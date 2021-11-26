ЗАВЕТ

ЗАВЕТ - в ветхозаветной, иудейской и христианской традициях - договор между Богом и человеком.

В то вре­мя как со­юз или до­го­вор ме­ж­ду людь­ми обыч­но скре­п­лял­ся клят­вой, жерт­во­при­но­ше­ни­ем или со­вме­ст­ной тра­пе­зой, до­го­вор ме­ж­ду людь­ми и Бо­гом за­клю­чал­ся про­воз­гла­ше­ни­ем обе­то­ва­ния, завета Бо­га лю­дям (Быт. 9:9-17; Втор. 29:9-14). Ви­ди­мый знак завета Из­раи­ля с Бо­гом име­но­вал­ся Ков­че­гом За­ве­та (Числ. 14:44). В Вет­хом За­ве­те по­ве­ст­ву­ет­ся о за­клю­че­нии трёх заветов ме­ж­ду Бо­гом и людь­ми: Со­тво­ре­ние ми­ра, ко­то­ро­му со­от­вет­ст­ву­ет пред­пи­са­ние о по­чи­та­нии суб­бо­ты (Исх. 20:11; 31:16-17), обе­то­ва­ние о том, что боль­ше по­то­па не бу­дет, со­про­во­ж­дав­шее­ся ра­ду­гой (Быт. 9:11-17), ро­ж­де­ние еврейского на­ро­да, со­про­во­ж­дав­шее­ся ус­та­нов­ле­ни­ем об­ре­за­ния (Быт. 17:2-14). Од­на­ко уже Ие­ре­мия про­ро­че­ст­во­вал о гря­ду­щем но­вом завете, ко­то­рый за­клю­чит Бог «с до­мом Из­раи­ля и с до­мом Иу­ды»: «...вло­жу за­кон Мой во внут­рен­ность их и на серд­цах их на­пи­шу его, и бу­ду им Бо­гом, а они бу­дут Мо­им на­ро­дом» (Иер. 31:31-33). С хри­сти­ан­ской точ­ки зре­ния но­вый завет со­вер­шил­ся при­ше­ст­ви­ем на зем­лю во пло­ти Сы­на Бо­жия, про­по­ве­до­вав­ше­го при­ше­ст­вие Цар­ст­ва Не­бес­но­го, по­стра­дав­ше­го за гре­хи че­ло­ве­че­ст­ва, при­няв­ше­го смерть на кре­сте и в тре­тий день вос­крес­ше­го (Мф. 26:28).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)