УБАЙД

Убáйд (Убейд) — современное наименование телля (эль-Убейд в 6 км западнее Ура , поселение V тысячелетия — XXI в. до н. э., раскопки Ч. Вулли в 1923–1924) и названной по нему археологической культуры (VI — 1-я треть IV тысячелетия до н. э.) в Месопотамии . В культуре У. выделяются фазы У.«0» (телль-Уэйли, начало VI тысячелетия до н. э.), У.1 (фаза Эриду , 1-я половина VI тысячелетия до н. э.), У.2 (фаза Хаджи-Мухаммад, 2-я половина VI тысячелетия до н. э.), У.3 (около исхода VI — начала V тысячелетия до н. э.), У.4 (2–3-я четверть V тысячелетия до н. э.), У.5 (конец V — начало IV тысячелетия до н. э.). Ранняя культура У. сформировалась на крайнем юге Месопотамии, где была первой оседлой культурой, имеет аналогии в Сузиане и, видимо, была основана пришельцами с востока — северо-востока. На фазе У.1 культура расширяется в центральную Месопотамию и контактирует с культурой Самарра, на фазе У.3 благодаря миграциям и контактам распространяется до Загроса на северо-восток, в Верхнюю Месопотамию и Сирию, где сменяет с переходной фазой культуру Халаф и дает комплекс Северный У. (Телль-Гавра, Арпачия и др.), а также в береговые центры Вост. Аравии, включая Дильмун (Бахрейн). К концу фазы У.4 на севере У. перерастает в культуру местного Позднего энеолита. Она сосуществует с фазой У. 5 в Нижней Месопотамии, которую сменила культура Урук (связанная с шумерами), с иной керамикой и погребениями. Эта смена не была радикальным разрывом популяционной и культурной преемственности . На телле У. представлены фазы У. 4–5, на могильнике рядом с ним — в основном фазы У. 3–4. Для культуры У. характерны расписная керамика, храмы, вытянутые погребения, статуэтки с рептилоподобными головами. Этническая принадлежность носителей У. неясна. Основные гипотезы: шумеры; дошумерский субстрат, возможно, этнические предки досемитского и дохурритского населения ареалов, именовавшихся в III тысячелетия до н. э. Субар(ту), Субир (от Сев. Сирии до левобережья Нижнего Заба и анклав юго-восточнее Диялы). В науке это население (видимо, продолжавшее в конечном счете носителей культуры Позднего северомесопотамского энеолита и северного У., в том числе в Верхней Месопотамии — через культуру Ниневия V) получало условное название субареев.

Лит .: Амиров Ш. Н. Хабурская степь Северной Месопотамии в IV — первой половине III тысячелетия до н. э. М., 2010; Atlas historique du Proche-Orient ancien. Paris, 2021. А. А. Немировский .