ИШТАР

ИШТАР - глав­ное жен­ское бо­же­ст­во ме­со­по­там­ско­го​ (шу­ме­ро-ак­кад­ско­го) пан­те­о­на, бо­ги­ня пло­до­ро­дия, люб­ви, вой­ны и рас­при, в ас­т­раль­ном пла­не - оли­це­тво­ре­ние пла­не­ты Ве­не­ра.

Имя Иштар про­ис­хо­дит от се­ми­тического тер­ми­на «ас­тар», ко­то­рый у раз­ных групп се­ми­тоя­зыч­ных на­ро­дов оз­на­чал ли­бо «бо­ги­ня», ли­бо «бог». Иштар име­но­ва­лась «гос­по­жой не­ба и зем­ли», «гос­по­жой не­бес­но­го све­та», «гос­по­жой стран», «гос­по­жой во­инств» и др. По-ви­ди­мо­му, Иштар при­пи­сы­ва­ли и дар це­ли­тель­ст­ва. Например, ста­тую Иштар Ни­не­вий­ской царь Ми­тан­ни Туш­рат­та в XIV веке до н. э. при­слал на вре­мя в Еги­пет Амен­хо­те­пу III для из­ле­че­ния ка­ко­го-то не­ду­га, ко­то­рым тот стра­дал. Жен­щи­ны упо­ва­ли на по­мощь Иштар при ро­дах.

Ге­неа­ло­гия Иштар и её ме­сто в пан­те­о­не свя­за­ны со мно­ги­ми бо­га­ми. Культ её, воз­мож­но, вос­хо­дит к куль­ту Иш­ха­ры, бо­лее древ­ней бо­ги­ни с ана­ло­гич­ны­ми функ­ция­ми, чьё имя име­ет ещё до­шу­мер­ское про­ис­хо­ж­де­ние. Кро­ме то­го, со вре­ме­ни III ди­на­стии Ура (конец III-го тысячелетия до н. э.) из­вес­тен культ ак­кад­ской бо­ги­ни На­найи, ко­то­рая по сво­им функ­ци­ям близ­ка Иштар и, мо­жет быть, яв­ля­ет­ся её ипо­ста­сью, про­дол­жав­шей свою жизнь в ахе­ме­нид­ское и эл­ли­ни­стическое вре­мя и поль­зо­вав­шей­ся при­зна­ни­ем не толь­ко в Ме­со­по­та­мии, но так­же в Си­рии и Ира­не. В ре­гио­не вос­точ­но-сре­ди­зем­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья Иштар по­чи­та­лась под име­нем Ас­тар­ты.

Об­раз Иштар ока­зал влия­ние на куль­ты пло­до­ро­дия у хур­ри­тов, хет­тов и др. Иштар так­же ста­ла по­чи­тать­ся в Егип­те со вре­ме­ни Но­во­го цар­ст­ва (середина XVI века - третья четверть XI века до н. э.), в Мем­фи­се ей бы­ло по­строе­но свя­ти­ли­ще. В са­мой же Ме­со­по­та­мии цен­тром куль­та Инан­ны-Иштар был город Урук, где об­ря­ды и празд­не­ст­ва в честь бо­ги­ни но­си­ли ор­гиа­стический ха­рак­тер. Хра­мы Иштар на­хо­ди­лись и во мно­гих др. го­ро­дах Ме­со­по­та­мии: Уре, Иси­не, Ак­ка­де, Ма­ри, Нип­пу­ре, Ну­зи, Ни­не­вии, Ар­бе­ле, Аш­шу­ре. В хра­мах Иштар для слу­же­ния и празд­неств в её честь со­дер­жа­лись жри­цы, блуд­ни­цы, ев­ну­хи, а так­же пе­ви­цы, тан­цов­щи­цы и му­зы­кантши.

Сим­вол Иштар - вось­ми­ко­неч­ная звез­да или мно­го­ле­пе­ст­ко­вая ро­зет­ка. Её свя­щен­ные жи­вот­ные - пан­те­ра и лев, она не­ред­ко изо­бра­жа­лась стоя­щей на спи­нах этих жи­вот­ных. Скульп­ту­ры и рель­е­фы пред­став­ля­ют Иштар по-раз­но­му: кры­ла­той, ино­гда че­ты­рёх­кры­лой, об­на­жён­ной с под­чёрк­ну­ты­ми по­ло­вы­ми при­зна­ка­ми, в длин­ном одея­нии, но с об­на­жён­ной гру­дью, с со­су­дом с лью­щей­ся во­дой, с ат­ри­бу­та­ми вои­тель­ни­цы, ве­ду­щей на ве­рёв­ке плен­ных, и др.

