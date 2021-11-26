ПАВЕЛ (др.-греч. Σαῦλος, эллинизированная форма имени Шауль, ивр. שאול)

Иудей средиземноморской диаспоры, «тринадцатый апостол» и «апостол язычников» (Рим. 11:13), проповедовавший христианство на территории Малой Азии и Балканского полуострова, автор многочисленных посланий, мученик.

Основными источниками сведений о жизни и проповеди Павла являются книги Нового Завета: Деяния святых Апостолов, описывающие его миссионерские путешествия 46—61 гг., и Послания Павла, свидетельство его веры, учения и мировоззрения. Апостол также упоминается в писаниях мужей апостольских и ряде новозаветных апокрифов («Деяния Павла», «Псевдо-Клементины», «Деяния Петра и Павла»,«Апокалипсис Павла», переписка с Сенекой и др.).

Павел родился в Тарсе, в семье из числа фарисейской элиты, обладавших римским гражданством, с, чем, вероятно, связано наличие у апостола латинского имени. Есть косвенные указания на то, что Павел собирался стать раввином (как будущий учитель он был обучен ремеслу (Деян. 18:3; 1Кор. 9:13 — 1Кор. 9:15)), а также на его членство в синедреоне (Деян. 26:10). Несколько лет Павел провел в Иерусалиме (Деян. 9:30), где учился и принимал участие в антихристианских гонениях, вероятно, в эллинистких общинах (Деян 7:58-13:9), впоследствии продолжил эту деятельность в Дамаске. После обращения ок. 34 г. (Деян. 9:8 —9:18) сам неоднократно сталкивался с гневом фарисеев (2Кор. 11:23, 2Кор. 11:24). Между 37-39 гг. посещает Иерусалим, где был принят в число апостолов, затем посещает Тарсус и Антиохию, откуда в 46 г. совершает свое первое апостольское путешествие (Селевкия, Кипр, Паф, Памфилия, Икония, Ликаония). После апостолького собора 51 г., где решается спор между иудеохристианами и паулинистами о допустимости проповеди среди язычников (Деян. 15:1 — Деян. 15:6), совершает также второе (Листра, Мисия, Троада, Амфиполь, Фессалоники, Афины, Коринф, Эфес, Иерусалим) и третье (Эфес, Македония, Эллада, Коринф, Филиппы, Троада, Милет, Родос, Кипр, Тир) апостолькие путешествия. Будучи арестован в конце 50-начале 60 г., Павел проводит несколько лет в заключении и в качестве пленника пишет свои основные послания (к Филиппийцам, к Колоссянам, к Ефесянам и к Филимону). Согласно точке зрения, апостол Павел перенёс много страданий и был как гражданин не распят, а обезглавлен в Риме при Нероне в 64 году, однако обстоятельства написания Послания к Титу позволяют отнести его смерть к более позднему времени — к 67[35] или 68 году[36].

Автор 14 новозаветных посланий, Павел, не принадлежащий к непосредственным ученикам Христа, демонстрирует непревзойденное понимание роли Спасителя. Тексты Павла демонстрируют знакомство с раввинистической традицией толкования Торы, а также с общими принципами античной риторики, а также литературы и философии. В своих посланиях Павел часто касается проблем брака и безбрачия и указывает два пути мирского и аскетического христианства (1Кор. 7:8; 1Тим. 4:2-1Тим. 4:3). Существует мнение, что Павел как строгий фарисей был женат до своего обращения в христианство.

Иллюстрация :

Апостол Павел. Эль Греко.