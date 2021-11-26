ПРЕСВИТЕР ИОАНН

ПРЕСВИТЕР ИОАНН - царь и поп Иван, персонаж средневековых легенд и многочисленных сочинений, созданных на её основ е.

Ми­фический свя­щен­ник-пра­ви­тель мо­гу­щественной хри­сти­ан­ской дер­жа­вы в Ин­дии, про­дол­жа­тель де­ла святого апостола Фо­мы и главный за­щит­ник хри­сти­ан­ст­ва за пре­де­ла­ми Ев­ро­пы. Со­глас­но ле­ген­де, дер­жа­ва пресвитера Иоанна ис­то­ри­че­ски вос­хо­ди­ла к вла­де­ни­ям биб­лей­ских вол­хвов, кре­щён­ных апостолом Фо­мой в Ин­дии.

Пресвитер Иоанн яв­лял­ся, по од­ной из вер­сий, на­след­ни­ком вол­хвов, по дру­гой - свет­ская власть в их дер­жа­ве бы­ла пе­ре­да­на пра­ви­те­лю в са­не свя­щен­ни­ка, ко­то­рый тра­ди­ци­он­но при всту­п­ле­нии на пре­стол при­ни­мал имя Ио­анн в честь Ио­ан­на Бо­го­сло­ва и Ио­ан­на Кре­сти­те­ля.

Ле­ген­да о пресвитере Иоанн поя­ви­лась в XII веке на вол­не ин­те­ре­са к восточным стра­нам, вы­зван­но­го ус­пе­ха­ми 1-го кре­сто­во­го по­хо­да (смотрите Кре­сто­вые по­хо­ды ). Различные про­из­ве­де­ния о пресвитере Иоанне, глав­ным из ко­то­рых яв­ля­ет­ся фаль­ши­вое «По­сла­ние пресвитер Иоанн» к ви­зантийскому императору Ма­нуи­лу I Ве­ли­ко­му Ком­ни­ну , поль­зо­ва­лись ог­ром­ной по­пу­ляр­но­стью, пе­ре­во­ди­лись на многие язы­ки, в том числе на ста­ро­сла­вян­ский. Пред­став­ле­ния о су­ще­ст­во­ва­нии мо­гу­щественной хри­сти­ан­ской дер­жа­вы пресвитера Иоана асо­хра­ня­лись до XVII века. В пер­вые де­ся­ти­ле­тия XIII века на вол­не слу­хов о татарских за­вое­ва­ни­ях по­лу­чи­ла хо­ж­де­ние ле­ген­да о сы­не пресвитера Иоанна, Да­ви­де, пра­ви­те­ле хри­сти­ан­ско­го на­ро­да та­тар (в не­ко­то­рых ва­ри­ан­тах Да­вид на­зы­вал­ся от­цом пресвитера Иоанна). По­сле втор­же­ния та­тар в Восточную Ев­ро­пу и кру­ше­ния на­дежд на великую хри­сти­ан­скую дер­жа­ву к вос­то­ку от Пер­сии в рас­ска­зах о пресвитере Иоанне поя­ви­лась но­вая кан­ва: та­та­ры, яко­бы, раз­гро­ми­ли его им­пе­рию и уби­ли са­мо­го пра­ви­те­ля.

Тра­диционные мо­тив ле­ген­ды о пресвитере Иоанне и его на­след­ни­ке - обе­ща­ние ско­рой во­енной по­мо­щи в де­ле ос­во­бо­ж­де­ния Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья от вла­сти са­ра­цин. Рас­про­стра­не­ние слу­хов о пре­сви­те­ре Да­ви­де, ко­то­рый в ско­рей­шем вре­ме­ни при­дёт на по­мощь уча­ст­ни­кам 5-го кре­сто­во­го по­хо­да, воз­мож­но, от­сро­чи­ло за­клю­че­ние ми­ра и пре­до­пре­де­ли­ло по­ра­же­ние кре­сто­нос­цев. По ме­ре на­ко­п­ле­ния зна­ний о стра­нах Вос­то­ка во второй половине XIII века на­де­ж­ды на во­енную по­мощь ус­ту­пи­ли ме­сто рас­су­ж­де­ни­ям о на­ли­чии про­цве­таю­щей восточной дер­жа­вы хри­сти­ан, ко­то­рой не­зна­ко­мы по­тря­се­ния ев­ро­пей­цев.

Су­ще­ст­во­ва­ло несколько вер­сий от­но­си­тель­но рас­по­ло­же­ния дер­жа­вы пресвитера Иоанна. Со­глас­но наи­бо­лее ран­ней (XII-XIII века), пресвитер Иоанн был пра­ви­те­лем Великой Ин­дии, то есть стра­ны, рас­по­ло­жен­ной на полуострове Ин­до­стан. В XIII веке воз­ник­ли пред­став­ле­ния о том, что ми­фическая стра­на рас­по­ла­га­лась в Центральной Азии (хри­сти­ан­ский на­род та­та­ры), с конца XIII века под «Ин­ди­ей» пресвитера Иоанна ев­ро­пей­цы по­ни­ма­ли пре­имущественно «тре­тью Ин­дию», то есть Аф­ри­ку. Эта ле­ген­да, под­кре­п­лён­ная су­ще­ст­во­ва­ни­ем хри­сти­ан­ской им­пе­рии в Эфио­пии, про­дер­жа­лась до XVII века.Так, «Абис­си­ния, или им­пе­рия Пре­сви­те­ра Иоан­на» в Восточной Аф­ри­ке бы­ла от­ме­че­на на ат­ла­сах Г. Мер­ка­то­ра (1606 год), М. Ме­риа­на (1610 год) и других.

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