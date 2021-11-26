ПАТРИСТИКА

ПАТРИСТИКА (от греческого πατήρ , лат. pater - отец)

1) со­во­куп­ность бо­го­слов­ских идей и док­трин, а так­же про­из­ве­де­ний хри­сти­ан­ской цер­ков­ной пись­мен­но­сти. Патристика ус­лов­но раз­де­ля­ет­ся на вос­точ­ную (гре­че­скую; есть па­мят­ни­ки пра­во­слав­ной пись­мен­но­сти на сирийском и других восточных язы­ках) и за­пад­ную (ла­тин­скую), су­ще­ст­ву­ют так­же па­мят­ни­ки письменности так называемых древ­них восточных церк­вей (на копт­ском, армянском, сирийском и других язы­ках). Хро­но­ло­ги­че­ски патристику при­ня­то да­ти­ро­вать концом I-VIII веков (на За­па­де окон­ча­ние пе­рио­да патристики ино­гда от­но­сят к XI веку, на Вос­то­ке - к концу XV века). Эта­пы раз­вития: конца I - начала IV веков - апо­ло­ге­ти­ка, по­ле­мическое из­ло­же­ние ис­тин хри­сти­ан­ской ве­ры (Иу­стин Фи­ло­соф, Кли­мент Алек­сан­д­рий­ский, Тер­тул­ли­ан, Ори­ген и другие); IV-V века - соз­да­ние це­ло­ст­но­го дог­ма­тического уче­ния (на Вос­то­ке - Ва­си­лий Ве­ли­кий, Гри­го­рий Бо­го­слов , Гри­го­рий Нис­ский, Ио­анн Зла­то­уст и многие другие, на За­па­де - Ав­гу­стин и многие другие); конец V-VIII веков - син­тез цер­ков­но­го ве­ро­уче­ния и Свя­щен­но­го Пре­да­ния (Мак­сим Ис­по­вед­ник, Ио­анн Да­ма­скин и другие). На За­па­де патристика сме­ни­лась схо­ла­сти­кой.

2) Бо­го­слов­ская дис­ци­п­ли­на, то же, что пат­ро­ло­гия (буквально - нау­ка об от­цах), за­да­чей ко­то­рой яв­ля­ет­ся изу­че­ние жиз­ни, тво­ре­ний и уче­ния от­цов и учи­те­лей Церк­ви, цер­ков­ных пи­са­те­лей и в це­лом - древ­не­хри­сти­ан­ской литературы, а так­же из­да­ние свя­то­оте­че­ских тек­стов. Как нау­ка со­вме­ща­ет в се­бе ис­то­рию, ис­точ­ни­ко­ве­де­ние, тек­сто­ло­гию и бо­го­сло­вие.

Тер­ми­ны «патристика» и «пат­ро­ло­гия» впер­вые во­шли в упот­реб­ле­ние в ев­ропейских язы­ках в XVII веке (сна­ча­ла в про­тес­тант­ской, за­тем в ка­то­лической тео­ло­гической литературе). Пер­во­на­чаль­но ме­ж­ду ни­ми су­ще­ст­во­ва­ло раз­ли­чие: пат­ро­ло­гия по­ни­ма­лась как ис­то­рическая нау­ка, рас­смат­ри­ваю­щая уче­ние от­цов Церк­ви и цер­ков­ных пи­са­те­лей че­рез их лич­но­сти (учи­ты­вая дан­ные об­щей и цер­ков­ной ис­то­рии, био­гра­фические осо­бен­но­сти ав­то­ров и биб­лио­гра­фическую про­бле­ма­ти­ку, свя­зан­ную с их со­чи­не­ния­ми), патристика по­ни­ма­лась в ка­че­ст­ве сис­те­ма­тической нау­ки, пред­став­ляю­щей уче­ние от­цов и учи­те­лей Церк­ви в сис­те­ма­тическом по­ряд­ке, как «со­во­куп­ность свя­щен­ных дог­ма­тов». Со вре­ме­нем это раз­ли­чие ут­ра­ти­ло зна­че­ние. При этом в пред­став­ле­нии ря­да за­ру­беж­ных учё­ных (пре­жде все­го про­тес­тант­ских) пат­ро­ло­гия рас­ши­ри­ла сфе­ру сво­его ис­сле­до­ва­ния, вклю­чив в неё в том числе со­мни­тель­ные и не­под­лин­ные с точ­ки зре­ния ав­тор­ст­ва, а так­же ере­тические по со­дер­жа­нию тек­сты, при­зна­вая их цен­ность, на­ря­ду с ор­то­док­саль­ны­ми и под­лин­ны­ми. В этом от­но­ше­нии пат­ро­ло­гия ста­ла те­рять свою кон­фес­сио­наль­ную оп­ре­де­лён­ность, «рас­па­дать­ся» на мно­же­ст­во ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­став­ле­ний и взгля­дов и ас­со­ции­ровать­ся со свет­ской ис­то­ри­ей хри­сти­ан­ской литературы. В то же вре­мя кон­фес­сио­наль­но ори­ен­ти­ро­ван­ные пат­ро­ло­ги стре­мят­ся ви­деть в тво­ре­ни­ях свя­тых от­цов един­ст­во ор­то­док­саль­но­го уче­ния Церк­ви как её Свя­щен­но­го Пре­да­ния, ос­но­ван­но­го на Бо­же­ст­вен­ном От­кро­ве­нии, но «рас­кры­то­го раз­лич­ны­ми ав­то­ра­ми с раз­лич­ной глу­би­ной».

