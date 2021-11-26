ПАТРИАРХ
ПАТРИАРХ (греческий πατριάρχης - отценачальник, родоначальник, от πατήρ - отец, ἀρχή - начало, власть).
1) глава патриархальной семьи.
2) Наименование ветхозаветных родоначальников еврейского народа, употребляемое главным образом в отношении Авраама и его ближайших потомков - Исаака, Иакова (Израиля) и 12 сыновей Иакова, родоначальников колен Израилевых. Иногда патриархами называют также всех упоминаемых в Ветхом Завете прародителей человечества - от Адама до Ноя (смотреть также Праотцы).
3) В христианских церквах - один из высших епископских титулов, обладатель которого, как правило, является предстоятелем Поместной церкви (патриархата). С VI века титул патриарха применялся к предстоятелям 5 крупнейших и старейших кафедр. После разделения церквей (1054) он закрепился преимущественно за предстоятелями восточных церквей. По мере возникновения новых поместных автокефальных православных церквей (смотреть Автокефалия) предстоятели некоторых из них принимали титул патриарха. Предстоятель Русской церкви был наделён титулом патриарха в 1589 году с повышением статуса Московской митрополии до патриаршества (в период синодального управления 1721-1917 годы патриарха в Русской церкви не было). В начале XXI века титул патриарха носят предстоятели 9 поместных православных церквей: Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Грузинской (католикос-патриарх), Сербской, Румынской и Болгарской.
Титул патриарх Запада по традиции сохранялся в полной титулатуре папы Римского вплоть до 2006 года. В католицизме титул патриарха исторически носят некоторые епископы (Венеции, Лиссабона), предстоятель Иерусалимского латинского патриархата, а также предстоятели ряда восточных-католических церквей: Коптской, Маронитской (смотреть Марониты), Сирийской, Мелькитской, Халдейской, Армянской.
Титул патриарха входит в титулование предстоятелей так называемых дохалкидонских (смотреть в статье Вселенские соборы) церквей: Армянской апостольской церкви, Ассирийской церкви Востока, Сиро-яковитской церкви (смотреть в статье Сирийские церкви), Коптской церкви, Эфиопской церкви, Эритрейской церкви и другие.