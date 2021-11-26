ПРОСФОРА

ПРОСФОРА -в древней Церкви приносимые верующими в храм хлеб и вино для совершения Евхаристии , братских трапез и вообще любой дар в пользу Церкви.

Ны­не в пра­во­слав­ном оби­хо­де бо­го­слу­жеб­ный ква́с­ный пше­нич­ный хлеб круг­лой фор­мы (славянское про­сто­реч­ное - про­сви­ра). Со­сто­ит из двух со­еди­нён­ных ле­пё­шек (верх­няя мень­ше ниж­ней), сим­во­ли­зи­рую­щих Бо­же­ст­вен­ную и че­ло­ве­че­скую при­ро­ды Ии­су­са Хри­ста . На верх­ней час­ти просфора обыч­но изо­бра­жа­ет­ся крест с над­пи­сью IС ХС NI KA - «Ии­сус Хри­стос по­бе­ж­да­ет» (ино­гда изо­бра­жа­ет­ся Бо­го­ро­ди­ца и другие).

Раз­ли­ча­ют­ся «слу­жеб­ные» (обыч­но боль­шо­го раз­ме­ра) и ма­лень­кие, «ча­ст­ные», просфоры (смотрите Про­ско­ми­дия ).

Ста­ро­об­ряд­цы ис­поль­зу­ют просфоры с иным изо­бра­же­ни­ем. Ка­то­ли­ки латинского об­ря­да (а так­же анг­ли­ка­не и лю­те­ра­не ) для со­вер­ше­ния Ев­ха­ри­стии ис­поль­зу­ют хос­тию (гос­тию) (от латинского hostia - жерт­ва) - пре­сный хлеб в ви­де не­боль­шой ле­пёш­ки для по­сле­дую­ще­го при­ча­ще­ния ду­хо­вен­ст­ва - и об­лат­ку (от латинского oblata - при­но­ше­ния) - ана­ло­гич­ный хлеб мень­ше­го раз­ме­ра для по­сле­дую­ще­го при­ча­ще­ния ми­рян. Ка­то­ли­ки восточного об­ря­да ис­поль­зу­ют кв ́асный хлеб - про­сфо­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)