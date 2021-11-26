ЮСТИН МУЧЕНИК, ЮСТИН ФИЛОСОФ (Иустин; др.-греч. Ἰουστίνος; лат. Justinus)

Христианский писатель, апологет и мученик II в.

Юстин родился в городе Флавия Неаполитанская в Сирийской Палестине. Скорее всего, он происходил из семьи римских колонистов, переселившихся в Палестину после Иудейской войны (его деда звали Вакх, а отца – Приск). Юстин с юности интересовался философией и пытался обрести истинное знание; этот поиск заставил его пройти обучение у стоика, перипатетика, пифагорейца и платоника, а в итоге остановиться на христианстве. Сам Юстин рассказывает историю своего обращения в «Диалоге с Трифоном Иудеем»: он удалился от людей, чтобы приготовиться к созерцанию Единого, когда ему встретился старец-христианин. Они вступили в разговор, и если сначала Юстин не отнесся всерьез к словам старца, то постепенно стал понимать, что только христианство является истинной философией, «твердой и полезной». Позже Юстин переехал в Рим, где основал собственную школу; мы не можем сказать, в какой степени он действовал от лица общины, а в какой от собственного имени. В 165 г. Юстин был схвачен римскими властями и предан мученической смерти вместе со своими учениками.

Юстину принадлежат две Апологии, обращенные к Антонину Пию и Марку Аврелию. Взаимоотношения между этими двумя текстами остаются непроясненными до настоящего времени, некоторые ученые полагают, что мы имеем 2 части одного и того же текста, а его Вторая Апология не сохранилась до нашего времени. В Апологиях Юстин защищает христиан от обвинений в атеизме, политической нелояльности, безнравственности и дает краткий очерк христианских догматов. Кроме того, ему принадлежит «Диалог с Трифоном Иудеем», где обсуждаются вопросы иудео-христианской полемики: обвинения христиан в отходе от монотеизма, взаимные упреки в порче Писания и пр. Сам Юстин говорит о том, что он написал сочинение против всех ересей, но оно до нас не дошло; возможно, оно легло в основу труда Иринея Лионского.

Сочинения :

Св. Иустин — Философ и Мученик: Творения. М., 1995.