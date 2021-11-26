ЛУКАНЫ

ЛУКАНЫ - древ­не­ита­лий­ские пле­ме­на (см. Ита­ли­ки ) ос­к­ско­го кор­ня, род­ст­вен­ные сам­нитам, от ко­то­рых они в середине I-го тысячелетия до н. э. от­де­ли­лись, а так­же брут­ти­ям.

По­сле 420 до н. э. Луканы за­ня­ли южную го­ри­стую об­ласть, гра­ни­чив­шую с Апу­ли­ей, Сам­ни­ем, Кам­па­ни­ей и Брут­ти­ем, дав ей название Лу­ка­ния. Со­глас­но ан­тич­ным ав­то­рам Ли­вию, Дио­ни­сию Га­ли­кар­нас­ско­му , Дио­до­ру Си­ци­лий­ско­му , Юс­ти­ну, Луканы за­ни­ма­лись охо­той, пас­ту­ше­ст­вом, на при­бреж­ных рав­ни­нах зем­ле­де­ли­ем; от­ли­ча­лись от­ва­гой и во­ин­ст­вен­но­стью, про­мыш­ля­ли гра­бе­жом. Луканы жи­ли в раз­роз­нен­ных де­рев­нях и ред­ких го­ро­дах (Тем­пса, Бук­сент и др.), вос­пи­ты­ва­ли де­тей не­при­хот­ли­вы­ми и во­ин­ст­вен­ны­ми. Объ­е­ди­ня­ясь для во­енных дей­ст­вий, вы­би­ра­ли об­ще­го пра­ви­те­ля-ко­ман­дую­ще­го. Луканы по­сто­ян­но на­па­да­ли на со­се­дей и греческие го­ро­да (осо­бен­но на город Фу­рии). Час­то ме­ня­ли со­юз­ни­ков: сра­жа­лись про­тив ти­ра­на Си­ра­куз Ага­фок­ла , в 330 году до н. э. про­си­ли по­мощи у Ри­ма в борь­бе про­тив сам­ни­тов, во вре­мя 2-й Сам­нит­ской вой­ны (327-304) примк­ну­ли к сам­ни­там, в 3-й Сам­нит­ской вой­не (298-290) бы­ли по­ко­ре­ны Ри­мом, в хо­де вой­ны Ри­ма с Пир­ром (280-275) пе­ре­шли на сто­ро­ну ца­ря, во вре­мя 2-й Пу­ни­че­ской вой­ны под­дер­жи­ва­ли Ган­ни­ба­ла (216-215), при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в Со­юз­ни­че­ской вой­не (90-88 до н. э.) про­тив рим­лян. По­сле по­бе­ды Ри­ма бы­ли при­пи­са­ны к Пом­птин­ской три­бе.

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