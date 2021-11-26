ЦИНЦИННАТ, ЛУЦИЙ КВИНКЦИЙ (лат. Lucius Quinctius Cincinnatus)

Римский патриций , консул-суффект 460 г. до н.э.

Согласно традиции в 458 г. до н. э. был назначен дикататором , когда римская армия во главе с консулом Л. Минуцием Эсквилином была осаждена превосходящими силами эквов на горе Альгид. Когда к Цинциннату приехали сообщить о его назначении, он вспахивал собственное поле, а после 15-дневного командования, разбив эквов и справив триумф , вернулся к работе в поле (Liv., III, 26-29). Эта история часто приводилась в пример римскими писателями, как образец раннеримской добродетели и простоты. Из-за полулегендарного образа Цинцинната о его действительной судьбе известно немного. Разгром Цинциннатом эквов остается под сомнением, так как в 457 и 455 гг. до н. э. они вновь совершали нападения на Лаций. Известно, что Цинциннат находился в оппозиции к лидерам плебса и незадолго до избрания комиссии децемвиров сопротивлялся предложению Терентилия Арсы о составлении свода законов. Во второй раз Цинциннат стал диктатором в 439 году до н. э. для подавления заговора Сп. Мелия, которого обвиняли в стремлении к царской власти (Liv., IV, 13, 16). Согласно традиции Сп. Мелий, отказавшийся явиться на суд перед диктатором, был убит его начальником конницы Г. Сервилием Агалой при попытке оказать ему сопротивление.

Исторические источники :

Тит Ливий. История Рима от основания города;

Дионисий Галикарнасский. Римские древности;

Луций Анней Флор. Эпитомы римской истории.

Иллюстрация :

Статуя Цинцинната. Бронза. 1984. Цинциннати, Огайо.