Болгарскому (2-я пол. 11 – нач. 12 вв.) – спустя 10 лет по Вознесении Христовом. В совр. библейской критике господствуют две теории датировки Евангелия от Марка: до начала Иудейской войны (до 66) или сразу после разрушения Иерусалимского храма (70), хотя против второй версии может выступать речь Иисуса Христа о предстоящем разрушении Иерусалимского храма (Мк. 13:1–2). Местом написания считают Рим, реже – Александрию. Евангелие от Марка написано на общегреческом яз. – койне, без тщательного соблюдения грамматич. норм. Согласно Евсевию Кесарийскому, а также «Канону Муратори» (кон. 2 – нач. 3 вв.), всё сказанное и сделанное Христом М. записал со слов ап. Петра. М. нередко именуется «переводчиком» или «истолкователем» (ἑρμηνευτής) ап. Петра: возможно, он переводил Петра, говорившего на арамейском яз., на греч. яз. или в качестве секретаря и помощника истолковывал его воспоминания о Христе.
Причиной написания Евангелия от Марка, согласно Евсевию Кесарийскому и Феофилакту Болгарскому, была просьба рим. христиан к М. записать рассказанное ап. Петром. О том, что Евангелие от Марка было написано не для иудеохристиан, а для обращённых ко Христу язычников, свидетельствует ряд фактов, содержащихся в Евангелии: сохранившиеся в тексте арамейские выражения переведены на греч. яз. (Мк. 5:41; 7:34; 15:34); иудейские традиции и обычаи истолковываются и объясняются (7:3–4); по сравнению с др. синоптическими Евангелиями встречается гораздо меньше ссылок на Ветхий Завет, имеется большее количество латинизмов (5:9; 12:42; 15:39 и др.); упоминаются персонажи, носящие лат. имена и, по-видимому, знакомые читателям (15:21); встречаются реалии, понятные жителям зап. части Рим. империи (7:26; 12:42 и др.). Ряд исследователей (Ж. Шиле, Д. Гатри) считают, что расположение части материала по тематич. группам (притчи – в 4-й главе, наставления проповедникам – в 6-й главе) соответствует цели облегчения катехизации читателей. Выдвигались также теории о литургич. (для использования в богослужении) и апологетич. (для полемики с ересями и неправомыслием) целях Евангелия от Марка.
В древности считалось, что М. написал своё Евангелие вслед за евангелистом Матфеем. Большинство совр. библеистов склоняются к хронологич. приоритету Евангелия от Марка по отношению к Евангелию от Матфея и Евангелию от Луки (одним из первых эту гипотезу предложил в 19 в. К. Лахман). Др. синоптики использовали текст Евангелия от Марка (или, возможно, текст, послуживший источником для него), а также материал т. н. источника Q (см. в ст. Евангелие).
Схема повествования является общей для всех синоптических Евангелий. В отличие от двух других, Евангелие от Марка начинается сразу с проповеди Иоанна Крестителя (1:1–8), крещения Иисуса Христа (1:9–11), искушения в пустыне (1:12–13) и призвания первых учеников (1:16–20). Оно содержит ряд сюжетов, отсутствующих у др. синоптиков: исцеление тёщи Симона Петра (1:31); притча о прорастающем семени (4:26–29); умирение бури (4:38); исцеление глухого и косноязычного человека (7:31–37); исцеление слепого в Вифсаиде (8:22–26). В этом Евангелии учение Христа делом (описано 18 совершённых Христом чудес) преобладает над учением словом (9 притч). Христос предстаёт совершающим чудеса, которые может творить только Сын Божий (Евангелие начинается с именования Христа Сыном Божиим – 1:1). Первое же из описанных чудес – изгнание беса (1:23–28) свидетельствует, что пришествие Христа означает конец власти сатаны над миром и человеком (ср.: 5:1–17). О мн. чудесах повествуется более подробно по сравнению с др. синоптиками. Приводимая в 13-й главе эсхатологическая речь Христа иногда называется «малым апокалипсисом». Вместе с тем в Евангелии от Марка Христос часто именует Себя «Сыном Человеческим» (2:10, 28; 8:31, 38 и др.). М. чаще других евангелистов обращает внимание на проявление человеческих чувств Христа (1:41, 43; 3:5; 8:12, 33; 10:14 и др.) и на Его неутомимость в совершении служения (1:35; 3:20; 6:31). Заканчивается Евангелие от Марка отправлением учеников на всемирную проповедь (16:15–18) и описанием Вознесения Христа (16:19). В целом М. больше интересует не хронологич. точность описания, а богословские идеи, которые он хочет донести до читателя. Напр., искушения в пустыне у М. описаны очень кратко, но с добавлением некоторых содержательных моментов, показывающих царское величие Христа (пребывание Христа со зверями, служение Ему ангелов – 1:12–13).
Особенностью Евангелия от Марка является то, что на протяжении почти всего повествования Христос избегает говорить о Своём мессианстве, отказывается принимать именование Себя Мессией, запрещая говорить об этом уверовавшим ученикам (9:9), исцелённым Им людям (7:36) и даже бесам (1:25; 3:11–12). Самоисповедание звучит из уст Христа только в момент наибольшего уничижения (14:62). Эту особенность принято называть «мессианской тайной». Особый акцент в Евангелии от Марка сделан на призыве к вере (напр., 9:23). Христос укоряет за неверие иудеев (6:6; 8:11–12), учеников (6:49–52; 8:17–18; 9:19; 16:14), автор не скрывает фактов неверия даже некоторых членов семьи Христа (3:21). Христос не творит чудес (6:6), когда встречает неверие в Него, поскольку тогда чудеса не могут быть восприняты как свидетельство о Его Богосыновстве (8:12). В целом вера в Евангелии воспринимается как непременное условие и основание спасения (5:34; 10:52).
