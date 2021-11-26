ГУДЕА
ГУДЕА - правитель города-государства Лагаш в Шумере, второй представитель II династии Лагаша.
Зять её основателя Ур-Бабы. Подчинялся и платил дань завоевавшим Месопотамию кутиям, но, будучи их наместником, распространил власть на другие шумерские города - от Ура до Ниппура. Гудеа сохранял древние шумерские традиции, признавая роль совета старейшин и народного собрания, но в то же время усилил и власть правителя. Совершал походы в Элам, где захватил Аншан. Отправлял торговые экспедиции на север Месопотамии, в Малую Азию, Сирию, Бахрейн, вероятно даже в Индию, доставляя оттуда строительный лес и камень. Осуществлял храмовое строительство (в том числе в Ниппуре, Адабе и др.), но наибольшее внимание уделял храму Энинну («храм пятидесяти»), где почитался бог-покровитель Лагаша Нингирсу.
Время Гудеа характеризуется расцветом шумерской литературы и искусства. Оставил много крупных надписей, в т. ч. и на своих 16 портретных статуях (большая часть которых находится в Лувре). Надписи Гудеа изучались французами М. Ламбером и Ж. Турнеем, немецким учёным А. Фалькенштейном (1950-1960-е годы).
Иллюстрации:
Статуэтка. Архив БРЭ.