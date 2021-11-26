ИТАЛИКИ

ИТАЛИКИ - эт­но­лин­гви­сти­че­ская груп­па пле­мён Древ­ней Ита­лии, но­си­те­лей ита­лий­ских язы­ков.

Италики под­раз­де­ля­лись на си­ку­ло-ла­ти­но-фа­ли­сков и ос­ков (сам­ни­ты, са­би­ны, эк­вы, воль­ски и др.). Имен­но по­след­них не­ко­то­рые современные ис­сле­до­ва­те­ли (итальянский учё­ный Дж. Де­во­то и др.) и на­зы­ва­ют италики, от­де­ляя от ла­ти­нов. Италики -наи­бо­лее мно­го­численная часть ита­лий­цев, т. е. жи­те­лей Ита­лии, вы­ход­цы из об­шир­но­го рай­она По­ду­на­вья, поя­ви­лись в начале II-го тысячелетия до н. э. на Апен­нин­ском полуострове. Ис­сле­до­ва­те­ли XIX - начала XX веков (Л. Пи­го­ри­ни, Ита­лия; В. Гель­биг, Гер­ма­ния, и др.) счи­та­ли, что италики пе­ре­пра­ви­лись на по­лу­ост­ров че­рез Аль­пы, «на­слои­лись» на бо­лее при­ми­тив­ное на­се­ле­ние ли­гу­ров и соз­да­ли ран­ние куль­ту­ры брон­зы (смотрите Тер­ра­мар) и же­ле­за (смотрите Вил­ла­но­ва). В. И. Мо­де­стов вы­дви­нул тео­рию о двух вол­нах пе­ре­се­ле­ний италики - ран­ней, про­то­ла­ти­нов, при­нёс­ших куль­ту­ру Тер­ра­мар, и бо­лее позд­ней, ум­бро-ос­ков, рас­про­стра­нив­ших куль­туру Вил­ла­но­ва.

В XX веке итальянский учё­ный Дж. Па­тро­ни и др. вы­ска­за­лись в поль­зу не­раз­рыв­но­го (не­за­ви­си­мо от ми­гра­ций) раз­ви­тия древ­них куль­тур Ита­лии от не­о­ли­та к же­ле­зу. Итальянский учёный М. Пал­ло­ти­но в середине XX века от­ка­зал­ся от пред­став­ле­ния о мас­со­вых (од­ной или двух) вол­нах пе­ре­се­ле­ний италиков, до­ка­зы­вая их по­сте­пен­ное про­ник­но­ве­ние в Ита­лию не­боль­ши­ми пле­мен­ны­ми объ­еди­не­ния­ми, при­том морским пу­тём че­рез Ад­риа­ти­ку в на­прав­ле­нии с юга на се­вер и за­пад. Италики рас­се­ля­лись, обо­соб­ля­ясь ком­пакт­ны­ми груп­па­ми: от са­би­нов от­де­ли­лись сам­ни­ты, от ко­то­рых по­шли са­бел­лы, да­лее - лу­ка­ны и брут­тии, дав­шие на­зва­ния за­ня­тым ими тер­ри­то­ри­ям

В куль­тур­ном от­но­ше­нии италики раз­ни­лись ме­ж­ду со­бой, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют эпи­гра­фические па­мят­ни­ки. Кро­ме дав­но из­вест­ных Игу­вин­ских таб­лиц - умбр­ско­го тек­ста, со­дер­жа­ще­го пра­ви­ла свя­щен­но­дей­ст­вий жре­че­ской кол­ле­гии брать­ев Ат­тие­ди­ев, в конце XX века об­на­ру­же­на латинская над­пись из Сат­ри­ка (конец VI - начало V веков до н. э.), а так­же фраг­мен­ты са­бин­ских над­пи­сей (VII век до н. э.) из Ко­льо-дель-Джи­льо и др. в об­лас­ти Са­би­на, на­пи­сан­ных ал­фа­ви­том, соз­дан­ным на ос­но­ве греческого языка (ко­то­рый, воз­мож­но, стал из­вес­тен италикам от эт­ру­сков). Наи­бо­лее куль­тур­ны­ми сре­ди италиков с начала I-го тысячелетия до н. э. бы­ли са­би­ны, со­ста­вив­шие од­ну из ген­тиль­ных триб Ри­ма, а за­тем ос­ки, ов­ла­дев­шие в середине I-го тысячелетия до н. э. Кам­па­ни­ей и сфор­ми­ро­вав­шие там со­юз го­ро­дов, ку­да вхо­ди­ли Ка­пуя, Но­ла, Ател­лы и др. От ос­ков ве­дёт на­ча­ло один из ран­них жан­ров древнеримской народной ко­ме­дии - ател­ла­на.

