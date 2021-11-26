КАПУЯ (лат. Capua)

Город в Кампании (Южная Италия).

По легенде, город был основан спутником Энея Каписом; по данным археологии, первое поселение на месте Капуи появляется в IX в. до н.э., древнейшие находки показывают связь с этрусской культурой Виллановы. К 600 г. до н.э. Капуя (тогда Вольтурн) – крупный кампанский этрусский центр, стоящий во главе союза двенадцати городов (Ателла, Калатия, Акерры и др.), окруженный плодородными полями. После того, как в 474 г. до н.э. этруски были разбиты Кумами и Сиракузами, их власть в Кампании стала ослабевать.

Расширение владений осков (самнитов), которое до тех пор имело относительно мирный характер, стало более агрессивным, и ок. 425 г. до н.э. Капуя была ими захвачена, как чуть позже Кумы (421 г. до н.э.) и Пестум (410 г. до н.э.). Под властью осков Капуя превратилась в один самых могущественных городов Италии и, по свидетельству Афинея, превзошли расточительством и роскошью Сибарис. В 343 г. Капуя заключает союз с Римом, возможно, для противостояния новой волне оскского вторжения; союз был оформлен в виде формальной сдачи города римлянам и даровании его жителям римского гражданства. Это послужило причиной начала первой самнитской войны (343-341 гг. до н.э.). Во второй (328-304 гг. до н.э.) и третьей самнитских войне (298-290 гг. до н.э.) Капуя была верным союзником Рима.

Строительство Аппиевой дороги (via Appia) в 312 г. демонстрирует растущие связи между двумя городами, однако в 216 г. до н.э. Капуя перешла на сторону Ганнибала и поддерживала его вплоть до взятия города римлянами в 211 г. до н.э. Руководители восстания были казнены, город лишен части территории, а жители – прав; с того момента им управлял римский претор. В 83 г. до н.э. там была основана римская колония, а в 58 г. до н.э. жители Капуи вновь получили гражданские права. В 73 г. до н.э. в Капуе началось восстание Спартака.

В республиканское время часть земель вокруг города была распределена между колонистами, а часть сдавалась в аренду цензорами. Капую не затронули реформы Гракхов, но Цезарь расселил там 20 000 колонистов, позже колонисты были там расселены и Нероном. В императорское время Капуя была процветающим городом вплоть до IV в. н.э. В 456 г. город был разграблен вандалами , а в 840 окончательно уничтожен сарацинами. В Капуе есть много хорошо сохранившихся оскских и римских гробниц, домов и общественных зданий.

Иллюстрация :

Амфитеатр в Капуе.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев