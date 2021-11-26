ПИОНИЙ (др.-греч. Πιόνιος; лат. Pionius)

Пресвитер Смирнской церкви, мученик, пострадавший во время правления Деция.

Пиония и его товарищей пресвитера Лимна, Асклепиада, Македония и Сабину схватили в Смирне 23 феврале 250 г. Их привели на агору, где им было предложено принести жертву языческим богам. Они отказались, а Пионий произнес большую речь, где призвал язычников и иудеев не издеваться над теми из христиан, кто отступился и принес жертву. Иудеи сами неоднократно отступались от Бога, причем делали это не по принуждению, а по своей воле – этому есть много примеров в Писании. То, что некоторые из христиан отпали добровольно, не дает оснований для порицания всех их. Происходящие гонения – признак скорого конца света, и Сам Бог отсеивает мякину от пшеницы. После допроса из увели в темницу, где Пионий произнес вторую речь перед смирнскими христианами, как устоявшими во время гонения, так и отпавшими, но желающими вернуться в общину – именно поэтому они пришли к исповеднику, который мог простить этот грех. Особое беспокойство Пиония вызывало то, что часть отступников могла обратиться к иудаизму. Он призывал их не слушать иудеев и не совершать непростительный грех, по своей воли предав Христа. На следующий день магистраты их снова убеждали принести жертвы, причем Пиония насильно принесли за руки и за ноги к алтарю, но успеха они в этом не добились. Наконец, в Смирну прибыл проконсул, и после недолгой беседы с ним Пионий был осужден на смертную казнь через сожжение.

До нашего времени сохранилось греческое «Мученичество святого пресвитера Пиония и его товарищей», написанное вскоре после описываемых событий. Оно представляет особую ценность по нескольким причинам. Во-первых, в его основе лежат дневниковые записи, сделанные в тюрьме самим смирнским пресвитером. Во-вторых, оно сообщает ценную информацию о религиозных процессах, происходивших в крупных городах во время антихристианских гонений. В-третьих, в нем содержатся много бытовых зарисовок и быстрых обменов репликами мученика и зрителей во время допросов и его выступлений.

Текст мученичества :

Musurillo H. The Acts of the Christian Martyrs. Oxford, 1972;

Robert L. Le Martyre de Pionios, prêtre de Smyrne. Washington, 1994.