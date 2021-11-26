ЛУКАНЫ
ЛУКАНЫ - древнеиталийские племена (см. Италики) оскского корня, родственные самнитам, от которых они в середине I-го тысячелетия до н. э. отделились, а также бруттиям.
После 420 до н. э. Луканы заняли южную гористую область, граничившую с Апулией, Самнием, Кампанией и Бруттием, дав ей название Лукания. Согласно античным авторам Ливию, Дионисию Галикарнасскому, Диодору Сицилийскому, Юстину, Луканы занимались охотой, пастушеством, на прибрежных равнинах земледелием; отличались отвагой и воинственностью, промышляли грабежом. Луканы жили в разрозненных деревнях и редких городах (Темпса, Буксент и др.), воспитывали детей неприхотливыми и воинственными. Объединяясь для военных действий, выбирали общего правителя-командующего. Луканы постоянно нападали на соседей и греческие города (особенно на город Фурии). Часто меняли союзников: сражались против тирана Сиракуз Агафокла, в 330 году до н. э. просили помощи у Рима в борьбе против самнитов, во время 2-й Самнитской войны (327-304) примкнули к самнитам, в 3-й Самнитской войне (298-290) были покорены Римом, в ходе войны Рима с Пирром (280-275) перешли на сторону царя, во время 2-й Пунической войны поддерживали Ганнибала (216-215), принимали активное участие в Союзнической войне (90-88 до н. э.) против римлян. После победы Рима были приписаны к Помптинской трибе.