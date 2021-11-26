ГАСТАТЫ
ГАСТАТЫ (латинское, единственное число hastatus - копьеносец, от hasta - гаста, короткое копьё) - молодые воины авангарда римской тяжёлой пехоты, составлявшие в IV-II веках до нашей эры совместно с принципами (старшими по возрасту и более опытными воинами) и триариями (ветеранами) римский легион.
Гастаты были вооружены 1-, 2-метровыми дротиками (пилумами) и традиционным коротким мечом (гладием). Защитное вооружение включало большой щит, бронзовый шлем с оперением, доспех с бронзовым или железным нагрудником либо кольчугу. Вооружение покупалось Гастатами на собственные средства. Первоначально Гастаты входили во 2-ю линию центурий, с III века стали составлять 1-ю линию манипул, после 2-й Пунической войны (218-201 годов; смотрите Пунические войны) ставились во 2-ю линию. Гастаты вместе с велитами начинали бой в качестве застрельщиков. Тактика боя Гастатов подробно описана Полибием и Ливием.
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