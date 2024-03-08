САРГОН АККАДСКИЙ

Саргóн Аккáдский — первый царь Аккадской державы (ок. 2334 — 2279 до н. э.). Биография С. А. восстанавливается по его надписям и по легендарно-исторической традиции о нем, видоизменявшейся начиная с его времени до I тысячелетия до н. э. и представленной многими литературными композициями и текстами иных жанров. Согласно тексту «Легенда о Саргоне», С. А. был сыном верховной жрицы и горца, рожденным втайне в г. Азупирану; мать подбросила его в реку в тростниковой корзине, он был найден и усыновлен виночерпием, а потом сам стал садовником и виночерпием царя Киша Ур-Забабы. По ряду данных, восстав против царя Киша, С. А. основал собственный центр власти близ слияния Диялы и Тигра — г. Аккаде (пока не найден археологами) и принял имя Саргон ( аккадск. Шаррукен — «законный царь»), претендуя на легитимность. С. А. завоевал Киш и север Нижней Месопотамии , включив в свою титулатуру выражение «царь Киша» (получивший благодаря игре слов также значение «царь вселенной»: шумерск. kiš значило не только г. Киш, но и «всё», «весь мир»). Полный титул С. А. этого времени — «Шаррукен, царь Аккада, поверенный Иштар, царь Киша, жрец Ана, царь Страны [Шумера], наместник Энлиля» — отображает амбиции царя-завоевателя. Личным божеством-покровителем С. А. была Иштар.

Постепенно С. А. захватил всю Нижнюю Месопотамию: он победил и пленил царя Урука Лугальзагеси, контролировавшего к тому времени юг, затем быстро захватил Ур , Лагаш и разрушил Умму, подчинив, по своему заявлению, 50 энси (правителей городов), а пленного Лугальзагеси привел к дверям храма Энлиля в Ниппуре , демонстрируя, что Энлиль даровал ему власть над всей Страной. Опасаясь сепаратизма покоренных, С. А. снес стены множества шумерских городов-государств, а сам полагался на преданное ему постоянное вой­ско. Изредка С. А. оставлял управление покоренными центрами в руках местных династий, чаще назначал туда наместников — градоправителей-энси или военных управляющих-шаганов из числа своих приближенных, став основателем первой централизованной державы в Месопотамии. Ее наиболее почитаемым богом оставался Энлиль с храмом Экур в Ниппуре. Двух дочерей от супруги Ташлултум С. А. назначил верховными жрицами прославленных шумерских святилищ (храмы Сина в Уре и Энлиля в Ниппуре). При С. А. аккадский язык прочно входит в письменность, потеснив шумерский, и становится государственным языком державы.

Продолжая завоевания, С. А. покорил Элам на востоке, а на северо-западе Мари и Эблу , дойдя до «Серебряных гор» (Тавр) и кедровых лесов (Аманус), символически «омыл свое оружие» в «Верхнем и Нижнем морях» (Средиземное море и Персидский залив). По позднейшей легенде, С. А. вторгался и в Центральную Анатолию, но современные ему источники этого не подтверждают. Торговлю с державой С. А. вели Дильмун (Бахрейн), Маган (Оман) и Мелухха (Индия). Продолжительность правления С. А. спорна (55–40 лет). Династия, основанная С. А., властвовала над всей Нижней Месопотамией еще более полувека.

С. А. являлся образцом сильного правителя для царей Месопотамии вплоть до середины I тысячелетия до н. э., а также для Анатолии II тысячелетия до н. э. Успешно узурпировав власть, он впервые в истории создал объединенное нижнемесопотамское царство, где взаимодействовали аккадская и шумерская культуры, а также покорил большую часть Ближнего Востока. По названию столицы С. А. — Аккаде — север Нижней Месопотамии стал уже в III тысячелетии до н. э. называться «Аккад» (название «Шумер» осталось за ее югом), а в науке по нему называются аккадскими держава С. А. и семитский язык, который он ввел в официальное употребление на всех уровнях.

Лит.: Westenholz J. G. Legends of the Kings of Akkade. Winona Lake (Ind.), 1997; Foster B. R. The Age of Akkad. New York, 2016. О. В. Попова.