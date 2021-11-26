АМОРЕИ

Западносемитский номадический этнос в Передней Азии (III–I тысячелетия до н. э.).

(Шумер. марту, аккад. амурру /досл. «северо-западные люди»/, др.-евр. эмори, самоназв. сутии, откуда в науке также сутии-амореи). Общность А. сформировалась в первой половине III тысячелетия до н. э. у юго-восточных рубежей Месопотамии и возводила себя к легендарному первопредку Суту (др.-евр. Шет/Сиф), откуда ее общее самоназвание — сутии (ср.: в месопотамской номенклатуре ок. 2400 до н. э. их край фигурировал под названием Сутиум). С крушением Аккадской державы А. в XXII в. до н. э. расселились по всей Сирийской степи, Верхней Месопотамии и Северной Сирии, ассимилировав местные так называемые северосемитские племена, после чего месопотамцы перенесли на А. свои термины марту и амурру («амореи»), ранее обозначавшие вышеназванные племена. Центральным ареалом А. стал район гор Джебель-Бишри («горная страна Амурру» в месопотамской терминологии). В результате этого расселения выделились три большие группировки племен А.: собственно сутии (они же сутии-диданы) на западе, ханеи в центре и бини-ямина (букв. «сыны Юга») на юге и юго-востоке (последние, вероятно, поддерживали конфедерацию с еще одной группой А. бини-сималь /«cыны Севера»/). В конце XXI в. до н. э. происходит великое переселение сутиев-«амореев»: они заселяют всю Месопотамию (где им удалось сломить шумеро-аккадскую державу III династия Ура), Сирию и Заиорданье, вторгаются в Финикию и Палестину, сокрушая богатые города по всему Плодородному Полумесяцу. Это нашествие (археологически — грань эпох ранней и средней бронзы) составляет важнейший рубеж истории древнего Ближнего Востока. При этом в Сирии, Заиорданье и части Палестины расселились сутии-диданы (в том числе их ведущее племя — рефаимы-рапаиты, дословно «великие» сутии, в Библии имеющие славу великанов-мудрецов и героев), а в Месопотамии вперемешку жили представители всех трех основных гуппировок А.; в ходе столь широкого расселения эти группировки распались на отдельные независимые племена, сохранившие лишь общую память о своем происхождении. Во второй половине XX — первой половине XIX в. до н. э. вожди аморейских племен Месопотамии захватывают власть в различных ее центрах и основывают там множество царств (в том числе царство Ларсы, созданное вождями племени ямутбала в 1932 до н. э., Вавилонское царство, основанное домом Хаммурапи — вождями бини-яминитского племени яхруру, и царство Мари, созданное вождями бини-сималь; эти три царства контролировали долину Евфрата), впоследствии объединенных Хаммурапи. К концу XIX в. сложились еще два крупных царства А. — Ямхад в Сирии со столицей в Халебе и верхнемесопотамская держава удачливого завоевателя-ханейца Шамшиадада. Для всех царств А. характерен симбиоз скотоводов-амореев с городами, сохранившими (особенно в Месопотамии) старое население, богатое наследие племенных отношений, лишь постепенно замещаемое централизацией, и, отсюда, полуконфедеративный характер государственного строительства. Часть А. Месопотамии усвоила и сам термин «амореи» как самоназвание. А. Месопотамии почитали наряду со своими старинными богами шумеро-аккадские божества и рассматривались как часть народа «черноголовых» (т. е. собственно месопотамцев). Никаких признаков этнической вражды между амореями и потомками коренных жителей страны не возникало около полутысячелетия. В XVII в. жители Вавилонского царства официально делились на «аккадцев» и «амореев», причем А., поселившиеся в городах, включались, по-видимому, в первую категорию, а вторая охватывала только А., по-прежнему живших племенами вне оседлых поселений. Волна хурритcкого расселения в Сирии — Палестине и Верхней Месопотамии (конец XVIII–XVII вв. до н. э.) стала поворотным этапом в судьбе А. Отныне зонами их сплошного обитания остаются только Нижняя Месопотамия, Сирийская степь и Заиорданье. Тем не менее за территориями современных Ливана и Сирии к западу от Евфрата с начала II тысячелетия закрепилось название «страна Амурру». В XIV — начале XX в. на территории современного Ливана существовало царство, основанное амореем Абди-Аширтой и также названное им «Амурру». У А. Заиорданья II тысячелетие до н. э. (шуту среднеегипетских источников, «сыны Шета» в Ветхом Завете) в XIII в. до н. э. существовали царства Башан и Хешбон. По-видимому, в третьей четверти II тысячелетия до н. э. значительная часть месопотамских амореев при не вполне ясных обстоятельствах покинула Месопотамию и перешла в Сирийскую степь и к границам Сирии (в частности, ок. 1400 касситский царь Вавилонии Кадашман-Харбе I, подавляя мятежи А. Вавилонии, изгнал их из страны и преследовал вплоть до «гор Хехе» в районе Тадмора, оттеснив на рубежи Сирии). Из среды этих переселенцев вышли древнееврейские племена. Библейское колено Вениаминово было, вероятно, связано по происхождению с А. племенами бини-ямина и удержало их этноним. В результате следующего крупного передвижения в Сирийской степи — арамейского (ахламейского) расселения середины XIV в. до н. э. — арамейско-ахламейские племена вскоре сменили и ассимилировали А. в центральной части их ареала — в Сирийской степи и горах Джебель-Бишри (отныне — «Горы ахламеев»). В дальнейшем А. были ассимилированы соседями. В Ветхом Завете термин «А.» иногда применяется в переносном, расширенном смысле слова, как обозначение всех доеврейских обитателей Палестины. Последние изолированные племена сутиев-А. в Месопотамии были поглощены арамейской средой в VII в. до н. э. Западносемитский язык А. известен прежде всего по письменным памятникам Месопотамии XIX–XVIII вв. до н. э. Племенная культура А., а также элементы шумеро-аккадской культуры, усвоенные месопотамскими А., послужили фундаментом древнееврейской культуры. Библейские персонажи Адам и Суту-Шет фигурировали в племенных генеалогиях А. еще в начале II тысячелетия, а библейский Ной (Ноах) отождествляется специалистами с эпонимом-первопредком ханейского племени нумху (нуху). Согласно аморейскому мифу о происхождении людей, Первочеловека, по-видимому, создали бесплотный дух ‘Ар-‘ар и Мать-Земля Маддар.

Авторс статьи: Немировский А.А.

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