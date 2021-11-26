ПРЕМУДРОСТИ СОЛОМОНА КНИГА

ПРЕМУДРОСТИ СОЛОМОНА КНИГА - од­на из «учи­тель­ных» книг Вет­хо­го За­ве­та.

От­сут­ст­ву­ет в еврейском Свя­щен­ном Пи­са­нии (и в про­тес­тант­ском ка­но­не ), но вхо­дит в Биб­лии пра­во­слав­ной и ка­то­лической тра­ди­ций. В книге Премудрости Соломона при­сут­ст­ву­ет силь­ное влия­ние греческой фи­ло­со­фии и ри­то­ри­ки; это не ос­тав­ля­ет со­мне­ния в том, что книга Премудрости Соломона не яв­ля­ет­ся пе­ре­во­дом с еврейского языка, как боль­шин­ст­во книг Вет­хо­го За­ве­та, а из­на­чаль­но бы­ла на­пи­са­на на греческом язы­ке.

При­ня­то счи­тать, что книга Премудрости Соломона соз­да­на ме­ж­ду 200 годом до н.э. и 50 годом н.э. (ско­рее все­го, в первой половине I веке н.э.) в городе Алек­сан­д­рия, ко­то­рый в то вре­мя был цен­тром гре­коя­зыч­ной еврейской куль­ту­ры.

Книга Премудрости Соломона от­но­сит­ся к тра­ди­ции древнееврейской «ли­те­ра­ту­ры муд­ро­сти». Как и ряд других книг Вет­хо­го За­ве­та этой тра­ди­ции (Прит­чей Со­ло­мо­но­вых кни­га, Песнь Пес­ней кни­га, Экк­ле­зи­аст), она над­пи­са­на име­нем ца­ря Со­ло­мо­на, что не обо­зна­ча­ет ав­тор­ст­ва в современном смыс­ле, а яв­ля­ет­ся ус­то­яв­шей­ся ус­лов­но­стью «ли­те­ра­ту­ры муд­ро­сти».

Книга Премудрости Соломона пред­став­ля­ет со­бой уве­ща­ние ис­кать муд­рость, сле­до­вать доб­ро­де­те­ли и гну­шать­ся идо­ла­ми. Эти те­мы взя­ты из бо­лее ран­них (ка­нони­че­ских) книг Вет­хо­го За­ве­та, но раз­ви­ты с ис­поль­зо­ва­ни­ем греческих фи­лософских пред­став­ле­ний и греческой ри­то­ри­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)