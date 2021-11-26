ПРИХОД
ПРИХОД - община христиан, состоящая из клира и мирян, объединённых при храме, возглавляется священнослужителем в пресвитерском сане - настоятелем, составляет часть епархии.
В Римско-католической церкви для обозначения приход широко употребляется термин «парафия» (от греческого παροιϰία - приход; также этот термин употреблялся для обозначения приход в православных епархиях в Западных губерниях Российской империи в синодальный период).
Первоначально общины христиан существовали почти исключительно в городах, где богослужения совершались в единственной городской церкви епископом в сослужении пресвитеров и диаконов. С ростом числа христиан новые общины появлялись как в городах, так и в сельской местности, а поскольку в городе мог быть только один епископ, то возглавлять иные общины им назначались пресвитеры. Самое раннее упоминание о приходской церкви во главе с пресвитером сохранилось в 6-м правиле Гангрского собора (IV век).
В Русской церкви, ввиду обширности её епархий, приход во главе с пресвитерами существовали изначально. В XIX веке устройство приходов было урегулировано Уставом духовных консисторий (издан в 1841 году, переиздан с изменениями в 1883 году) и другими документами. Согласно им, учреждение и закрытие прихода осуществлялись Святейшим Синодом. Приходской причт был обязан вести списки наличных прихожан. В приходе велись метрические книги, в которые вносились записи о рождении, бракосочетании и смерти прихожан. Поместный собор 1917-1918 годов Определением о православном приходе восстановил элементы древней практики выборности в поставлении клириков.
Ныне в РПЦ приходское управление осуществляется на основе Устава РПЦ в редакции 2013 года. Высшим органом управления прихода является епархиальный архиерей, органами приходского самоуправления - назначенный архиереем настоятель, а также приходское собрание, приходской совет и ревизионная комиссия. В состав приходского собрания входят священнослужители прихода, его учредители, а также прихожане, достигшие 18-летнего возраста. Приём в члены собрания и выход из него осуществляются на основании прошения решением приходского собрания. Все решения собрания утверждаются правящим архиереем. Приходской совет - исполнительный и распорядительный орган приходского собрания, подотчётный настоятелю и собранию. Совет [председатель - настоятель прихода (в порядке исключения это может быть и иное должностное лицо, клирик или мирянин), его помощник и казначей] избирается из числа членов приходского собрания сроком на 3 года, он несёт ответственность за сохранность храма и церковного имущества, распоряжается денежными средствами приход, исполняет решения приходского собрания. Ревизионная комиссия (председатель и 2 члена) избирается приходским собранием из числа своих членов сроком на 3 года, она проверяет финансово-хозяйственную деятельность прихода.
В некоторых христианских странах (например, в Англии, Ирландии, Португалии) церковным приходам соответствуют совпадающие с ними низшие единицы муниципального управления, которые также называются приходами (например, английский parish).