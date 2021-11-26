ПРЕСВИТЕР ИОАНН
ПРЕСВИТЕР ИОАНН - царь и поп Иван, персонаж средневековых легенд и многочисленных сочинений, созданных на её основе.
Мифический священник-правитель могущественной христианской державы в Индии, продолжатель дела святого апостола Фомы и главный защитник христианства за пределами Европы. Согласно легенде, держава пресвитера Иоанна исторически восходила к владениям библейских волхвов, крещённых апостолом Фомой в Индии.
Пресвитер Иоанн являлся, по одной из версий, наследником волхвов, по другой - светская власть в их державе была передана правителю в сане священника, который традиционно при вступлении на престол принимал имя Иоанн в честь Иоанна Богослова и Иоанна Крестителя.
Легенда о пресвитере Иоанн появилась в XII веке на волне интереса к восточным странам, вызванного успехами 1-го крестового похода (смотрите Крестовые походы). Различные произведения о пресвитере Иоанне, главным из которых является фальшивое «Послание пресвитер Иоанн» к византийскому императору Мануилу I Великому Комнину, пользовались огромной популярностью, переводились на многие языки, в том числе на старославянский. Представления о существовании могущественной христианской державы пресвитера Иоана асохранялись до XVII века. В первые десятилетия XIII века на волне слухов о татарских завоеваниях получила хождение легенда о сыне пресвитера Иоанна, Давиде, правителе христианского народа татар (в некоторых вариантах Давид назывался отцом пресвитера Иоанна). После вторжения татар в Восточную Европу и крушения надежд на великую христианскую державу к востоку от Персии в рассказах о пресвитере Иоанне появилась новая канва: татары, якобы, разгромили его империю и убили самого правителя.
Традиционные мотив легенды о пресвитере Иоанне и его наследнике - обещание скорой военной помощи в деле освобождения Восточного Средиземноморья от власти сарацин. Распространение слухов о пресвитере Давиде, который в скорейшем времени придёт на помощь участникам 5-го крестового похода, возможно, отсрочило заключение мира и предопределило поражение крестоносцев. По мере накопления знаний о странах Востока во второй половине XIII века надежды на военную помощь уступили место рассуждениям о наличии процветающей восточной державы христиан, которой незнакомы потрясения европейцев.
Существовало несколько версий относительно расположения державы пресвитера Иоанна. Согласно наиболее ранней (XII-XIII века), пресвитер Иоанн был правителем Великой Индии, то есть страны, расположенной на полуострове Индостан. В XIII веке возникли представления о том, что мифическая страна располагалась в Центральной Азии (христианский народ татары), с конца XIII века под «Индией» пресвитера Иоанна европейцы понимали преимущественно «третью Индию», то есть Африку. Эта легенда, подкреплённая существованием христианской империи в Эфиопии, продержалась до XVII века.Так, «Абиссиния, или империя Пресвитера Иоанна» в Восточной Африке была отмечена на атласах Г. Меркатора (1606 год), М. Мериана (1610 год) и других.