Хо­тя патристика и пат­ро­ло­гия как нау­ки воз­ник­ли в Но­вое вре­мя , пер­вые по­пыт­ки сис­те­ма­тического из­ло­же­ния цер­ков­ной пись­мен­но­сти бы­ли сде­ла­ны в эпо­ху хри­сти­ан­ской древ­но­сти в со­чи­не­ни­ях Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го («Цер­ков­ная ис­то­рия», 1-я половина IV века), Ие­ро­ни­ма Бла­жен­но­го («О зна­ме­ни­тых му­жах», около 393 года), Ген­на­дия Мар­сель­ско­го («О зна­ме­ни­тых му­жах», около 480 года), Иси­до­ра Се­виль­ско­го («О зна­ме­ни­тых му­жах», 615-618 годы), Иль­де­фон­са То­лед­ско­го («О зна­ме­ни­тых му­жах», 667 год), пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Фо­тия («Биб­лио­те­ка», IX век) и другие. В Но­вое и Но­вей­шее вре­мя вид­ны­ми за­ру­беж­ны­ми учё­ны­ми-пат­ро­ло­га­ми, ис­сле­до­ва­те­ля­ми и из­да­те­ля­ми свя­то­оте­че­ских тек­стов при­зна­ют­ся в ка­то­лической тра­ди­ции Ж.П. Минь, О. Бар­ден­хе­вер (1851-1935) и другие, в про­тес­тант­ской тра­ди­ции - А. фон Гар­нак и другие, в пра­во­слав­ной тра­ди­ции - Д. Ба­ла­нос (1877-1959), П. Хри­сту (1917-1996), Я. Пе­ли­кан (1923-2006), С. Па­па­до­пу­лос (1933-2012), иеро­мо­нах Гав­ри­ил (Бун­ге) (родился 1940), Ж.К. Лар­ше (родился 1949) и другие.

Наи­бо­лее из­вест­ны­ми и пол­ны­ми из­да­ния­ми в XIX-XXI веках свя­тых от­цов и цер­ков­ных пи­са­те­лей яв­ля­ют­ся греческие и латинские се­рии «Пат­ро­ло­гии» («Patrologiae cur­sus completus») Ж.П. Ми­ня, «Хри­сти­ан­ские ис­точ­ни­ки» («Sources chr ́etiennes»), «Хри­сти­ан­ский кор­пус» («Corpus Chri­s­tianorum») и другие. Тек­сты, на­пи­сан­ные или со­хра­нив­шие­ся на сирийском, копт­ском, эфи­опском, арабском и других восточных язы­ках, из­да­ют­ся в се­ри­ях: «Вос­точ­ная пат­ро­ло­гия» («Patrologia orientalis»), «Кор­пус вос­точ­ных хри­сти­ан­ских пи­са­те­лей» («Cor­pus scriptorum christianorum orientali­um»). Патристика, или пат­ро­ло­гия, проч­но во­шли в ка­че­ст­ве учеб­ных кур­сов в про­грам­мы хри­сти­ан­ских (в основном пра­во­слав­ных и ка­то­ли­че­ских) бо­го­слов­ских учеб­ных за­ве­де­ний. В об­лас­ти патристики ве­дёт­ся ак­тив­ная на­учная дея­тель­ность: на За­па­де су­ще­ст­ву­ют ме­ж­ду­народная ас­со­циа­ция и ре­гио­наль­ные об­ще­ст­ва, цен­тры, институты патристики, про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные кон­фе­рен­ции (в Окс­фор­де, Бос­то­не и других), из­да­ёт­ся ряд жур­на­лов (наи­бо­лее из­вест­ный и ре­гу­ляр­ный - «Studia patristica»), име­ют­ся элек­трон­ные ре­сур­сы: библиотеки ори­ги­наль­ных тек­стов (например, «Thesaurus linguae graecae» (TLG)), элек­трон­ная библиотека ка­надского Университета Ла­ва­ля и тому подобное.

