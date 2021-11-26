ГАСТАТЫ

ГАСТАТЫ (латинское, единственное число hastatus - копь­е­но­сец, от hasta - гас­та, ко­рот­кое ко­пьё) - мо­ло­дые вои­ны аван­гар­да римской тя­жё­лой пе­хо­ты, со­став­ляв­шие в IV-II веках до нашей эры совместно с прин­ци­па­ми (стар­ши­ми по воз­рас­ту и бо­лее опыт­ны­ми вои­на­ми) и три­ария­ми (ве­те­ра­на­ми) римский ле­ги­он.

Гастаты бы­ли воо­ру­же­ны 1-, 2-мет­ро­вы­ми дро­ти­ка­ми (пи­лу­ма­ми) и тра­диционным ко­рот­ким ме­чом (гла­ди­ем). За­щит­ное воо­ру­же­ние вклю­ча­ло боль­шой щит, брон­зо­вый шлем с опе­ре­ни­ем, дос­пех с брон­зо­вым или же­лез­ным на­груд­ни­ком ли­бо коль­чу­гу. Во­о­ру­же­ние по­ку­па­лось Гастатами на собственные сред­ст­ва. Пер­во­на­чаль­но Гастаты вхо­ди­ли во 2-ю ли­нию цен­ту­рий, с III века ста­ли со­став­лять 1-ю ли­нию ма­ни­пул, по­сле 2-й Пу­ни­че­ской вой­ны (218-201 годов; смотрите Пу­ни­че­ские вой­ны ) ста­ви­лись во 2-ю ли­нию. Гастаты вме­сте с ве­ли­та­ми на­чи­на­ли бой в ка­че­ст­ве за­стрель­щи­ков. Так­ти­ка боя Гастатов под­роб­но опи­са­на По­ли­би­ем и Ли­ви­ем.

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