Для текстологии проблему представляет окончание 16-й главы Евангелия от Марка (16:9–20), поскольку мн. древние манускрипты (Александрийский, Ватиканский, Синайский, древние армянские) содержат только первые 8 стихов. Выдвигался ряд аргументов, призванных объяснить возобновление повествования, начиная с 9-го стиха. Однако этот вопрос до конца не решён.
Дни памяти М. по календарю Рус. православной церкви 25 апр. (8 мая), 4(17) янв. – в Соборе 70 апостолов; по календарю Римско-католич. церкви – 25 апреля. Мощи М. ныне находятся в соборе Св. Марка в Венеции.
Автор раздела: Священник К. Польсков.
Иконография. Изображения М. в числе др. апостолов известны с 3–4 вв. (росписи раннехристианских катакомб, рельефы саркофагов, мозаики ц. Санта-Пуденциана в Риме, 5 в.). Чаще он предстаёт безбородым юношей в античных одеждах – хитоне и плаще-гиматии, иногда в тунике с клавом и паллиуме. В Средневековье формируется устойчивая иконография М. – зрелого мужа с короткой округлой (в восточнохристианском иск-ве) или с длинной (в Зап. Европе) бородой. Обычный атрибут М. как евангелиста – книга, реже свиток, а также принадлежности для письма. Символы М. – лев, иногда крылатый (по толкованию Иеронима Блаженного), или орёл (по толкованию Иринея Лионского) (см. в ст. Евангелисты). В зап.-европ. иск-ве до 8 в., а в православном до сер. 17 в. символом М. мог служить как орёл (миниатюра Книги Дурроу, 7 в., б-ка Тринити-колледжа, Дублин), так и лев (миниатюра в Евангеларии Годескалька, созданном по заказу Карла I Великого в 783, и др.); в Новое время орёл остался символом М. только у старообрядцев.
В миниатюрах Евангелий образ М. нередко сопровождается персонификацией Премудрости (женская фигура, позднее – ангел в звездчатом нимбе), восходящей к античному образу музы. М. изображают среди др. евангелистов в монументальных росписях (преим. на подкупольных парусах), среди 12 апостолов в сюжетах евангельского цикла, в композиции «Собор апостолов» и в её варианте, получившем назв. «Союзом любве связуеми апостоли». Икона М. входила в состав «апостольского» деисуса. В сюжетах «Апостольских страданий», известных в визант. иконографии с 10–11 вв. (Минологий Василия II, 976–1025, Б-ка Ватикана), изображали убиение М. в Александрии (икона «Распятие с апостольскими страстями», Фёдор Никитин Рожнов, 1699, Музеи Московского Кремля).
В зап.-европ. иск-ве сцены из жития М., изложенного в «Золотой легенде» Якова Ворагинского, встречаются в часословах (миниатюра «Мученическая смерть св. Марка» в «Роскошном часослове герцога Беррийского», 1416, музей Конде, Шантийи), в алтарных образах («Мадонна Линайуоли», 1433–36; алтарь Св. Марка, 1438–40; оба – Фра Анджелико, Музей Сан-Марко, Флоренция). Во Флоренции М. считался покровителем цеха торговцев шерстью, его статуя была помещена в одной из ниш на фасаде ц. Орсанмикеле (скульптор Донателло, 1411–13, музей Орсанмикеле). Иконография М. была особенно развита в гл. европ. центре почитания святого – Венеции. Одна из старейших мозаик на фасаде Святого Марка собора – «Обретение мощей св. Марка в новой базилике» (1260); его статуя (13 в.) возвышается на пинакле центр. портала собора. В интерьере его житие представлено в мозаиках центр. апсиды (11 в.), одного из куполов собора (12 в.), на зап. стене южного трансепта (1250), на клеймах алтарного образа «Пала д’Оро» (10–14 вв.), в нижнем регистре созданного для собора полиптиха Паоло Венециано (1345, музей собора). Для венецианской Скуолы-Гранде-ди-Сан-Марко в 16 в. была создана серия монументальных панно с отд. эпизодами из жизни святого («Проповедь св. Марка в Александрии» Джентиле и ДжованниБеллини, 1504–1507, галерея Брера, Милан; «Св. Марк, спасающий раба», 1548; «Св. Марк спасает сарацина от кораблекрушения» и «Похищение тела св. Марка», оба – 1562–66, три последних – худ. Я. Тинторетто, галерея Академии, Венеция, и др.); на барельефах фасада представлены «Исцеление» и «Обращение Аниана св. Марком» (скульптор Т. Ломбардо, 1489–90). Образ М. как покровителя Венеции присутствует в аллегории Венеции в композиции «Дож Антонио Гримани, преклоняющий колена перед верой» (Тициан и мастерская) для «Зала четырёх дверей» во Дворце дожей в Венеции; сцена «Обращение св. Марком Аниана» – в надгробии дожа Джованни Мочениго (арх. и скульптор Т. Ломбардо, ок. 1481, ц. Санти-Джованни-э-Паоло, Венеция). М. посвящены также многочисл. произведения художников венецианской школы («Св. Марк на троне с предстоящими святыми» Тициана, 1510, ц. Санта-Мария-делла-Салуте; «Триптих св. Марка» Б. Виварини, 1474, ц. Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, Венеция; «Св. Фома Аквинский во славе со святыми Марком и Людовиком Тулузским» В. Карпаччо, 1507, Худож. галерея, Штутгарт, и др.).
Автор раздела: И. Л. Бусева-Давыдова (раннехристианское, византийское и восточнохристианское искусство).