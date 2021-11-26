КАССИТСКИЙ ЯЗЫК
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КАССИТСКИЙ ЯЗЫК - язык касситов.
Был распространён во II-I-м тыс. до н. э. в Западном Иране, на территории современном Лурестана, проникал на территорию Вавилонии.
Анализ касситско-аккадского словарика, известного из клинописных записей и содержащего сельско-хозяйственные и технические термины и обозначающие цвета слова, касситских собственных имён и глосс из аккадских текстов (смотрите Аккадский язык) позволяет выявить около 100 корней и ряд предположительно агглютинативных (смотрите Агглютинация в языке) суффиксов Касситского языка. Отсутствие текстов делает реконструкцию грамматики практически невозможной.
Генетические связи Касситского языка не выявлены. Попытки связать его с индоевропейскими языками (А. Анчилотти) или с эламским языком (Ф. Делич, Г. Хюзинг, И.М. Дьяконов, В. Эйлерс) неубедительны.