Ос­таль­ные италики (воль­ски, эк­вы, са­бел­лы) дли­тель­ное вре­мя жи­ли в ус­ло­ви­ях рас­па­да пер­во­быт­но­го строя. Бы­ст­рее все­го италики (осо­бен­но сам­ни­ты) про­грес­си­ро­ва­ли в во­енном де­ле, ис­пы­ты­вая рим­ское, эт­рус­ское, греческое влия­ние. В их бое­вую эки­пи­ров­ку вхо­ди­ло и за­щит­ное, и на­сту­па­тель­ное воо­ру­же­ние. При­мет­ной чер­той его ста­ли про­дол­го­ва­тый, пря­мо­уголь­ный или оваль­ный щит (scu­tum) и сна­ча­ла ши­ро­ко­по­лый, по­том ко­ну­со­об­раз­ный шлем с вы­со­ким греб­нем. Посте­пен­но рос­ли го­ро­да италиков, раз­ви­вав­шие­ся в на­прав­лении по­ли­сов (латинский сi­vi­tates) со сход­ным управ­ле­ни­ем. Во гла­ве их стоя­ли вы­бор­ные (обыч­но пар­ные) ма­ги­ст­ра­ты: эди­лы - в ла­тин­ском городе Тус­кул, мед­дик­сы в кам­пан­ских го­ро­дах Ка­пуя, Ател­лы, Но­ла и воль­ском городе Ве­лит­ры, ма­ро­ны - у ум­бров.

В 358 году до н. э. сло­жи­лась Сам­нит­ская фе­де­ра­ция, за­клю­чив­шая в 354 году со­юз с Ри­мом, на­ру­шив­шим его в 343 году до н. э., что по­влек­ло за со­бой три Сам­нит­ские вой­ны (343-341, 327-304, 298-290 годы). В ре­зуль­та­те этих войн италики бы­ли по­ко­ре­ны Ри­мом и во­шли в Рим­ско-ита­лий­ский со­юз, по­пла­тив­шись ча­стью зе­мель в поль­зу рим­лян и ли­шив­шись не­за­ви­си­мо­сти в об­лас­ти внеш­ней по­ли­ти­ки с обя­зан­но­стью вое­вать на сто­ро­не Ри­ма в со­ста­ве осо­бых со­юз­нических ко­горт. В ус­ло­ви­ях со­ци­аль­ной диф­фе­рен­циа­ции италики шли в на­ём­ни­ки к ти­ра­нам Си­ра­куз (пре­ж­де все­го к Ага­фок­лу ) и т. о. по­па­ли в Си­ци­лию, где их на­зы­ва­ли ма­мер­тин­ца­ми (сы­новь­я­ми Мар­са). По­сле смер­ти Ага­фок­ла ма­мер­тин­цы за­хва­ти­ли город Мес­са­ну, но бы­ли раз­би­ты Гие­ро­ном II.

Часть ма­мер­тин­цев об­ра­ти­лась за по­мо­щью к Кар­фа­ге­ну, дру­гая часть - к Ри­му, что вы­зва­ло ма­мер­тин­ский кон­фликт, по­слу­жив­ший по­во­дом к 1-й Пу­ни­че­ской вой­не. Во вре­мя 2-й Пу­ни­че­ской вой­ны по­сле бит­вы при Кан­нах (216 год) Ка­пуя во гла­ве с ме­ст­ным се­на­том, мар­сы, лу­ка­ны, брут­тии и др. Италики пе­ре­шли на сто­ро­ну Ган­ни­ба­ла, од­на­ко вско­ре раз­оча­ро­ва­лись в кар­фа­ге­ня­нах и вновь ста­ли скло­нять­ся к сою­зу с Ри­мом. Со вре­ме­нем не­рав­но­прав­ное по­ло­же­ние италиков в сою­зе при­ве­ло их к борь­бе за римское гра­ж­дан­ст­во.

В 125 году с этим тре­бо­ва­ни­ем вос­стал ла­тин­ский город Фре­гел­лы, в 123 году с пред­ло­же­ни­ем да­ро­вать пра­ва римских гра­ж­дан со­юз­ни­кам, где чис­лен­но пре­об­ла­да­ли италики, вы­сту­пил Гай Гракх, а в 91 году - Ли­вий Друз Млад­ший. Его убий­ст­во по­слу­жи­ло сиг­на­лом к вос­ста­нию всех италиков (кро­ме ла­ти­нов, час­ти ум­бров и кам­пан­цев), т. е. к Со­юз­ни­че­ской (Мар­сий­ской) вой­не (91-88 годы до н. э.), т. к. осо­бен­но ак­тив­но в ней бо­ро­лись мар­сы. Вос­став­шие об­ра­зо­ва­ли государство Ита­лия с цен­тром в городе Кор­фи­ний; во гла­ве его стоя­ли марс Квинт Пом­пе­дий Си­лон и сам­нит Гай Пап­пий Му­тил. В ре­зуль­та­те италики по­лу­чи­ли пра­ва римского гра­ж­дан­ст­ва, ста­ли поль­зо­вать­ся латинским язы­ком и бы­ст­ро ро­ма­ни­зи­ро­ва­лись.

Кро­ме эпи­гра­фических па­мят­ни­ков, важ­ные све­де­ния об италиках со­дер­жат­ся в со­чи­не­ни­ях ан­тич­ных ав­то­ров - Дио­ни­сия Га­ли­кар­нас­ско­го, Дио­до­ра Си­ци­лий­ско­го, Стра­бо­на, Ап­пиа­на Алек­сан­д­рий­ско­го и др.

Иллюстрации:

«Сам­нит­ский воин». Бронзовая статуэтка. Лувр (Па­риж). Архив БРЭ.

Над­пись из Сат­ри­ка. Кон. 6 – нач. 5 вв. до н. э. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)