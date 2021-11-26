ВИКТОР I

ВИКТОР I (лат. Victor) - четырнадцатый папа Римский (189-199).

Виктор стал римским епископом после Элевтерия . При нем в жизни римской произошли важные изменения, которые можно назвать кристаллизацией римской ортодоксии. Прежде всего, завершился тянувшийся много лет спор о времени празднования Пасхи (асийские церкви праздновали ее 14 нисана, а остальные церкви в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия) Виктор прямо поставил вопрос о признании нормативной римской практики, и многие поместные соборы (Александрия, Палестина, Понт, Галлия, Осроена, Коринф, Рим) высказались в поддержку его позиции; против выступил только Эфесский собор. Поликрат Эфесский написал Виктору послание, в котором ссылался на древность восточной практики. В ответ Виктор пообещал предать отлучению несогласные общины, что вызвало опасность раскола. Примирителем выступил авторитетный епископ Лиона Ириней – он поддержал позицию Виктора, но убедил его умерить пыл. К IV в. традиция празднования Пасхи в воскресенье была принята всеми христианами.

Виктор осудил монтанистов, возможно, под влиянием тогда еще православного Праксея и не без влияния Иринея был изгнан пресвитер Флорин, оказавшийся валентинианином.

При Викторе при посредничестве фаворитки императора Коммода Марции были освобождены из рудников на Сардинии осужденные христиане.

Сочинения Виктора – трактат «О пасхальном диспуте», декреты о клире и о принятии таинства Крещения – не сохранились.