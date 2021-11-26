ПАТРИАРХ

ПАТРИАРХ (греческий πατριάρχης - от­це­на­чаль­ник, ро­до­на­чаль­ник, от πατήρ - отец, ἀρχή - на­ча­ло, власть).

1) гла­ва пат­ри­ар­халь­ной се­мьи.

2) На­име­но­ва­ние вет­хо­за­вет­ных ро­до­на­чаль­ни­ков еврейского на­ро­да, упот­реб­ляе­мое главным образом в от­но­ше­нии Ав­раа­ма и его бли­жай­ших по­том­ков - Исаа­ка, Иа­ко­ва (Из­раи­ля) и 12 сы­но­вей Иа­ко­ва, ро­до­на­чаль­ни­ков ко­лен Из­раи­ле­вых. Ино­гда патриархами на­зы­ва­ют так­же всех упо­ми­нае­мых в Вет­хом За­ве­те пра­ро­ди­те­лей че­ло­ве­че­ст­ва - от Ада­ма до Ноя (смотреть так­же Пра­от­цы).

3) В хри­сти­ан­ских церк­вах - один из выс­ших епи­скоп­ских ти­ту­лов, об­ла­да­тель ко­то­ро­го, как пра­ви­ло, яв­ля­ет­ся пред­стоя­те­лем По­ме­ст­ной церк­ви ( пат­ри­ар­ха­та ). С VI века ти­тул патриарха при­ме­нял­ся к пред­стоя­те­лям 5 круп­ней­ших и ста­рей­ших ка­федр. По­сле раз­де­ле­ния церк­вей (1054) он за­кре­пил­ся пре­имущественно за пред­стоя­те­ля­ми восточных церк­вей. По ме­ре воз­ник­но­ве­ния но­вых по­ме­ст­ных ав­то­ке­фаль­ных пра­во­слав­ных церк­вей (смотреть Ав­то­ке­фа­лия) пред­стоя­те­ли не­ко­то­рых из них при­ни­ма­ли ти­тул патриарха. Пред­стоя­тель Русской церк­ви был на­де­лён ти­ту­лом патриарха в 1589 году с по­вы­ше­ни­ем ста­ту­са Московской ми­тро­по­лии до пат­ри­ар­ше­ст­ва (в пе­ри­од си­но­даль­но­го управ­ле­ния 1721-1917 годы патриарха в Русской церк­ви не бы­ло). В начале XXI века ти­тул патриарха но­сят пред­стоя­те­ли 9 по­ме­ст­ных пра­во­слав­ных церк­вей: Кон­стан­ти­но­поль­ской, Алек­сан­д­рий­ской, Ан­ти­охий­ской, Ие­ру­са­лим­ской, Рус­ской, Гру­зин­ской (ка­то­ли­кос-патриарх), Серб­ской, Ру­мын­ской и Бол­гар­ской.

Ти­тул патриарх За­па­да по тра­ди­ции со­хра­нял­ся в пол­ной ти­ту­ла­ту­ре па­пы Рим­ско­го вплоть до 2006 года. В ка­то­ли­циз­ме ти­тул патриарха ис­то­ри­че­ски но­сят не­ко­то­рые епи­ско­пы (Ве­не­ции, Лис­са­бо­на), пред­стоя­тель Ие­ру­са­лим­ско­го латинского пат­ри­ар­ха­та, а так­же пред­стоя­те­ли ря­да восточных-ка­то­лических церк­вей: Копт­ской, Ма­ро­нит­ской (смотреть Ма­ро­ни­ты), Си­рий­ской, Мель­кит­ской, Хал­дей­ской, Ар­мян­ской.

Ти­тул патриарха вхо­дит в ти­ту­ло­ва­ние пред­стоя­те­лей так называемых до­хал­ки­дон­ских (смотреть в статье Все­лен­ские со­бо­ры) церк­вей: Ар­мян­ской апо­столь­ской церк­ви, Ас­си­рий­ской церк­ви Вос­то­ка, Си­ро-яко­вит­ской церк­ви (смотреть в статье Си­рий­ские церк­ви), Копт­ской церк­ви, Эфи­оп­ской церк­ви, Эрит­рей­ской церк­ви и другие.

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