ВАЛТАСАР

ВАЛТАСАР - сын и соправитель последнего царя Вавилонии Набонида .

В образе Валтасара легендарные черты тесно переплетаются с реальными историческими фактами. По одной из версий, Валтасар - сын Навуходоносора II и египтянки Нитокрис, на которой после его смерти женился Набонид и усыновил Валтасара, желая придать законный характер своей власти (cр.: в Дан 5. 2, 11, 18 отцом В. также называется Навуходоносор). Согласно др. версии, Валтасар- сын Набонида от брака с дочерью Навуходоносора II, имевший знаменитую сестру - царевну Бел-шалти-Нанна, верховную жрицу бога Луны (Наина, Син) в Уре, собирательницу древних раритетов. Сторонники последней версии преобладают, они находят подтверждения в надписях царя Набонида, где он называет Валтасара старшим сыном, первенцем, «отпрыском моего сердца».

Политическая карьера Валтасара была успешна. Пришедший к власти (556 год до Р.Х.) Набонид в 553 году отправился в длительный поход на завоевание восточносредиземноморского побережья и Аравии и сделал Валтасара своим соправителем и командующим войсками в Вавилонии . В течение 10 лет онправил страной и Вавилоном фактически самостоятельно, а по возвращении отца разделил с ним все тяготы разразившегося военного конфликта с персами. В августе 539 года они потерпели поражение от армии Кира II в районе города Опис близ Тигра (Валтасар командовал гарнизоном города, Набонид - полевой армией). Возможно, именно в этом бою Валтасар и погиб, но не исключено, что он был схвачен врагами и казнен. Вероятен, однако, и другой вариант развития событий: их войска отступили под командованием Валтасара в Вавилон , полевая армия Набонида - в близлежащий город Борсиппа. Пытаясь организовать оборону этих городов, они сдерживали натиск врагов недолго: уже в октябре 539 года Вавилон был взят, Валтасар убит в ночном бою на территории царского дворца, а его отец сдался в плен персам и отправлен в почетную ссылку - наместником в отдаленную Карманию (современный Иран).

В V главе Книги пророка Даниила описана ночь падения Вавилона, когда Валтасар устроил грандиозный пир в царском дворце по случаю какого-то праздника. Во время этого пира в зал были внесены драгоценные священные сосуды, вывезенные Навуходоносором в качестве военных трофеев из иерусалимского храма, и использованы пирующими как обычная посуда. В кульминационный момент пира огненная рука написала на стене пророчество на арамейском языке: «Мене, мене, текел, упарсин» (измерено, измерено, взвешено, отдано), истолкованное призванным в зал пророком Даниилом как предсказание о гибели Валтасара и Вавилонского царства, которое перейдет в руки мидян и персов.

Исторический и легендарный образы Валтасара во многом расходятся. Авторитетный и храбрый вавилонский царевич Валтасар, любимец войска и царственной семьи, совсем не похож на библейский образ Валтасара, распущенного вост. деспота, но таковым он представлялся тысячам угнанных в вавилонский плен евреям, ожидавшим Божественного отмщения. Акцент на отрицательных чертах Валтасара был определен дидактическим характером библейского повествования.

История реального Валтасара, Бел-шар-уцура, нашла краткое отражение в «Вавилонской хронике» (III 16, 22-23), вавилонском памфлете о Набониде и некоторых надписях последнего. В этих источниках, как и в «Цилиндре Кира», и в «Вавилонской истории» Бероса , основное внимание сосредоточено на фигуре Набонида. Книга пророка Даниила (5, 1-30) и следующий библейской традиции Иосиф Флавий (Antiq. X 2. 2-4) подробно рисуют трагические картины гибели Вавилонского царства и на их фоне неблаговидный образ Валтасара как последнего вавилонского царя, потерявшего и царство, и жизнь. Античные авторы Геродот (Hist. I 188, 191) и Ксенофонт (Cyropaedia. VII 5. 15-33) в своих сочинениях тоже сосредоточены на описании зловещих событий, Геродот называет среди участников царя Лабинета (Набонида), а Ксенофонт именует его «последним вавилонским царем», в этом собирательном образе соединились черты Набонида и его сына Валтасара. Библейский рассказ о пире Валтасара нашел широкое освещение в литературе, музыке, искусстве ( И.В. Гёте , Г. Гейне, Дж. Байрон, М.А. Дмитриев, Г.Ф. Гендель, Г. Доре и др.), выражение «Валтасаров пир» стало нарицательным.

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