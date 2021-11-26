СОТЕР (др.-греч. Σωτήρ; лат. Soter)

Двенадцатый папа Римский (166-175 гг.)

Сотер был преемником папы Аникета. В его епископство в Риме продолжалась борьба с гностиками и маркионитами; кроме того, в то время в столице империи появились первые монтанисты, и так как никаких догматических разногласий между ними и ортодоксами не было, а их строгий ригоризм и декларируемое возвращение к первоначальным христианским обычаям встречали одобрение части верующих, то на первых порах к ним относились терпимо.

Евсевий сохранил фрагмент письма Дионисия Коринфского к Сотеру, где говорится о важности римской кафедры и росте ее влияния: «Издревле ведется у вас обычай оказывать всем братьям различные благодеяния, и посылать вспомоществование многим церквям, в каких бы городах они ни находились; через это вы одушевляете бедных нуждающихся и поддерживаете братий, трудящихся в рудниках. Посылая свои пособия, вы, римляне, соблюдаете отеческий обычай своих предков. И блаженный епископ ваш Сотер не только сохранил этот обычай, но еще усилил его частью тем, что посылает изобильные дары святым, а частью тем, что приходящих к нему братий, как нежный отец детей, утешает добрым словом» (Eus. HE IV, 23, 10).

В это время по империи проходят несколько волн антихристаинских гонений, но судя по всему, в Риме ситуация оставалась относительно спокойной.