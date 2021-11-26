ЛИГУРИЯ (лат. Liguria)

Область на севере Италии между Альпами, рекой По и лигурийским заливом.

Лигурия получила свое название от обитавшего здесь доиндоевропейского народа лигуров. Они упоминаются уже Гекатеем Милетским как соседи греков в Массалии; лигурийцы были союзниками соседствовавших с ними кельтов. В 238-117 гг. до н.э. Рим захватывает эту область, постепенно подчиняя лигурийские племена. После того, как лигуры поддержали Магона ок. 205 г. до н.э., процесс подчинения активизировался, римляне одерживали победы над всеми крупными племенами и ликвидируют опасность лигурийского пиратства. К 123 г. до н.э. непокоренными остались лишь небольшие племена, и римляне создали провинцию Лигурия.

При Августе Лигурия стала IX областью Италии. В это время через Лигурию проходили большие римские дороги, которые способствовали объединению области и развитию торговли (via Aurelia и via Julia Augusta по побережью, via Postumia и Aemilia Scauri во внутренних районах). Основными городами провинции были Никея (Ницца), Альбий Интемелийский (Вентимилья), Альбий Ингавнийский, Генуя, Альба Помпея, Гаста, самый крупный – Августа Тавринская (Турин). При Диоклетиане границы провинции были изменены, и название Лигурия стало означать область вплоть до Милана. В VI в. Лигурия захватывается лангобардами.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев