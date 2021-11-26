ПАТРИСТИКА
ПАТРИСТИКА (от греческого πατήρ , лат. pater - отец)
1) совокупность богословских идей и доктрин, а также произведений христианской церковной письменности. Патристика условно разделяется на восточную (греческую; есть памятники православной письменности на сирийском и других восточных языках) и западную (латинскую), существуют также памятники письменности так называемых древних восточных церквей (на коптском, армянском, сирийском и других языках). Хронологически патристику принято датировать концом I-VIII веков (на Западе окончание периода патристики иногда относят к XI веку, на Востоке - к концу XV века). Этапы развития: конца I - начала IV веков - апологетика, полемическое изложение истин христианской веры (Иустин Философ, Климент Александрийский, Тертуллиан, Ориген и другие); IV-V века - создание целостного догматического учения (на Востоке - Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст и многие другие, на Западе - Августин и многие другие); конец V-VIII веков - синтез церковного вероучения и Священного Предания (Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин и другие). На Западе патристика сменилась схоластикой.
2) Богословская дисциплина, то же, что патрология (буквально - наука об отцах), задачей которой является изучение жизни, творений и учения отцов и учителей Церкви, церковных писателей и в целом - древнехристианской литературы, а также издание святоотеческих текстов. Как наука совмещает в себе историю, источниковедение, текстологию и богословие.
Термины «патристика» и «патрология» впервые вошли в употребление в европейских языках в XVII веке (сначала в протестантской, затем в католической теологической литературе). Первоначально между ними существовало различие: патрология понималась как историческая наука, рассматривающая учение отцов Церкви и церковных писателей через их личности (учитывая данные общей и церковной истории, биографические особенности авторов и библиографическую проблематику, связанную с их сочинениями), патристика понималась в качестве систематической науки, представляющей учение отцов и учителей Церкви в систематическом порядке, как «совокупность священных догматов». Со временем это различие утратило значение. При этом в представлении ряда зарубежных учёных (прежде всего протестантских) патрология расширила сферу своего исследования, включив в неё в том числе сомнительные и неподлинные с точки зрения авторства, а также еретические по содержанию тексты, признавая их ценность, наряду с ортодоксальными и подлинными. В этом отношении патрология стала терять свою конфессиональную определённость, «распадаться» на множество индивидуальных представлений и взглядов и ассоциироваться со светской историей христианской литературы. В то же время конфессионально ориентированные патрологи стремятся видеть в творениях святых отцов единство ортодоксального учения Церкви как её Священного Предания, основанного на Божественном Откровении, но «раскрытого различными авторами с различной глубиной».
Хотя патристика и патрология как науки возникли в Новое время, первые попытки систематического изложения церковной письменности были сделаны в эпоху христианской древности в сочинениях Евсевия Кесарийского («Церковная история», 1-я половина IV века), Иеронима Блаженного («О знаменитых мужах», около 393 года), Геннадия Марсельского («О знаменитых мужах», около 480 года), Исидора Севильского («О знаменитых мужах», 615-618 годы), Ильдефонса Толедского («О знаменитых мужах», 667 год), патриарха Константинопольского Фотия («Библиотека», IX век) и другие. В Новое и Новейшее время видными зарубежными учёными-патрологами, исследователями и издателями святоотеческих текстов признаются в католической традиции Ж.П. Минь, О. Барденхевер (1851-1935) и другие, в протестантской традиции - А. фон Гарнак и другие, в православной традиции - Д. Баланос (1877-1959), П. Христу (1917-1996), Я. Пеликан (1923-2006), С. Пападопулос (1933-2012), иеромонах Гавриил (Бунге) (родился 1940), Ж.К. Ларше (родился 1949) и другие.
