ПАТРИПАССИАНСТВО
ПАТРИПАССИАНСТВО - в христианстве еретическое учение о том, что на Кресте пострадал единый Бог Отец.
Патрипассианство возникло из трудности сочетания учений о едином Боге и о божестве Сына Божия, Логоса, воплотившегося в Иисусе Христе. Патрипассианство иначе называется модалистическим монархианством, которое рассматривает Лица триединого Бога всего лишь как различные проявления, модусы единой ипостаси Бога. Источниками по Патрипассианству являются полемические и исторические труды Тертуллиана, Ипполита Римского, Евсевия Кесарийского, святителя Афанасия Великого, святителя Василия Великого, святителей Епифания Кипрского, Феодорита Кирского.
В конце II века патрипассианство начал проповедовать в Риме малоазиец Праксей. Хотя, по словам Тертуллиана, Праксей «распял Отца», в то же время он отождествлял Бога с Отцом, Святым Духом и Христом, а Сына - с Иисусом, то есть человеком и плотью. Выражение Праксея «Сын страждет, Отец состраждет» несовместимо с буквальным патрипассианством. В конце II века в Смирне (ныне Измир) патрипассианство проповедовал Ноэт (Ноит). Он был осуждён местной церковью, но его последователи Эпигон и Клеомен имели успех в Риме. По их учению, единый Отец и Бог - творец всего, Сам в Себе сокровенный, невидимый, нерождённый, бесстрастный и бессмертный, по Своему желанию является миру, становится видимым, рождается от Девы, страдает и умирает.
Самый известный проповедник патрипассианства - пресвитер Савеллий, по имени которого это учение называлось на Востоке савеллианством. Около 215 года он учил в Риме, затем его проповедь получила распространение в Ливии и Пентаполе (название Киренаики). Продолжая учение предшественников, говоривших почти исключительно о соотношении Отца и Сына, Савеллий ввёл термин «Сыноотец». Но затем в его системе нашло место и учение о Святом Духе. Бог - единая ипостась, сущность, субъект; Отец, Сын и Дух - только разные Его именования по аналогии состава человека из тела, души и духа, солнца - из «трёх энергий»: света, тепла и круглой формы. Три лица - всего лишь три модуса проявления Бога вовне, в отношении к миру. Положительное значение учения Савеллия и модализма в целом как противовес тринитарному субординационизму, весьма сильному в доникейском богословии, отмечал В.В. Болотов. Согласно Ипполиту Римскому, патрипассианство благоволили римские епископы Зефирин (198-217 или 218 годы) и Каллист I (218-222), однако это свидетельство пристрастно, поскольку Ипполит был субординационистом. При этом, по сообщению самого же Ипполита, епископ Каллист отлучил Савеллия. В IV веке влияние савеллианства проявилось у защитника Никейского догмата епископа Анкирского Маркелла, который был осуждён II Вселенским собором.
В XVIII веке патрипассианство возродилось в учении Э. Сведенборга; в XIX веке к нему проявляли интерес теологи либерального протестантизма с его антитринитарными тенденциями.