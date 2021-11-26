ГАРГАНО

ГАРГАНО (итальянское Gargano; латинское Garganus mons) - известняковый горный массив (площадь - 2 тысячи квадратных км, высота - до 1056 м), полуостров на Адриатическом побережье Апулии (Южная Италия).

Близ местечка Монте-Сант-Анджело находится бенедиктинское аббатство Гаргано, на территории к-рого расположено известное с раннего средневековья место почитания архангела Михаила - центр паломничества .

Основным источником по истории возникновения пещерного храма является «Книга о явлении святого Михаила на горе Гаргано» (Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano), составленная в конце VIII - начале IX веков неизвестным автором (BHL, N 5948). «Книга» была переведена на греческий язык не позднее X века (Leanza). Согласно тексту, однажды (время неизвестно) некий местный житель бродил по горам в поисках потерявшегося быка, которого он обнаружил около входа в пещеру. Рассерженный человек выстрелил в него из лука, но порыв ветра перевернул стрелу так, что она попала в стрелявшего. Свидетели этого события поняли, что видели знамение и обратились за разъяснением к епископу (не назван по имени) ближайшего города Сипонтo. После 3-дневного поста епископу явился архангел Михаил и сообщил, что он является стражем и попечителем этого места.

Через некоторое время на жителей городов Сипонто и Беневенто напали неаполитанцы, тогда еще бывшие язычниками. По молитвам епископа и всех христиан , призвавших на помощь архангела Михаила, на язычников обрушился с неба огненный ливень, громы и молнии; половина их была уничтожена, а остальные обратились в бегство. В пещере, покровителем которой был архангел Михаил, на камне обнаружился небольшой отпечаток человеческой ноги. Вскоре из каменной крыши над алтарем пещерной церкви забил целебный источник, получивший название Капля.

В Житии Лаврентия, епископ Сипонто, составленном в IX-XI веках (BHL, N 4790-4791), то есть гораздо позже «Книги», он назван тем самым епископом, которому являлся архангел, а также основателем пещерного храма, возникшего, согласно житию, в 493 году, а победа над неаполитанцами отнесена к 8 мая 492 года. Там же сообщается, что в 494 году Гаргано посетил папа Римский Геласий I. То, что он был современником событий, следует из Liber Pontificalis (LP. Vol. 1. P. 255). Однако Геласий I в сочинениях, рассказывая о нескольких храмах во имя архангела Михаила, ни разу не упомянул святилище на горе Гаргано. Празднование в Гаргано в честь архангела Михаила совершается 8 мая, в день победы над язычниками, согласно Житию Лаврентия. Этот праздник известен с XI века (Grégoir H. Repertorium Liturgicum Italicum // Studi Medievali. 1968. N 9. P. 480-481), однако существует и другой день памяти архангела Михаила - 29 (30) сентября, какой из 2 праздников отмечался раньше в Гаргано - неизвестно.

По данным археологических раскопок, древнейшая часть пещерного храма может быть отнесена к концу V - началу VI веков. Из надписи известно, что лестница в храме была сооружена в 70-х годах VII века попечительством лангобардского герцога близлежащего города Беневенто (Trotta, Renzulli). О существовании святилища около 660 года упомянуто в «Истории лангобардов» Павла Диакона (Paul Diac. Historia Langobardorum. IV 46) и несколько позже в Мартирологе Иеронима (последняя треть VIII века). Впоследствии храм стал «национальным святилищем» Лангобардского герцогства и местом паломничества. С конца Х века Гаргано - аванпост латинской Церкви на территории православной Византийской империи . По преданию, Мел, возглавивший восстание в Бари (1009-1012 годы), встретил здесь возвращавшихся из Святой земли норманнских паломников и вооружил их для борьбы с Византией. При норманнах аббатство Гаргано стало обязательным пунктом остановки для паломников и крестоносцев, но постепенно утратило свое значение по сравнению с Бари - центром почитания мощей святейшего Николая, архиепископа Мирликийского .

У входа в бенедиктинское аббатство Гаргано находится колокольня (1274 год) и так называемая могила Ротари, романское центрическое сооружение, вероятно мавзолей или баптистерий (рубеж XI-XII веков). В пещерном храме с алтарем сохранился трон епископа (XII век) и бронзовые двери со сценами из ВЗ и чудес архангела Михаила (Константинополь, 1076 год). От древнего города Сипонто, чьи жители в 1256 году были полностью переселены в близлежащую Манфредонию, дошел собор святой Марии Великой (середина XI века, перестроен в XIII веке), романский, но с элементами, близкими к византийской (квадратный в плане, с куполом на 4 опорах) и армянской (слепая аркада на колонках в интерьере и экстерьере) архитектуре; сохранилась обширная крипта (на 20 колоннах) и раннехристианский саркофаг в качестве престола собора.

Исторические источники:

Liber de apparitione S. Michaelis in Monte Gargano / Ed. G. Waitzin // MGH. Scr. Lang. P. 541-543;

BHL, N 4790-4791;

Paul Diac. Historia Langobardorum // MGH. Scr. Lang. P. 45-187;

ActaSS. Nov. T. 2. P. 2. P. 532.

Дополнительная литература:

Trotta M., Renzulli A. I luoghi del Liber de apparitione di S. Michele al Gargano: L'ecclesia beati Petri // VetChr. 1998. T. 35. P. 335-359;

L'angelo, la montagna, il pelegrino: Monte Sant'Angelo: [Cat.] / Ed. P. Belli d'Elia. Foggia, 1999;

Per la gloria dell'archangelo: Le colleczioni del Museo Devozionale d. Basilica di S. Michele sul Gargano. Foggia, 2001;

Everett N. The «Liber de apparitione S. Michaelis in Monte Gargano» and the Hagiography of Dispossesion // AnBoll. 2002. Vol. 120. P. 364-391.

Иллюстрация:

Пещера святого Михаила. Монте-Сант-Анджело. Архив БРЭ.

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