В Рос­сии по­яв­ле­ние и раз­ви­тие патристики как нау­ки свя­за­но с из­да­ни­ем журнала «Хри­сти­ан­ское чте­ние» (1821-1917 годы, во­зоб­нов­лён в 1990 году), се­рии «Тво­ре­ния свя­тых от­цов в рус­ском пе­ре­во­де» при Московской ду­хов­ной ака­де­мии и дея­тель­но­стью та­ких бо­го­сло­вов, учё­ных-пат­ро­ло­гов, как ар­хи­епископ Фи­ла­рет (Гу­ми­лев­ский), святитель Фео­фан За­твор­ник, К.Д. По­пов (1849-1911), А.А. Брон­зов (1858-1936/1937), В.И. Не­сме­лов, И.В. По­пов, Н.И. Са­гар­да (1870-1942 или 1943 годы), С.М. За­рин (1875-1935), А.И. Са­гар­да (1883-1950), С.Л. Епи­фа­но­вич (1886-1918) и другие. Пат­ро­ло­гию как дис­ци­п­ли­ну в отечественных ду­хов­ных ака­де­ми­ях и се­ми­на­ри­ях ста­ли пре­по­да­вать с 1840 года, где со вре­ме­нем бы­ли соз­да­ны ка­фед­ры пат­ро­ло­гии. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года и фак­тического унич­то­же­ния цер­ков­ной нау­ки и цер­ков­ной из­датель­ской дея­тель­но­сти пат­ро­ло­гического ис­сле­до­ва­ния и из­да­ния в Рос­сии поч­ти пол­но­стью пре­кра­ти­лись до 1980-х годов (ис­клю­че­ние со­став­ля­ли пуб­ли­ка­ции в журнале «Бо­го­слов­ские тру­ды»), но про­дол­жи­лись в русской эмиг­ра­ции Л.П. Кар­са­ви­ным, протоиереем Г. Фло­ров­ским, ар­химандритом Ки­приа­ном (Кер­ном), ар­хи­епископом Ва­си­ли­ем (Кри­во­шеи­ным), В.Н. Лос­ским, протоиереем И. Мей­ен­дор­фом. В СССР пат­ро­ло­гические те­ма­ти­ки в на­учных ис­сле­до­ва­ни­ях ка­са­лись ис­то­ри­ки ан­тич­ной и средневековой фи­ло­со­фии: А.Ф. Ло­сев, В.В. Со­ко­лов (родился 1919), С.С. Аве­рин­цев, Г.Г. Май­о­ров (родился 1941), В.В. Быч­ков (родился 1942), А.А. Сто­ля­ров (родился 1953). С конца 1980-х годов в Рос­сии в свя­зи с воз­ро­ж­де­ни­ем цер­ков­ной жиз­ни на­ча­лось и воз­ро­ж­де­ние патристики как нау­ки тру­да­ми цер­ков­ных учё­ных, пе­ре­во­дчи­ков и пре­по­да­ва­те­лей пра­во­слав­ных ду­хов­ных учеб­ных за­ве­де­ний (К.Е. Ску­рат (родился 1929), А.И. Си­до­ров (родился 1944), Д.Е. Афи­но­ге­нов (родился 1965), митрополит Ила­ри­он (Ал­фе­ев) (родился 1966), А.Г. Ду­на­ев (родился 1967), П.В. Ку­зен­ков (родился 1969), А.Р. Фо­кин (родился 1973) и другие), пред­при­ни­ма­ют­ся но­вые из­да­ния пе­ре­во­дов свя­то­отеческих тек­стов, про­во­дят­ся пат­ро­ло­гические ис­сле­до­ва­ния.

Исторические ис­точники:

Тво­ре­ния свя­тых от­цов в рус­ском пе­ре­во­де. М., 1843-1917. Т. 1-77;

Migne PG. T. 1-161;

Migne PL. T. 1-221;

Corpus scripto­rum ecclesiasticorum latinorum. Vindobonae, 1866-2011-. Т. 1-99-;

Corpus scriptorum christia­no­rum orientalium. Louvain, 1903-2014-. Т. 1-657-;

Patro­logia orientalis. P., 1907-2014-. Т. 1-235-;

Sources chr ́etiennes. P., 1942-2014-. Т. 1-557-;

Corpus Chris­tianorum. Series La­ti­na (Т. 1-194), series Graeca (T. 1-72). Turna­holti, 1954-;

Bibliographia Patristica. Interna­tionale patristische Biblio­gra­phie. B., 1956-1990. Bd 1-35;

Patristi­sche Texte und Studien. B., 1963-2014-. Bd 1-69-;

Биб­лио­те­ка от­цов и учи­те­лей Церк­ви. М., 1995-2004. Т. 1-14;

Пол­ное со­б­ра­ние тво­ре­ний свя­тых от­цов Церк­ви и цер­ков­ных пи­са­те­лей в рус­ском пе­ре­во­де. М., 2007. Т. 1-7.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)