Со­глас­но ме­ст­ным городским тра­ди­ци­ям, Инан­на-Иштар в Уре счи­та­лась до­че­рью Нан­ны (Си­на), се­ст­рой Уту (Ша­ма­ша) и Эреш­ки­галь, бо­ги­ни за­гроб­но­го ми­ра; в Аш­шу­ре - до­че­рью и суп­ру­гой вер­хов­но­го бо­га Аш­шу­ра; в Уру­ке - бо­га Ана [Ану(м)]; с воз­вы­ше­ни­ем куль­та Эн­ли­ля - его до­че­рью. В ро­ли му­жа Инан­ны-Иштар ино­гда фи­гу­ри­ру­ет За­ба­ба - бог-по­кро­ви­тель Ки­ша, но в боль­шин­ст­ве ми­фов - бог-пас­тух Ду­му­зи. В ка­че­ст­ве сы­на Иштар упо­ми­на­ет­ся бог-вои­тель Ша­ра из города Ум­ма. Не­ред­ки бы­ли тео­фор­ные име­на, вклю­чаю­щие имя бо­ги­ни: на­ме­ст­ник Ма­ри Пу­зур-Иш­тар («Тай­на Иш­тар»), царь Иси­на Ли­пит-Иш­тар («При­кос­но­ве­ние Иш­тар») и др.

Инан­на-Иштар ста­ла од­ним из центральных об­ра­зов ми­фо­эпического твор­че­ст­ва на­ро­дов Ме­со­по­та­мии, фор­ми­ро­ва­ние ко­то­ро­го на­ча­лось в Шу­ме­ре, в свя­зи с чем б. ч. ми­фов по­свя­ще­на Инан­не. Осо­бен­но об­ши­рен цикл ми­фов об Инан­не и её суп­ру­ге Ду­му­зи, став­ший ос­но­вой для ри­туа­ла «свя­щен­но­го бра­ко­со­че­та­ния». В шу­мер­ских и ак­кад­ских ва­ри­ан­тах по­лу­чил раз­ви­тие миф о Гиль­га­ме­ше и не­бес­ном бы­ке: в от­ме­ст­ку ге­рою, от­верг­ше­му лю­бовь Иштар, бо­ги­ня на­сы­ла­ет на Урук чу­до­вищ­но­го бы­ка, ко­то­ро­го тот всё же по­бе­ж­да­ет. В шу­мер­ских и ак­кад­ских ва­ри­ан­тах со­хра­нил­ся са­мый по­пу­ляр­ный миф о нис­хо­ж­де­нии Инан­ны-Иштар в пре­ис­под­нюю.

При­чём в шу­мер­ском ва­ри­ан­те Инан­на спус­ка­ет­ся в за­гроб­ный мир из же­ла­ния ос­по­рить и об­рес­ти власть у сво­ей се­ст­ры, ца­ри­цы это­го ми­ра, но, бу­ду­чи по­бе­ж­де­на ею, пра­во вер­нуть­ся на зем­лю об­ре­та­ет це­ной «за­ме­ны» се­бя сво­им суп­ру­гом Ду­му­зи, ко­то­рый от­ны­не пол­го­да дол­жен про­во­дить в цар­ст­ве мёрт­вых, а др. пол­го­да - на зем­ле. В ак­кад­ской вер­сии ми­фа Иштар спус­ка­ет­ся в за­гроб­ный мир для спа­се­ния без­вре­мен­но по­гиб­ше­го суп­ру­га и по­сле му­чи­тель­ных ис­пы­та­ний до­би­ва­ет­ся его воз­вра­ще­ния че­рез ка­ж­дые пол­го­да на зем­лю. Имен­но этот миф лёг в ос­но­ву пред­став­ле­ний о сме­не вре­мён го­да, об уми­раю­щем и вос­кре­саю­щем бо­ге.

Иллюстрации:

Иш­тар. Ста­туя из хра­ма в Ма­ри. Нач. 2-го тыс.до н. э. На­цио­наль­ный му­зей (Ха­леб). Архив БРЭ.

«Иш­тар на льве». Рель­еф из Эш­нун­ны Лувр (Па­риж). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)