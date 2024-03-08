ТЕРТУЛЛИАН, КВИНТ СЕПТИМИЙ ФЛОРЕНС

Тертуллиáн, Квинт Септимий Флоренс ( лат. Quintus Septimius Florens Tertullianus) (ок. 160, ? — после 220, ?) — христианский теолог и писатель. Родился в языческой семье в Сев. Африке, возможно, был юристом в Риме. В самом конце II в. Т. принял крещение и вернулся в Карфаген . В 200-е, отпав от церковного христианства, сблизился с монтанистами, но позже порвал и с ними, основав собственную секту тертуллианистов. Сохранилось 31 сочинение Т., которые делятся на три группы: апологетические («Апологетик», «К язычникам», «К Скапуле»); догматико-полемические («О молитве», «О прескрипции против еретиков», «Против Маркиона»); практико-аскетические («К мученикам», «К жене», «О зрелищах»).

Т. критиковал философию, видя в ней источник ересей, но при этом активно пользовался стоицизмом и его терминологией. Для него важно не рациональное знание, а вера, источники которой — Писание, апостольское предание и церковное преемство. Т., предвосхищая будущие споры, отстаивал творение из ничего, утверждал единосущие лиц Троицы и доказывал важность человеческой природы Христа, но при этом высказывал много суждений, позже признанных еретическими, например о подчинении Сына Отцу (субординационизм). Учение о душе Т. проникнуто стоическими мотивами; источник зла — воля человека. Т. проповедовал строгий ригоризм, нападал на античную религию и культуру, но подчеркивал лояльность христиан Риму. Сочинения и стиль Т. оказали влияние на Киприана, Арнобия, Августина и других христианских писателей.

Соч. : Избранные сочинения / Под ред. А. А. Столярова. М., 1994; О плаще / Пер. А. Я. Тыжова. Сост., статьи, комм. Ю. С. Довженко. СПб., 2000; О душе / Пер. А. Ю. Братухина. СПб., 2004; Апологетик. К Скапуле / Пер. А. Ю. Братухина. СПб., 2005; Против Маркиона. В 5 кн. / Пер. А. Ю. Братухина. СПб., 2010.

Лит. : Barnes T. D . Tertullian. A Historical and Literary Study. 2nd ed. Oxford, 1985; Штернов Н. В . Тертуллиан, пресвитер Карфагенский. Очерк учено-литературной деятельности его. Курск, 1889; Osborn E. F . Tertullian: First Theologian of the West. Cambridge, 1997; Преображенский П. Ф . Тертуллиан и Рим. М., 2004; Wilhite D. E . Tertullian the African: A Social Anthropological Reading of Tertullian’s Context and Identities. Berlin, 2007. А. Д. Пантелеев.