ВАСИЛИД На чтение: 1 минута

ВАСИЛИД (др.-греч. Βασιλείδης) - представитель восточного, или сирийского, гностицизма.

Василид учил во времена Адриана и Антонина Пия (120-145). Евсевий относит выступление Василида к 17-му году царствования Адриана. Родился в последней четверти I в. в Сирии. Ересеологи говорят о нем как о последователе Менандра, сам он считал себя учеником Главка, толкователя ап. Петра и слушателем ап. Матфея, который передал ему "таинствен­ные речи, особым образом полученные от Спасителя". Василид создал свое учение еще в Сирии и постепенно развивал его. Сначала проповедует в Антиохии, затем посещает с проповедью Персию, откуда направляется в Египет, где вместе с ним начинает действовать его сын и ученик Исидор. По ересеологам, он ссылался на книги Ветхого Завета, но отвергал ветхозаветных пророков, признавая своих - Варкафу, Пархора и Хама. О его смерти неизвестно ничего.

Ориген сообщает, что Василид написал собственное евангелие, и 24 книги толкований на евангелие, из 23 книги которых делает извлечение Климент Александрийский (Strom. IV,12) и начало 13 книги приводится в "Актах Архелая" (55). Кроме того, у Климента есть выдержки из сочинений Исидора ("О прикованной душе"), "Толкования на пророка Пархора" (доказательство того, что греческие философы заимствовали из пророков) и "Этика" (Strom. II,20. III,1. VI,6).

Ириней так излагает систему Василида: "Василид же, желая казаться, что он открыл нечто высшее и вероятнейшее, дал своему учению бесконечное развитие. Он представил, что прежде всего от нерожденного Отца родился Ум, от Него родилось Слово; потом от Слова Разум, от Разума же Премудрость и Сила, от Силы же и Премудрости силы, начальства и ангелы, которых он называет первыми и говорит, что они сотворили первое небо. Потом, через истечение из них появились еще другие и создали другое небо, подобное первому... и таким же образом произошли 365 небес. Ангелы же, занимающие самое последнее небо, именно видимое нами, устроили все в мире... Их начальник есть тот, Которого почитают Богом Иудейским; и так как Он хотел подчинить Своим людям, т.е. иудеям, все прочие народы, то ему противостали все прочие князи. Поэтому отпали от Его народа все прочие народы. Но нерожденный неименуемый Отец, видя их погибель, послал Свой первородный Ум- Он-то и называется Христом, чтобы освободить верующих в Него от власти мироздателей. Он явился на земле их народам в образе человека и совершал силы. Поэтому Он Сам не страдал, но некто Симон Киринейский, который был принужден нести за него крест; сей был преображен Им так, что его считали за Иисуса, и по невежеству и ошибке был распят; а сам Иисус принял образ Симона, стоял там и смеялся над ними. Так как Он был бестелесная сила и Ум нерожденного Отца, то Он изменялся по произволу и таким образом вознесся к пославшему Его, посмеиваясь над теми, так как он не мог быть удержан и был для всех невидим. Те же, которые это знают, освобождены от начальств, создавших мир; и не должно верить в распятого, но в Того, Кто пришел в человеческом образе, Которого почитали распятым и называли Иисусом, и который был послан Отцом, чтобы через такое домостроительство разрушить дела мироздателей... Душа одна получает спасение, ибо тело по природе тленно... Он не дает никакого значения идоложертвенным мясам, и считая их за ничто, без всякого опасения употребляет их; он также считает делом безразличным употребление и других подобных вещей и всякого рода удовольствия... Местные положения тех 365 небес они распределяют, подобно математикам. Ибо принимая их положения, они переделали их сообразно с характером своего учения; и глава небес, говорят они, есть Абраксас и потому заключает в себе число 365" (Adv. haer. I,XXIV,3-7). Этическая сторона василидианства наиболее полно освещена в "Строматах" Климента Александрийского. Некоторые противоречия в изложении системы Василида у различных ересеологов (например, Иринея и Ипполита Римского) могут быть объяснены тем, что они относятся к разным этапам развития его мысли.

Кроме Исидора, нам неизвестны имена других последователей Василида. По-видимому, его учение не пользовалось большой популярностью. Сульпиций Север сообщает, что эта ересь распространилась на "востоке и в Египте". Епифаний говорит о существовании василидиан в Египте в конце IV в. Иероним свидетельствует о нахождении василидиан в Испании.

Против Василида писали Кастор Агриппа, Иустин, Ириней, Ипполит Римский, Климент Александрийский, Епифаний и др.