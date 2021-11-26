ПРИХОД

ПРИХОД - община христиан, состоящая из клира и мирян, объединённых при храме, возглавляется священнослужителем в пресвитерском сане - настоятелем, составляет часть епархии.

В Рим­ско-ка­то­лической церк­ви для обо­зна­че­ния приход ши­ро­ко упот­реб­ля­ет­ся тер­мин «па­ра­фия» (от греческого παροιϰία - приход; так­же этот тер­мин упот­реб­лял­ся для обо­зна­че­ния приход в пра­во­слав­ных епар­хи­ях в Западных гу­бер­ни­ях Российской им­пе­рии в си­но­даль­ный пе­ри­од).

Пер­во­на­чаль­но об­щи­ны хри­сти­ан су­ще­ст­во­ва­ли поч­ти ис­клю­чи­тель­но в го­ро­дах, где бо­го­слу­же­ния со­вер­ша­лись в един­ст­вен­ной городской церк­ви епи­ско­пом в со­слу­же­нии пре­сви­те­ров и диа­ко­нов. С рос­том чис­ла хри­сти­ан но­вые об­щи­ны по­яв­ля­лись как в го­ро­дах, так и в сель­ской ме­ст­но­сти, а по­сколь­ку в го­ро­де мог быть толь­ко один епи­скоп, то воз­глав­лять иные об­щи­ны им на­зна­ча­лись пре­сви­те­ры . Са­мое ран­нее упо­ми­на­ние о при­ход­ской церк­ви во гла­ве с пре­сви­те­ром со­хра­ни­лось в 6-м пра­ви­ле Гангр­ско­го со­бо­ра (IV век).

В Русской церк­ви, вви­ду об­шир­но­сти её епар­хий, приход во гла­ве с пре­сви­те­ра­ми су­ще­ст­во­ва­ли из­на­чаль­но. В XIX веке уст­рой­ст­во приходов бы­ло уре­гу­ли­ро­ва­но Ус­та­вом ду­хов­ных кон­си­сто­рий (издан в 1841 году, пе­ре­из­дан с из­ме­не­ния­ми в 1883 году) и другими до­ку­мен­та­ми. Со­глас­но им, уч­ре­ж­де­ние и за­кры­тие прихода осу­ще­ст­в­ля­лись Свя­тей­шим Си­но­дом. При­ход­ской причт был обя­зан вес­ти спи­ски на­лич­ных при­хо­жан. В приходе ве­лись мет­рические кни­ги, в ко­то­рые вно­си­лись за­пи­си о ро­ж­де­нии, бра­ко­со­че­та­нии и смер­ти при­хо­жан. По­ме­ст­ный со­бор 1917-1918 годов Оп­ре­де­ле­ни­ем о пра­во­слав­ном при­хо­де вос­ста­но­вил эле­мен­ты древ­ней прак­ти­ки вы­бор­но­сти в по­став­ле­нии кли­ри­ков.

Ны­не в РПЦ при­ход­ское управ­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ос­но­ве Ус­та­ва РПЦ в ре­дак­ции 2013 года. Выс­шим ор­га­ном уп­рав­ле­ния прихода яв­ля­ет­ся епар­хи­аль­ный ар­хие­рей, ор­га­на­ми при­ход­ско­го са­мо­уп­рав­ле­ния - на­зна­чен­ный ар­хие­ре­ем на­стоя­тель, а так­же при­ход­ское со­б­ра­ние, при­ход­ской со­вет и ре­ви­зи­он­ная ко­мис­сия. В со­став при­ход­ско­го со­б­ра­ния вхо­дят свя­щен­но­слу­жи­те­ли прихода, его уч­ре­дите­ли, а так­же при­хо­жа­не, дос­тиг­шие 18-лет­не­го воз­рас­та. При­ём в чле­ны со­б­ра­ния и вы­ход из не­го осу­ще­ст­в­ля­ют­ся на ос­но­ва­нии про­ше­ния ре­ше­ни­ем при­ход­ско­го со­б­ра­ния. Все ре­ше­ния со­б­ра­ния ут­вер­жда­ют­ся пра­вя­щим ар­хиере­ем. При­ход­ской со­вет - ис­пол­нительный и рас­по­ря­дительный ор­ган при­ход­ско­го со­б­ра­ния, под­от­чёт­ный на­стоя­те­лю и со­б­ра­нию. Со­вет [пред­се­да­тель - на­стоя­тель прихода (в по­ряд­ке ис­клю­че­ния это мо­жет быть и иное долж­но­ст­ное ли­цо, кли­рик или ми­ря­нин), его по­мощ­ник и ка­зна­чей] из­би­ра­ет­ся из чис­ла чле­нов при­ход­ско­го со­б­ра­ния сро­ком на 3 го­да, он не­сёт от­вет­ст­вен­ность за со­хран­ность хра­ма и цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва, рас­по­ря­жа­ет­ся де­неж­ны­ми сред­ст­ва­ми приход, ис­пол­ня­ет ре­ше­ния при­ход­ско­го со­б­ра­ния. Ре­ви­зи­он­ная ко­мис­сия (пред­се­да­тель и 2 чле­на) из­би­ра­ет­ся при­ход­ским со­б­ра­ни­ем из чис­ла сво­их чле­нов сро­ком на 3 го­да, она про­ве­ря­ет фи­нан­со­во-хо­зяйственную дея­тель­ность при­хо­да.

В не­ко­то­рых хри­сти­ан­ских стра­нах (например, в Анг­лии, Ир­лан­дии, Пор­ту­га­лии) цер­ков­ным приходам со­от­вет­ст­ву­ют сов­па­даю­щие с ни­ми низ­шие еди­ни­цы му­ни­ци­паль­но­го управ­ле­ния, ко­то­рые так­же на­зы­ва­ют­ся приходами (например, английский pa­rish).

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