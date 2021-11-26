КАССИТСКИЙ ЯЗЫК На чтение: 1 минута

КАССИТСКИЙ ЯЗЫК - язык к ас­си­тов .

Был рас­про­стра­нён во II-I-м тыс. до н. э. в Западном Ира­не, на тер­ри­то­рии современном Лу­ре­ста­на, про­ни­кал на тер­ри­то­рию Ва­ви­ло­нии .

Ана­лиз кас­сит­ско-ак­кад­ско­го сло­ва­ри­ка, из­ве­ст­но­го из кли­но­пис­ных за­пи­сей и со­дер­жа­ще­го сельско-хозяйственные и тех­нические тер­ми­ны и об­оз­на­чаю­щие цве­та сло­ва, кас­сит­ских соб­ст­вен­ных имён и глосс из ак­кад­ских тек­стов (смотрите Ак­кад­ский язык) по­зво­ля­ет вы­явить около 100 кор­ней и ряд пред­по­ло­жи­тель­но агг­лю­ти­на­тив­ных (смотрите Агг­лю­ти­на­ция в язы­ке) суф­фик­сов Касситского языка. От­сут­ст­вие те­кс­тов де­ла­ет ре­кон­ст­рук­цию грам­ма­ти­ки прак­ти­че­ски не­воз­мож­ной.

Ге­не­тические свя­зи Касситского языка не вы­яв­ле­ны. Попытки связать его с индоевропейскими языками (А. Анчилотти) или с элам­ским язы­ком (Ф. Де­лич, Г. Хю­зинг, И.М. Дья­ко­нов, В. Эйлерс) неубеди­тельны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)