АРАМЕИ (Ахламеи)

Номадический семитский народ Передней Азии, носитель одного из западносемитских языков, вероятно, выделившегося из родственной семитской среды к середине III тысячелетия до н. э.

Во II тысячелетии до н. э. племена А. обитали на территории центральной и восточной Аравии. Их легендарный первопредок Сахламу (что можно перевести как «Пра-ахламей») упоминается в первой половине II тысячелетия до н. э. в аморейских племенных генеалогиях, согласно которым ахламеи, по-видимому, считались одной ветвью его потомков, а сутии-амореи — другой. К середине II тысячелетия до н. э. А. занимали северо-восток Аравии. Ок. 1360 до н. э. они под названием «ахламеев» упоминаются в вавилонских документах как соседи Дильмуна (Бахрейн). Ок. 1350 до н. э. А. широко расселяются на западе и северо-западе, образуя на новозанятых территориях две крупные племенные общности. Одна, известная под названием «ахламеев», двигаясь вдоль Евфрата, заняла район Среднего Евфрата с нагорьем Джебель-Бишри (с этого времени получившим название «Горы ахламеев»), прилежащие районы Верхней Месопотамии и часть Сирийской степи с Пальмиреной. Во второй половине XIV — начале XI вв. до н. э. эта группа неоднократно сталкивалась с ассирийцами. Другая общность, известная под названием собственно А. (по самоназванию — потомки легендарного предка Арама), продвинулась к югу от первой и распространилась к рубежам Сирии — Палестины, где к концу XIII в. заселяла оазис Дамаска и сопредельные области Южн. Сирии (известной по египетским источникам как подвластная фараонам «Страна Арамеев», по-египетски «Па-Арам»). С исчезновением египетской власти здесь в начале XI в. окончательно сложились арамейские царства Южн. Сирии: Арам-Дамаск, Арам-Цоба, Арам-Бет-Рехов, Арам-Мааха. К этой южносирийской общности А. относится, по-видимому, ветхозаветная генеалогия, перечисляющая членов 12-коленного племенного союза, представители которого далее называются арамеями (Уц, Буз, Кемуэль, Кесед, Хазо, Пильдаш, Йидлаф, Бетуэль, Тевах, Гахам, Тахаш, Мааха). Локализация соответствующих племен (Уц в районе Дамаска и Трахонитиды, Буз в Сев. Аравии, Хазо на границе Эдома, Мааха в верховьях Иордана) и дальнейшее повествование Книги Бытия (по которому А. замечаются прямо на восточных рубежах Палестины и поддерживают с Израилем тесные контакты и общую границу в Галааде, Быт. 29: 31: 44–54) помещают этот общеарамейский массив в Южн. Сирии. Судя по тому, что в генеалогии нахоритов еще значится Кесед (эпоним халдеев, которые уже в XI в. оторвались от арамейской общности), но отсутствуют существовавшие к 1050 до н. э. арамейские царства в Дамаске, Цобе и т. д., эта генеалогия относится ко временам до великого расселения А. в XI в. и отвечает вышеупомянутой собственно арамейской племенной общности Южн. Сирии XIV–XII вв. до н. э. По-видимому, территория именно этой общности именуется в Ветхом Завете «Паддан-Арам» («Надел А.»). Темной остается фигура Кушан-Ришатаима (Хусарсафема), царя Арам-Нахараим (Арамейского Двуречья, т. е. арамейской Верхней Месопотамии), согласно Ветхому Завету (Суд.3:7‑11) воевавшего с израильтянами ок. 1150 до н. э.; возможно, первоначально речь шла о вожде «Паддан-Арама» (в I тысячелетии до н. э. в древнееврейских исторических воспоминаниях «Паддан-Арам» и «Арам-Нахараим» слились воедино). С точки зрения ветхозаветной традиции в I тысячелетии до н. э. южносирийские государства с арамейскими династиями образовывали единый особый регион «Арам» (в то время как Сев. Сирия воспринималась как хеттский регион). Термин «А.» впервые появляется в дошедших до нас клинописных источниках на рубеже XII–XI вв. до н. э. в надписях ассирийского царя Тиглатпаласара I, где говорится о его войнах с ахламе армайа (досл. «арамейскими ахламеями»; «ахламеи» здесь рассматриваются как ветвь общности А.), расселявшимися с центром в Пальмирене. Во второй четверти XI в. до н. э. начинается грандиозное переселение собственно арамейских племен Южн. Сирии: двигаясь на север, они занимают центр и север этой страны и, поднимаясь вдоль течения Евфрата, совершают набеги на области истоков и верхнего течения Тигра, где с ними с переменным успехом борются ассирийцы. Небольшая область к северу от Тигра, занятая