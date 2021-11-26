АККАДЦЫ На чтение: 1 минута

Принятое в науке обозначение так называемых восточносемитов, или носителей восточносемитских (аккадских) языков, выделившегося из семитских языков единства к концу IV тыс. до н. э. приблизительно на территории Сирийской степи, а расселились в Нижней Месопотамии около границ месопотамских археологических фаз Джемдет-Наср и Раннединастического периода, на рубеже IV–III тыс. до н. э.

А. особенно плотно заселили северную часть Шумера (в III тыс. эта часть выделялась как субрегион Шумера под особым названием — аккад. Вариум, шумер. Ки-Ури) и сформировали особый протоассирийский А. анклав в районе будущего Ашшура на среднем Тигре. Менее плотно А. селились и в более южных районах Шумера. На территории Шумера А. вступили в этнокультурный симбиоз с шумерами, к середине III тыс. образовав вместе с ними двуязычную общность «черноголовых» ; особенно сильным влияние собственно А. было в крупнейшем шумерском центре Ки-Ури — городе Кише — и во всей зоне от района Киша приблизительно до Мари (так называемая «зона цивилизации Киша» во второй четверти — середине III тыс.; объединяющим этнокультурным компонентом этой зоны были именно восточносемиты-А.); в Кише появляются даже цари из восточносемитской этнической среды. В конце XXIV в. до н. э. восточносемиты района Киша (и «зоны цивилизации Киша» в целом) составили, очевидно, главную опору Саргона Аккадского, выходца из их же этнической среды, основавшего новое царство со столицей в городе Аккад (Аккаде). Официальный язык этого царства, охватившего всю Месопотамию, впервые стал, наряду с шумерским, восточносемитскими языками — родной язык Саргона и его династии, получившей по своей столице название Аккадской. В свою очередь, сам язык восточносемитов стал к концу III тыс. называться в Месопотамии аккадским (досл. аккад. lišānum akkadītum) (по столице династии Саргона, вышедшей из этноса носителей этого языка и сделавшей его официальным; это название и принято в современной науке). Обл. Вариум (Ки-Ури), особенно плотно заселенная восточносемитами, тогда же и по тем же причинам стала называться Аккадом. В XXI в до н. э. стремительно нарастает аккадская ассимиляция шумеров, завершившаяся в XX в.; с этого времени шумерский становится мертвым языком. В то же время аккадоязычные потомки преимущественно шумерского населения юга географического Шумера на протяжении всего II тыс. по-прежнему выделялись как особый субэтнос — «приморцы». В итоге сами аккадоязычные месопотамцы второй половине II тыс. разделяли себя на 3 подобщности: «приморцы», «аккадцы» и «ассирийцы» («Эпос об Эрре»). В I тыс. никаких различий между населением севера и юга Нижней Месопотамии уже не проводят, вся она именуется «Аккадом» (= Вавилонией) и речь идет просто об ассирийцах и вавилонянах. Лингвистически выделяется несколько разновидностей аккадского языка: староаккадский (конец III тыс.) и обособившиеся друг от друга его «потомки» — вавилонские и ассирийские диалекты (II–I тыс.), с последовательными этапами развития (старовавилонский и староассирийский — XX–XVI вв.; средневавилонский и среднеассирийский — вторая половина II тыс.; младо- и нововавилонский — с конца II тыс. по VII в., новоассирийский — X–VII вв.; поздневавилонский — с VI в. до н. э. и примерно до рубежа эры; в начале н. э. последние остатки А. были арамеизированы, и аккадский язык, как и шумерский, был полностью забыт вместе со своей письменностью — клинописью).

© Российская Историческая Энциклопедия