Наиболее известными и полными изданиями в XIX-XXI веках святых отцов и церковных писателей являются греческие и латинские серии «Патрологии» («Patrologiae cursus completus») Ж.П. Миня, «Христианские источники» («Sources chr ́etiennes»), «Христианский корпус» («Corpus Christianorum») и другие. Тексты, написанные или сохранившиеся на сирийском, коптском, эфиопском, арабском и других восточных языках, издаются в сериях: «Восточная патрология» («Patrologia orientalis»), «Корпус восточных христианских писателей» («Corpus scriptorum christianorum orientalium»). Патристика, или патрология, прочно вошли в качестве учебных курсов в программы христианских (в основном православных и католических) богословских учебных заведений. В области патристики ведётся активная научная деятельность: на Западе существуют международная ассоциация и региональные общества, центры, институты патристики, проводятся международные конференции (в Оксфорде, Бостоне и других), издаётся ряд журналов (наиболее известный и регулярный - «Studia patristica»), имеются электронные ресурсы: библиотеки оригинальных текстов (например, «Thesaurus linguae graecae» (TLG)), электронная библиотека канадского Университета Лаваля и тому подобное.
В России появление и развитие патристики как науки связано с изданием журнала «Христианское чтение» (1821-1917 годы, возобновлён в 1990 году), серии «Творения святых отцов в русском переводе» при Московской духовной академии и деятельностью таких богословов, учёных-патрологов, как архиепископ Филарет (Гумилевский), святитель Феофан Затворник, К.Д. Попов (1849-1911), А.А. Бронзов (1858-1936/1937), В.И. Несмелов, И.В. Попов, Н.И. Сагарда (1870-1942 или 1943 годы), С.М. Зарин (1875-1935), А.И. Сагарда (1883-1950), С.Л. Епифанович (1886-1918) и другие. Патрологию как дисциплину в отечественных духовных академиях и семинариях стали преподавать с 1840 года, где со временем были созданы кафедры патрологии. После Октябрьской революции 1917 года и фактического уничтожения церковной науки и церковной издательской деятельности патрологического исследования и издания в России почти полностью прекратились до 1980-х годов (исключение составляли публикации в журнале «Богословские труды»), но продолжились в русской эмиграции Л.П. Карсавиным, протоиереем Г. Флоровским, архимандритом Киприаном (Керном), архиепископом Василием (Кривошеиным), В.Н. Лосским, протоиереем И. Мейендорфом. В СССР патрологические тематики в научных исследованиях касались историки античной и средневековой философии: А.Ф. Лосев, В.В. Соколов (родился 1919), С.С. Аверинцев, Г.Г. Майоров (родился 1941), В.В. Бычков (родился 1942), А.А. Столяров (родился 1953). С конца 1980-х годов в России в связи с возрождением церковной жизни началось и возрождение патристики как науки трудами церковных учёных, переводчиков и преподавателей православных духовных учебных заведений (К.Е. Скурат (родился 1929), А.И. Сидоров (родился 1944), Д.Е. Афиногенов (родился 1965), митрополит Иларион (Алфеев) (родился 1966), А.Г. Дунаев (родился 1967), П.В. Кузенков (родился 1969), А.Р. Фокин (родился 1973) и другие), предпринимаются новые издания переводов святоотеческих текстов, проводятся патрологические исследования.
Исторические источники:
Творения святых отцов в русском переводе. М., 1843-1917. Т. 1-77;
Migne PG. T. 1-161;
Migne PL. T. 1-221;
Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Vindobonae, 1866-2011-. Т. 1-99-;
Corpus scriptorum christianorum orientalium. Louvain, 1903-2014-. Т. 1-657-;
Patrologia orientalis. P., 1907-2014-. Т. 1-235-;
Sources chr ́etiennes. P., 1942-2014-. Т. 1-557-;
Corpus Christianorum. Series Latina (Т. 1-194), series Graeca (T. 1-72). Turnaholti, 1954-;
Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie. B., 1956-1990. Bd 1-35;
Patristische Texte und Studien. B., 1963-2014-. Bd 1-69-;
Библиотека отцов и учителей Церкви. М., 1995-2004. Т. 1-14;
Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе. М., 2007. Т. 1-7.