АШШУР (город)

Центр номового образования в древней Месопотамии , позднее — столица Ассирии .

(Аккад.; этимология неясна) (совр. Калаат-Шеркат на зап. берегу Тигра) — Был основан или занят группой аккадоязычных поселенцев (предками древних ассирийцев) в середине III тысячелетия до н. э. (к этому времени относятся некоторые элементы под старым дворцом и в древнейшем храме Иштар в А.), являлся периферийным центром шумеро-аккадского ареала в иноэтничном (субарейском и северосемитском) окружении. В XXIII—XXI вв. до н. э. находился под контролем держав Аккада и Ура и являлся одним из их административных центров. При падении дер­жавы III династии Ура князья из соседних хурритских областей обосновались в А. и отстроили его, возведя новые городские стены и новый храм бога Ашшура. Впоследствии активное строительство в А. вел Шамшиадад I (конец XIX — начало XVIII в.). Период новой строительной активности начался ок. 1500 до н. э. (расширение и перестройка укреплений с включением в них так называемого Нового города — южных кварталов А.; храмы Сина и Шамаша). В пору среднеассирийского великодержавия объектами особой строительной активности были храмы Ашшура, Иштар и впервые посстроенный в это время храм Ану — Адада. Огражденная стенами площадь А. составила в это время ок. 120 га. С IX в. до н. э. ассирий­ские цари переносят свое постоянное местопребывание в другие центры, но А. остается священной столицей Ассирийской державы, где проводятся важнейшие ритуалы и находится главное святилище державы — храм бога Ашшура. Городская община А. располагала значительной автономией, была теснейшим образом связана с этим храмом и являлась одним из важных субъектов политической деятельности в стране. При Синаххерибе (704—681 до н. э.) в А. был выстроен комплекс для празднования Нового года (когда проводился главный обрядовый комплекс). В 614 до н. э. А. был взят и полностью разрушен мидянами. Новое поселение и административный центр появились здесь уже в парфянский период, в I в. до н. э. Основные раскопки в А. были проведены в начале XX в.

Автор статьи: Немировский А.А.

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