одной из групп А. в ходе этих набегов, получила название Арме и впоследствии именно по этой области были названы ее позднейшие обладатели, «армяне». На рубеже XI–X вв. до н. э. А. меняют направление экспансии с северного на восточное. Они прорывают ассирийскую оборонительную линию по Евфрату и занимают всю Верхнюю Месопотамию, ассимилировав родственных им ахламеев (после этого термины «арамеи» и «ахламеи» употреблялись в месопотамских источниках как взаимозаменяемые: в ассирийской и вавилонской терминологии I тысячелетия до н. э. арамейский язык назывался «ахламейским», и сами А. в целом могли именоваться «ахламеями»). В то же время одно из арамейских племен Южн. Сирии, халдеи (собственно «Кесед»), оторвавшись от своих родичей, двинулось на юго-восток, разорило крайний юг Вавилонии и осело там (впоследствии халдеи составили один из главных компонентов населения Вавилонии; после своего отселения от прочих А. в XI в. халдеи уже никем не воспринимались как А., хотя по-прежнему говорили на арамейском языке, и термины «А.» и «халдеи» употреблялись как обозначения различных народов, наряду друг с другом). С того же времени А. составляют существенный компонент населения Киликии. В 920–855 до н. э. ассирийские цари завоевали весь ареал верхнемесопотамских А. («Арам-Нахараим»), а к середине IX в. до н. э. начали войну с А. Сирии. Самым упорным противником ассирийцев здесь стал Арам-Дамаск (с переменным успехом ведший также борьбу с Израилем и временами объединявший под своим влиянием всю Южн. Сирию и Палестину), но с его падением в 732 до н. э. и сирийские А. были включены в состав Ассирийской державы . В результате Ассирия объединила всех А. в границах одного государства, и оказалось, что они и образовали большинство населения Ассирийской империи. Отсюда именование А. «ассирийцами» и, сокращенно, «сирийцами» в античных источниках и переводах Ветхого Завета на европейские языки. В результате переселений XI–X вв. до н. э. большая часть населения Плодородного Полумесяца оказалась арамеизирована. Вплоть до арабского завоевания в VII в. н. э. А. были одним из важнейших этносов Передней Азии, а арамейский язык стал языком международного и культурного общения на Ближнем Востоке, многих царских надписей и документов Сиро-Киликийского («позднехеттского») региона первой половины I тысячелетия до н. э., а также административной документации иранской и эллинистических держав середины — второй половины I тысячелетия до н. э. Открывшиеся тем самым возможности контактов и усвоение А. богатейшего наследства переднеазиатских, иранских, а позднее и античных цивилизаций, сделали арамейскую культуру более чем на тысячелетие ведущей культурой Ближнего Востока. В XI–X вв. до н. э. А. восприняли финикийский алфавит и перешли к письменной культуре. Для ранних арамеев характерен особый вариант западносемитского язычества: под влиянием хетто-хурритских жителей Сирии на первый план у них выдвинулся Бог Грозы (западносемитский Хадад, Хадду с эпитетом Рамман, «Громоносный»; помимо прочего, он считался династическим покровителем царей Арам-Дамаска, часто именовавших себя «Сынами Хадада» — арам. Бар-Хадад, евр. Бен-Хадад, Венадад). Былые западносемитские верховные боги (небесный Бел-Шамем и его всевластный сын Эль, управляющий космосом) отошли у А. на второй план. А. Верхней Месопотамии усвоили в ее главном центре — Харране — местный культ месопотамского бога Луны, Сина, отождествив его с арамейским лунным богом Шахром. К концу I тысячелетия до н. э. А. Сирии находились под определенным влиянием древнееврейских представлений; А. Дамаска, в частности, почитали Авраама, который, по преданию, некогда правил в этой области. На рубеже эр «сирийцы»-А. часто принимали иудаизм, а в первые века нашей эры сделались главными носителями христианства в Передней Азии. Отдельные группы А. приняли гностические культы. Большинство А. было ассимилировано и исламизировано арабами после VII в. н. э.; их современным остатком, сохранившим арамейский язык, являются так называемые айсоры (досл. «ассирийцы»); среди них выделяется этноконфессиональная группа мандеев (приверженцы гностицизма).

Автор статьи: Немировский А.А.

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